Cet investissement supplémentaire porte le total cumulé à 2,5 milliards de dollars canadiens, favorisant les technologies de pointe, la création d'emplois et les avancées environnementales au Québec

QUÉBEC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Vantage Data Centers, un chef de file mondial dans la conception de campus de centres de données à très grande échelle, a annoncé aujourd'hui un investissement de 500 millions de dollars canadiens (soit plus de 350 millions de dollars américains) afin d'élargir davantage sa présence au Canada. Cet apport financier servira au développement de QC24, la quatrième et dernière installation du campus en pleine croissance de l'entreprise à Québec. QC24 offrira 32 MW additionnels de capacité informatique, portant la capacité totale de ce campus de quatre centres de données à 86 MW. Cette initiative renforcera l'infrastructure numérique de la région de la Capitale-Nationale et soutiendra son économie en rapide expansion.

(de gauche à droite) : Frédérik Boisvert, président-directeur général, Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) ; Hubert Bolduc, président, Investissement Québec International ; Dave Rhéaume, vice-président exécutif – planification énergétique et expérience client, Hydro-Québec ; Carl Viel, président-directeur général, Québec International ; Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières ; Maxime Guévin, vice-président principal et directeur général de Vantage au Canada ; Bruno Marchand, Maire de Québec et David Weiser, conseiller municipal du district du Plateau, membre du comité exécutif et responsable du développement économique, entrepreneuriat et rues commerciales. Crédit photo : Vantage Data Centers (Groupe CNW/Vantage Data Centers)

En réponse à une forte demande pour des centres de données durables dans la province, QC24 sera construit conformément aux normes de certification LEED Or. Fidèle à l'engagement de Vantage à bâtir des campus à faible impact environnemental, la nouvelle installation mettra de l'avant des émissions de carbone réduites, la conservation de l'eau, des mesures énergétiques de pointe et un plan de gestion de l'énergie assurant une performance opérationnelle optimale. De plus, QC24 sera alimenté à près de 100 % par l'énergie renouvelable d'Hydro-Québec.

La mise en service de QC24 est prévue au début de 2027. Au plus fort des travaux, le projet emploiera jusqu'à 400 travailleuses et travailleurs de la construction, et créera par la suite 100 emplois permanents une fois le centre de données pleinement opérationnel.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à la croissance soutenue de l'économie numérique du Québec au cours des six dernières années et sommes ravis de réaffirmer notre engagement à fournir des infrastructures numériques écoresponsables grâce à ce nouvel investissement », a déclaré Maxime Guévin, vice-président principal et directeur général, Canada. « Ce projet favorisera l'innovation, répondra aux besoins en infonuagique et en intelligence artificielle, et créera des emplois de grande qualité, tout en soutenant l'avenir numérique au Québec. Nous sommes impatients de continuer à étendre nos activités dans la province et avons hâte d'accueillir nos clients dans ces installations l'année prochaine. »

Plus tôt aujourd'hui, Vantage a souligné cet investissement lors d'une cérémonie tenue au campus en développement QC2. Parmi les invités de marque figuraient le maire de Québec, Bruno Marchand, ainsi qu'Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

« L'importance grandissante des technologies de l'information dans nos entreprises fait de Vantage Data Centers un acteur hautement stratégique à Québec », a affirmé le maire Marchand. « Nous poursuivons notre collaboration avec cette organisation pour maximiser ses retombées sociales et économiques au sein de notre communauté. »

Le portefeuille canadien de Vantage inclut actuellement quatre campus en développement ou en exploitation à Québec et à Montréal. Une fois achevés, ces sites offriront une capacité de calcul totale de 178 MW, représentant un investissement cumulatif d'environ 2,5 milliards de dollars canadiens (1,75 milliard de dollars américains).

À propos de Vantage Data Centers

Vantage Data Centers alimente, refroidit, protège et connecte la technologie des plus grands centres de données à très grande échelle (hyperscale), fournisseurs de services infonuagiques et grandes entreprises du monde. Présente sur cinq continents en Amérique du Nord, en EMEA et en Asie-Pacifique, Vantage a repensé la conception des centres de données de manière innovante afin d'offrir des avancées majeures en matière de fiabilité, d'efficacité et de durabilité. Ses environnements flexibles s'adaptent rapidement à l'évolution du marché.

Pour en savoir plus, visitez Vantage Data Centers - Datacenters pour hyperscalers, fournisseurs de services cloud et grandes entreprises.

