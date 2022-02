TORONTO, le 25 févr. 2022 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fait un don de 200 000 $ à trois organismes qui s'efforcent de fournir une aide humanitaire immédiate au peuple ukrainien.

« Le peuple ukrainien a besoin d'un soutien immédiat, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. En raison de l'urgence de la situation, nous nous joignons aux Canadiens et aux gens du monde entier pour appuyer les efforts continus visant à fournir une aide humanitaire aux Ukrainiens. »

Le don comprend ce qui suit :

100 000 $ au fonds pour l' Ukraine d'UNICEF Canada (Ukraine Appeal), qui vise à fournir une aide humanitaire aux enfants et aux familles et à protéger les droits des enfants, tout en répondant aux vulnérabilités causées par la double crise du conflit et de la pandémie de COVID-19.

d'UNICEF Canada (Ukraine Appeal), qui vise à fournir une aide humanitaire aux enfants et aux familles et à protéger les droits des enfants, tout en répondant aux vulnérabilités causées par la double crise du conflit et de la pandémie de COVID-19. 50 000 $ au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne, qui permettra au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de répondre aux besoins humanitaires engendrés par la récente crise en Ukraine . Cela comprend le soutien à la préparation, des efforts de secours immédiats et continus, le rétablissement à long terme, de la résilience et d'autres activités humanitaires essentielles au besoin.

de la Croix-Rouge canadienne, qui permettra au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de répondre aux besoins humanitaires engendrés par la récente crise en . Cela comprend le soutien à la préparation, des efforts de secours immédiats et continus, le rétablissement à long terme, de la résilience et d'autres activités humanitaires essentielles au besoin. 50 000 $ à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Canada (HCR), qui aidera à assurer que les Ukrainiens forcés de fuir leur maison sont à l'abri et en sécurité.

Les Canadiens peuvent faire un don en ces temps difficiles au fonds pour l'Ukraine d'UNICEF Canada, au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne et à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Canada (HCR).

Les fonds serviront à aider ces organismes à offrir des secours immédiats et continus, à répondre aux besoins en termes d'abri et de sécurité, de rétablissement à long terme, de résilience et à d'autres besoins humanitaires essentiels aux Ukrainiens de tous âges.

