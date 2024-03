La CDPQ annonce de nouvelles nominations au conseil d'administration de CDPQ Infra

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - La CDPQ annonce la nomination de Rana Ghorayeb et de Martine Rivard comme membres du conseil d'administration de sa filiale CDPQ Infra, qui agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, notamment le Réseau express métropolitain (REM), dont 17 km entre la Gare Centrale de Montréal et Brossard sont déjà en opération.

« Nous sommes ravis d'accueillir au sein du conseil d'administration Rana Ghorayeb et Martine Rivard, deux personnes reconnues pour leur impact stratégique sur le développement des organisations. Leur apport sera important dans un contexte d'évolution de l'organisation, à travers les projets majeurs qu'elle poursuit » a affirmé Emmanuel Jaclot, qui a été nommé président du conseil d'administration de CDPQ Infra en juillet dernier.

Comme premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ depuis 2018, monsieur Jaclot est responsable de la stratégie et des investissements en infrastructures de l'organisation sur le plan mondial et de la gestion d'un portefeuille de 60 G$ d'actifs. Cumulant près de 20 ans d'expérience en infrastructures dans des transactions de grande envergure, il a auparavant occupé le poste de vice-président principal au sein de Schneider Electric à Londres, et celui de directeur général adjoint d'EDF Énergies Nouvelles, à Paris.

Titulaire d'un MBA de l'INSEAD, Emmanuel Jaclot détient également un diplôme d'ingénieur de l'École des Mines de Paris.

Rana Ghorayeb

Rana Ghorayeb a été récemment nommée première vice-présidente et cheffe de l'immobilier de la CDPQ. Depuis 2019 elle occupait le poste de présidente et cheffe de la direction d'Otéra Capital, où elle s'est distinguée en menant avec succès une transformation profonde de l'organisation, ainsi que le déploiement de la stratégie de croissance et de diversification du portefeuille. En 2012, elle a joint la CDPQ à titre de vice-présidente principale au sein de l'équipe Infrastructures, où elle était responsable d'établir des partenariats et mener des investissements à l'international.

Auparavant, elle a œuvré chez JP Morgan Asset Management à Londres, où elle était responsable des investissements immobiliers dans plusieurs pays européens. À titre d'associée principale, elle a aussi piloté les transactions immobilières du fonds TIAA basé à New York.

Madame Ghorayeb est titulaire d'une maîtrise en finance de l'Université de New York, ainsi que d'une maîtrise en génie du bâtiment (gestion de la construction) et d'un baccalauréat en planification urbaine de l'Université Concordia.

Martine Rivard

Martine Rivard a su, tout au long de sa carrière, construire une solide feuille de route comme gestionnaire et administratrice de grandes sociétés. Elle a notamment œuvré à la tête des services de ressources humaines et de l'expérience employé de plusieurs entreprises importantes, dont Via Rail Canada, Groupe CSL, et Air Liquide Canada.

Madame Rivard est membre du CA et des comités de capital humain, de technologie et de gouvernance d'Agropur. À travers ses multiples expériences, elle a développé une expertise de haut calibre dans la gestion de talents et l'amélioration de la performance des organisations dans des marchés compétitifs.

Madame Rivard est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université de Montréal et est titulaire d'une certification « Rotman Directors Education Program, Management » et « HR and compensation Committee effectiveness » de University of Toronto - Rotman School of Management.

