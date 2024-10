QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - CDPQ Infra a accepté aujourd'hui un nouveau mandat de la part du gouvernement du Québec pour planifier la première phase du Plan CITÉ et mettre en place l'organisation nécessaire pour assurer le bon développement des prochaines étapes de réalisation du projet de tramway.

CDPQ Infra confirmera donc sous peu la composition d'une équipe de projet qui regroupera l'ensemble des expertises nécessaires pour assurer l'avancement du mandat.

La planification du projet de tramway de Québec permettra entre autres d'établir un échéancier de réalisation optimisé et d'en débuter la conception. Cette planification permettra en plus d'émettre des avis au marché en vue de solliciter l'intérêt des entreprises possédant une expérience à la fois locale et internationale dans la réalisation d'infrastructures majeures et dans la réalisation de systèmes de transport en mode tramway.

Le Plan CITÉ, présenté par CDPQ Infra en juin, a pour objectif d'améliorer la mobilité sur l'ensemble du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). La phase 1 du Plan CITÉ comprend notamment une nouvelle ligne de tramway de 19 km, reliant les secteurs Le Gendre, Sainte-Foy, Saint-Roch et Charlesbourg.

« Dès aujourd'hui, nous entamons les étapes nécessaires pour répondre aux besoins croissants de mobilité de nos communautés. C'est avec fierté que nous nous lançons dans la planification détaillée du projet. Au cours des prochains mois, nous travaillerons à faire de ce plan une réalité pour améliorer la mobilité de la ville », a dit Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Prochaines étapes

Dans les semaines à venir, des actions seront aussi menées pour permettre la mise en œuvre du plan CITÉ, dont la conclusion d'une entente définitive précisant les rôles et responsabilités du MTQ, de la Ville de Québec et de CDPQ Infra, en parallèle des modifications législatives requises.

Au cours des prochaines semaines, CDPQ Infra sera en mesure de communiquer avec plus de précision sur la suite du projet. Tout au long des différentes étapes, CDPQ Infra s'engage à rester à l'écoute des parties prenantes.

À propos de CDPQ Infra

Fondée en 2015, CDPQ Infra est une filiale à propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Notre équipe multidisciplinaire agit à titre de maître d'œuvre de grands projets d'infrastructures, en concertation avec les communautés et autorités compétentes. Véritable concentré d'expertise technique et de capacité financière, nous assumons la responsabilité pour les phases de planification, de financement, de réalisation et d'exploitation des projets d'infrastructures et de mobilité de demain, au Québec et ailleurs.

SOURCE CDPQ Infra

Pour plus d'information : 514 847-2896, [email protected]