Menace de tarifs : la CDPQ lance un programme pour les entreprises québécoises

MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce le lancement d'un programme pour inciter les sociétés du Québec à lancer de nouveaux projets pour hausser leur productivité ou pour opérer un pivot stratégique vers de nouveaux marchés.

Les mesures s'articulent autour des trois piliers de son action au Québec :

Capital : un accès à du financement flexible, en complément des solutions proposées par les banques et les marchés financiers, pour favoriser les projets d'entreprises destinés à accroître la productivité. Ce financement, offert en complément à l'offre habituelle de la CDPQ, permettra aux entreprises qui se qualifieront d'entreprendre et de financer leur projet d'investissement sans pour autant augmenter leur dette avec leurs créanciers ou diluer immédiatement leur capital. Cette offre pourra ultimement être adaptée pour répondre à la situation spécifique et aux besoins de l'entreprise pour préserver son bilan et ses liquidités.

Expertise : un accompagnement en transformation technologique -- automatisation, robotisation, numérisation de processus d'affaires et autres solutions d'intelligence artificielle -- en partenariat avec Vooban, un leader québécois de l'IA appliquée, dont la CDPQ est actionnaire. La CDPQ soutiendra financièrement les projets les plus porteurs, suivant un appel de projets à être lancé au cours des prochaines semaines.

Réseau : un accompagnement accru destiné à toutes les entreprises qui cherchent à explorer de nouveaux marchés pour diversifier leur base de clients, fournisseurs ou activités. Les équipes de la CDPQ travailleront à ouvrir des portes et à accompagner les entreprises en s'appuyant sur son carnet de 5 000 sociétés en portefeuille et de partenaires d'affaire dans 70 pays.

« Le contexte actuel doit nous servir d'appel à l'action et nous encourager à nous mobiliser comme jamais. Que les tarifs soient mis en place ou non, c'est l'occasion de miser sur tout le savoir-faire des entreprises de chez nous pour propulser le Québec en avant. La CDPQ sera au rendez-vous pour financer des projets pour accroître la productivité et aider les entreprises à diversifier leurs marchés », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

Pour de plus amples renseignements sur le programme, consultez notre site web ou communiquez avec nous à [email protected].

