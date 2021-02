TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Deux personnes accusées de contrebande doivent comparaître au Palais de justice A. Grenville & William Davis en avril 2021.

Le 7 février 2021, lors d'un contrôle douanier à l'aéroport international Pearson de Toronto, des agents de la région du Grand Toronto de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont intercepté une famille de deux adultes et de deux enfants - âgés de 10 et de 12 ans - en provenance de Montego Bay, en Jamaïque.

Pendant l'inspection des bagages des voyageurs, les agents de l'ASFC ont découvert environ 7,7 kilogrammes de cocaïne, 93 kilogrammes de marijuana et 218 grammes de haschisch. Une valise contenant du cannabis avait été enregistrée au nom du passager de 12 ans. L'ASFC estime la valeur des drogues soupçonnées ayant été saisies à plus de 1,6 million de dollars :

Cocaïne : 962 500 $

Marijuana : 688 940 $

Haschisch : 4 360 $

Le Détachement de l'aéroport de Toronto de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a ouvert une enquête et accusé les deux parents de Brampton (Ontario) de trois chefs d'importation d'une substance réglementée, en violation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ainsi que de trois autres chefs de complot en vue de commettre un acte criminel, en violation du Code criminel.

Des dispositions ont été prises en consultation avec la Société d'aide à l'enfance de Peel pour que les deux enfants soient pris en charge par d'autres membres de la famille.

Les deux adultes ont été mis en liberté sur cautionnement en attendant leur procès.

Citations

« Je suis fière des efforts de nos agents de première ligne et du travail qu'ils accomplissent chaque jour pour protéger nos frontières et nos collectivités, tout en faisant preuve d'un professionnalisme exemplaire dans des situations difficiles et délicates. »

- Lisa Janes, directrice générale régionale de l'ASFC, région du Grand Toronto.

« Les saisies comme celle-ci soulignent le fait qu'il est nécessaire que la GRC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires d'application de la loi et le public pour protéger nos collectivités et nos frontières. »

- Inspecteur Barry Dolan, officier responsable du Détachement de la GRC de l'aéroport de Toronto.

Si vous avez des renseignements sur des cas d'exploitation de la frontière à des fins criminelles, vous pouvez communiquer avec votre service de police local ou appeler la GRC en Ontario au numéro 1 800 387-0020 ou l'ASFC à sa ligne sans frais de surveillance frontalière au numéro 1 888 502-9060.

Site Web : www.cbsa-asfc.gc.ca

Twitter : @FrontiereCanGT

Facebook : Frontierecan

Instagram : Frontierecan

YouTube : Frontierecan Relations avec les médias

Site Web : GRC en Ontario

Twitter : @GRCONT

Facebook : GRC.Ontario

Instagram : grcontario

YouTube : GendarmerieroyaleduCanada

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], Ligne des médias : 1 877 761-5945 ou 613 957-6500; Division « O » de la Gendarmerie royale du Canada, [email protected], Ligne des médias : 905 876-9640

Liens connexes

http://www.rcmp-grc.gc.ca/