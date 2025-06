Présidence de la FIQ : Julie Bouchard réélue présidente

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Réunies en congrès hybride à Québec du 2 au 6 juin, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ ont réélu à la majorité Mme Julie Bouchard à la présidence de la Fédération.

« C'est avec fierté et détermination, mais également avec beaucoup d'humilité, que j'accepte le second mandat que me confient les déléguées de la FIQ. Au cours des quatre prochaines années, je m'engage à continuer de porter la voix des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, qui forment le cœur du réseau de la santé. Ensemble, nous transformerons les gains obtenus en négociation en améliorations concrètes à leurs conditions de travail et d'exercice. Nous continuerons de revendiquer l'implantation de ratios sécuritaires, la reconnaissance pleine et entière de l'expertise des professionnelles en soins, et la défense d'un réseau public accessible à toutes et à tous. Dans un contexte de réformes, de compressions et de centralisation, notre mobilisation sera plus que jamais essentielle. Unies, nous serons une force incontournable pour défendre les droits des professionnelles en soins, soutenir leurs collègues et faire avancer la place des femmes », déclare Julie Bouchard, présidente de la FIQ.

Parmi les priorités du nouvel exécutif figurent le déploiement de la convention collective signée en décembre 2024, l'implantation de ratios sécuritaires, la mobilisation syndicale, les effets des compressions budgétaires dans le réseau de la santé, ainsi qu'une vigie serrée de la mise en œuvre de Santé Québec.

Le Comité exécutif de la FIQ sera également composé de :

Françoise Ramel, vice-présidente

Nathalie Levesque , vice-présidente

, vice-présidente Pascal Beaulieu , vice-président, nouvellement élu

, vice-président, nouvellement élu Sébastien Bouchard, vice-président, nouvellement élu

Julie Daigneault , vice-présidente, nouvellement élue

, vice-présidente, nouvellement élue Jérôme Rousseau, vice-président

Roberto Bomba , trésorier

, trésorier Isabelle Trépanier, secrétaire générale

À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle est une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

