QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - Norda Stelo a à nouveau été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de lauréate des sociétés les Mieux gérées au Canada.

Norda Stelo a été lauréate du programme des Mieux gérées pour la première fois en 2021 et a conservé son titre avec succès, obtenant la Reconnaissance Or en 2025.

Célébrant plus de 30 ans, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l'excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir leur désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l'engagement, des capacités et de l'innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

La cohorte de l'année 2025 des sociétés les Mieux gérées partage des thèmes communs, notamment la promotion d'une culture centrée sur les gens, la mise en œuvre de cadres stratégiques pour l'entreprise, l'investissement dans l'innovation et les avancées technologiques, ainsi que le maintien de la résilience financière et d'une gouvernance d'entreprise solide.

« Nous sommes extrêmement fiers de figurer parmi les sociétés les Mieux gérées au Canada. Atteindre la reconnaissance Or, cette année, est une véritable validation de notre modèle d'affaires à impact », affirme Alex Brisson, président et chef de la direction de Norda Stelo. « Notre promesse d'ingénierie d'impact imprègne chacun de nos projets, cherchant toujours à produire des effets positifs sur la communauté et l'environnement. Il fait chaud au cœur de voir nos efforts en termes d'innovation, d'avancées technologiques, de résilience et de gouvernance être reconnus dans le cadre de ce programme. »

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus d'évaluation indépendant et rigoureux conduit par un jury dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

« Depuis plus de 30 ans, le programme des Mieux gérées reconnaît les entreprises qui considèrent les défis comme des points de contrôle et les obstacles comme des occasions », a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, leader mondiale du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. « Les lauréates de cette année, dont Norda Stelo, ont combiné une expertise stratégique et une culture d'innovation pour non seulement générer des résultats d'affaires percutants, mais aussi servir leurs collectivités. Elles devraient être très fières de cette distinction et l'utiliser comme catalyseur pour poursuivre le travail qu'elles accomplissent au quotidien. »

À propos de Norda Stelo

Fondée en 1963 et basée au Québec, Canada, Norda Stelo est une société d'ingénierie indépendante réputée. Depuis six décennies, elle se distingue par sa grande expertise dans l'exécution de projets intégrés dans un large éventail de secteurs. Ceux-ci comprennent les infrastructures de transport tels que les routes, les ports et le ferroviaire, ainsi que diverses industries telles que les mines et les métaux, l'énergie et l'industrie manufacturière. L'héritage durable de l'entreprise est marqué par son engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de la réalisation de projets complexes. L'entreprise soutient ses clients à chaque étape de leurs projets, en mettant l'accent sur son engagement en matière de qualité, d'innovation et de création de valeur.

Norda Stelo est présente dans plus de 50 pays et est certifiée B Corp, ce qui témoigne de son engagement en faveur du bien commun et de la durabilité. Pour plus d'informations sur Norda Stelo et ses services, visitez le site www.norda.com.

À propos du groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo

Le groupe Innovations et Solutions de Norda Stelo développe et fournit des solutions et des services innovants aux clients des infrastructures de transport routier, portuaire et ferroviaire, ainsi qu'à divers secteurs, notamment les mines et les métaux, l'énergie, la fabrication et la transformation. Ces solutions comprennent la gestion d'actifs, les initiatives ESG, la décarbonisation et la plateforme technologique de gestion d'actifs STELAR. Pour plus d'informations sur la plateforme Stelar, visitez le site www.stelar.ai.

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d'un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l'endroit du programme et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte, la CIBC, EDC, le Globe and Mail, et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez www.societeslesmieuxgerees.ca.

