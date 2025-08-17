/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation de solidarité avec les agents de bord d'Air Canada/

MONTRÉAL, le 16 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'une manifestation de solidarité avec les agents de bord d'Air Canada, organisée par la composante d'Air Canada du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec), aura lieu ce dimanche 17 août à 9h00 devant le siège social d'Air Canada à Montréal. Cette action s'inscrit dans une série de manifestations pancanadiennes qui se tiendront le même jour dans plusieurs villes, dont Toronto, Calgary et Vancouver. Des porte-parole du mouvement seront disponibles sur place pour accorder des entrevues.

Aide-mémoire :

Quoi : Manifestation de solidarité avec les agents de bord d'Air Canada

Manifestation de solidarité avec les agents de bord d'Air Canada Date : Dimanche 17 août 2025

Dimanche 17 août 2025 Heure : 9h00

9h00 Lieu : Siège social d'Air Canada. 7373, boulevard de la Côte-Vertu, Montréal (Québec) H4S 1Z3

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 2600 membres dans le secteur du transport aérien au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Julien Royal, Service des communications du SCFP, 514-638-1461, [email protected]