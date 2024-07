QUÉBEC, le 24 juill. 2024 /CNW/ - La CDPQ a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente pour l'octroi de 75 M$ US (103 M$ CA) dans le cadre d'un financement de premier rang à Vantage Data Centers, cheffe de file mondiale dans les centres de données à très grande échelle1, en vue de soutenir l'expansion de son campus de Québec, QC2. Ce nouvel investissement financera la construction du troisième bâtiment de ce site, qui en comptera quatre au total, et viendra ajouter une capacité informatique supplémentaire de 16 MW pour répondre à la demande croissante de services infonuagiques au Québec et dans l'Est du Canada. La facilité de crédit totale de 130 M$ US (179 M$ CA) a été structurée et souscrite par Société Générale.

Ce projet de construction d'un centre de données à très grande échelle, implanté stratégiquement dans la région de la Capitale-Nationale, est mené par Pomerleau Inc., l'une des principales entreprises de construction au Canada. À terme, le campus de Québec s'étendra sur 86 000 mètres carrés (925 000 pieds carrés) et générera une capacité totale de 86 MW, offrant ainsi une puissance informatique élevée, fiable et efficace aux clients de premier ordre de Vantage.

« L'essor de technologies qui requièrent un fort volume de données et l'adoption des services infonuagiques transforment le marché nord-américain des infrastructures numériques. Vantage Data Centers est au premier rang pour saisir cette occasion grâce à sa vaste expérience dans le développement et l'exploitation de centres de données, ainsi qu'à ses relations de longue date avec ses clients », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « Ce nouvel investissement dans Vantage tire parti de l'expérience mondiale de la CDPQ en matière de financement d'infrastructures numériques essentielles pour soutenir la réalisation de ce projet local important. »

« L'investissement de la CDPQ joue un rôle déterminant dans notre expansion à Québec et dans le renforcement de notre capacité à fournir des infrastructures numériques de haute qualité dans la région », a déclaré Maxime Guévin, vice-président principal et directeur général des opérations canadiennes, Vantage Data Centers. « Nous avons hâte d'inaugurer cette nouvelle installation au printemps 2025 et de renforcer notre partenariat avec la CDPQ, ce qui nous permettra de répondre à la demande croissante en matière d'infonuagique de pointe dans l'Est du Canada. »

« Nous sommes heureux de nous associer à la CDPQ afin de fournir une solution de financement sur mesure pour soutenir la croissance de Vantage Data Centers à Québec », a déclaré Valtin Gallani, chef du financement et du conseil en infrastructures numériques, Société Générale.

_________________________________

1De façon générale, les centres de données à très grande échelle sont loués à des organisations qui exploitent des infrastructures d'infonuagique et d'intelligence artificielle massives dans le cadre de leurs activités.

Présence croissante de la CDPQ en financement d'infrastructures numériques

En plus de cet investissement dans le campus de Québec de Vantage Data Centers, la CDPQ a investi cette année dans la plateforme de Vantage EMOA, qui dessert des marchés clés en Europe, et a participé à une facilité de financement par emprunt de 7,5 G$ US pour appuyer la croissance des centres de données à très grande échelle de CoreWeave, un joueur clé dans le domaine de l'intelligence artificielle.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

