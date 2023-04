Selon un sondage de RBC, plus de la moitié des Canadiens croient que le commerce électronique n'a pas encore atteint son point culminant, ce qui laisse supposer qu'il y a encore de la place pour de nouveaux modes de magasinage en ligne

TORONTO, le 13 avril 2023 /CNW/ - Les Canadiens, qui prévoient une croissance soutenue de l'économie numérique, demeurent convaincus que la technologie continuera de jouer un rôle crucial dans l'avenir à long terme des petites entreprises.

Selon un récent sondage RBC sur la petite entreprise, la majorité des Canadiens estime que les technologies numériques ont non seulement rendu plus facile que jamais le démarrage d'une entreprise (69 %), mais qu'elles assurent aussi une croissance constante et une pérennité de l'entreprise en raison de leur capacité à réduire les coûts d'exploitation (72 %).

Le sondage a aussi révélé que moins de la moitié des Canadiens (46 %) croient que la croissance du commerce électronique a atteint son maximum, ce qui indique qu'il reste des façons inexploitées de joindre numériquement les consommateurs. D'un autre côté, la majorité des propriétaires de petites entreprises (57 %) disent que l'économie du commerce électronique a atteint son point culminant. Il y a donc un écart entre la perception des propriétaires d'entreprises et les attentes des consommateurs.

« Bien que les échanges en personne avec les clients aient repris pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, le commerce numérique n'est pas près de disparaître. Nombreux sont les Canadiens qui croient que l'avenir passera par le commerce électronique et la technologie, qui continueront de faire partie intégrante de nos modes de vie, de consommation et de vente, explique Don Ludlow, vice-président, Partenariats stratégiques, SFE et Petite entreprise, RBC. En investissant régulièrement dans la transformation numérique, les propriétaires de petites entreprises pourront poursuivre sur leur lancée et développer un modèle d'affaires numérique durable. »

L'avenir des petites entreprises repose sur leur capacité à atteindre un équilibre entre les expériences numériques et les expériences humaines

Les résultats du sondage indiquent que la génération Z et la génération Y préfèrent combiner le meilleur des deux mondes : magasiner à la fois en boutique et en ligne.

Plus de la moitié des répondants de la génération Y (51 %) et des deux tiers des répondants de la génération Z (59 %) disent préférer une expérience de magasinage numérique. De même, six répondants de la génération Z sur dix (66 %) et un peu plus de la moitié des répondants de la génération Y (59 %) privilégient le processus de paiement numérique.

Toutefois, quand il s'agit de communications et de marketing, huit personnes de la génération Y sur dix (79 %) aimeraient que les entreprises optent davantage pour les contacts humains - avis que partage la génération Z (77 %). De plus, les trois quarts des répondants de la génération Z (74 %) souhaiteraient que la résolution de problèmes et la réponse aux questions des consommateurs passent davantage par des interventions humaines, et ce chiffre grimpe à 84 % chez la génération Y.

Signes de la viabilité à long terme d'une entreprise

Un facteur clé de la réussite d'une entreprise est sa capacité à créer des points de contact numériques qui lui permettront d'approfondir ses relations clientèle existantes. Les propriétaires de petites entreprises sondés estiment que les facteurs suivants sont également de bons indicateurs de la viabilité d'une nouvelle entreprise dans le contexte dynamique actuel :

Établissement d'une base de clientèle fidèle (63 %)

Capacité d'innover et de créer de nouvelles occasions (51 %)

Possession des fonds nécessaires pour investir dans la croissance et le développement des équipes (48 %)

Atteinte des objectifs de croissance pour ce qui est des ventes ou de l'acquisition de clients pendant deux trimestres consécutifs (47 %)

Trésorerie positive pendant deux trimestres consécutifs (49 %)

Capacité d'obtenir de sources externes du financement supplémentaire pour la croissance de l'entreprise (42 %)

Nous aidons les entrepreneurs à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise

Dans le but d'aider les futurs entrepreneurs canadiens à démarrer, à gérer et à faire croître leur entreprise, RBC a conçu une gamme de solutions qui vont au-delà des services bancaires traditionnels. Ces solutions permettent aux propriétaires d'entreprise d'économiser temps et argent dans la gestion de leurs activités courantes et de s'adapter à l'évolution rapide des demandes de la clientèle. En voici quelques exemples :

Ownr : Une solution rapide et abordable qui permet d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société, et de la gérer en ligne.





: Une solution rapide et abordable qui permet d'enregistrer son entreprise ou de la constituer en société, et de la gérer en ligne. Moneris Online : Des solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement leur boutique en ligne et à la gérer efficacement.





: Des solutions intégrées de commerce électronique, de paiement et d'expédition en ligne pour aider les entrepreneurs à mettre sur pied rapidement leur boutique en ligne et à la gérer efficacement. Avantages Perspectives RBC MC pour la petite entreprise : Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions.





: Un tableau de bord qui offre aux entreprises de détail inscrites des données en temps réel sur les tendances de consommation, des analyses comparatives et des renseignements sur le marché pour les aider à prendre des décisions. Sherweb : Un chef de file des solutions infonuagiques et le plus récent partenaire à se joindre au programme Virage numérique MC de RBC. Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique.





: Un chef de file des solutions infonuagiques et le plus récent partenaire à se joindre au programme Virage numérique de RBC. Sherweb offre aux entreprises clientes de RBC des solutions et des conseils exclusifs pour appuyer leur adoption d'innovations et de technologies infonuagiques visant à améliorer la productivité, la sécurité et la transformation numérique. Kobalt.io : Un fournisseur de services de cybersécurité de premier plan qui permet aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'expertise et de solutions en cybersécurité pour protéger leur entreprise et leurs clients en cette ère numérique. Les clients de RBC bénéficient d'une tarification préférentielle lorsqu'ils s'inscrivent aux services de cybersécurité de Kobalt.io.

RBC a également lancé tout récemment l'Institut des PME, un guichet unique, premier en son genre, développé en collaboration avec la Chambre de commerce du Canada. L'Institut des PME offre aux petites et moyennes entreprises (PME) la formation, le soutien et les conseils dont elles ont besoin pour s'adapter, croître et prospérer. L'Institut dispose aussi d'une vaste bibliothèque de ressources conçues pour aider les entreprises à recruter, fidéliser et former des talents, à trouver et attirer des investisseurs, à mettre la technologie au service de leur expansion et à stimuler leur rendement commercial grâce à la diversité et à la durabilité.

Les entrepreneurs peuvent accéder à ces solutions et obtenir des conseils d'affaires en ligne dans la plateforme Démarrage d'entreprise de RBC : www.rbc.com/demarreruneentreprise.

À propos du sondage

Le sondage RBC sur la petite entreprise a été mené par Ipsos Canada du 17 au 22 février 2023. En tout, 1 505 adultes canadiens (18 ans ou plus) représentant six régions (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan/Manitoba, Ontario, Québec et provinces de l'Atlantique) ont répondu au sondage en ligne. Les résultats relatifs à l'échantillon représentatif ont été pondérés afin d'assurer que la composition de cet échantillon reflète celle de l'ensemble de la population canadienne. La précision des sondages en ligne Ipsos est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Les résultats sont considérés comme précis à ± 3 points de pourcentage, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les adultes canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population représentés. Tous les questionnaires et sondages peuvent être affectés par d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

