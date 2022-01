La CDPQ augmente sa participation dans Énergir, qui devient une entreprise entièrement québécoise

La CDPQ accroît son intérêt dans Trencap S.E.C. aux côtés du Fonds de solidarité FTQ

MONTRÉAL, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, annonce aujourd'hui une augmentation importante de sa participation majoritaire dans la société en commandite Trencap S.E.C. aux côtés du Fonds de solidarité FTQ. Trencap est propriétaire à part entière d'Énergir, par l'entremise de Noverco.

À la suite de cette transaction, la CDPQ détient 80,9 % des parts de Trencap, tandis que le Fonds de solidarité FTQ maintient sa participation de 19,1 % dans l'entreprise, faisant d'Énergir une entreprise détenue entièrement par des investisseurs québécois. L'annonce d'aujourd'hui fait suite à une première transaction de 1,14 G$ rendue publique en juin 2021, en vertu de laquelle Trencap devenait l'unique propriétaire de Noverco, qui possède 100 % des actions d'Énergir.

Avec plus de 9 G$ d'actifs et 535 000 clients à travers le Québec et le Nord-Est américain, Énergir est une entreprise énergétique diversifiée, dont la moitié des actifs sont aujourd'hui liés à la production et à la distribution d'électricité et d'énergies renouvelables et aux services énergétiques. Principal distributeur de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également par le biais de coentreprises de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par l'entremise de filiales et autres placements, Énergir est présente aux États-Unis, où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont.

« Investir dans la croissance des entreprises d'ici est au cœur de la stratégie de la CDPQ au Québec, et notre accompagnement d'Énergir depuis notre premier investissement en 2004 en est un exemple éloquent, a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ. Aux côtés du Fonds de solidarité FTQ, nous sommes ravis de poursuivre notre actionnariat de long terme avec cette société novatrice alors qu'elle œuvre à la diversification et à la décarbonation de ses activités, contribuant ainsi à une économie nord-américaine plus verte. »

« Énergir est résolument tournée vers la transition énergétique grâce notamment à des initiatives en gaz naturel renouvelable, a poursuivi Gilles Poulin, vice-président aux investissements, Aérospatiale, infrastructures et transports du Fonds de solidarité FTQ. Cette transaction permet de rapatrier la propriété d'Énergir au Québec tout en favorisant le succès du plan de l'entreprise pour la réduction des gaz à effets de serre grâce aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. »

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Pour de plus amples informations, KATE MONFETTE, Conseillère principale, Relations avec les médias, CDPQ, + 1 514 847-5493, [email protected]; PATRICK McQUILKEN, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, + 1 514 703-5587, [email protected]