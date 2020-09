La Banque CIBC est la seule institution canadienne qui offre une remise en argent de 4 % sur les achats d'essence et d'épicerie

TORONTO, le 22 sept. 2020 /CNW/ - La carte Dividendes CIBCMD Visa Infinite a été nommée meilleure carte avec remise en argent au Canada en 2020 par Rewards Canada.

Cette première place est représentative des avantages remarquables de la carte, notamment un remboursement des frais annuels la première année et une remise de 4 % sur les achats d'essence et d'épicerie, deux des catégories de dépenses les plus courantes pour les Canadiens. La carte Dividendes CIBCMD Visa Infinite est la seule carte de crédit émise par une grande banque à offrir une remise de 4 % sur les achats d'essence et d'épicerie.

« Nous sommes ravis que notre carte Dividendes CIBCMD Visa Infinite ait été reconnue comme la meilleure carte avec remise en espèces pour les Canadiens, a déclaré Diane Ferri, première vice-présidente, Produits de cartes, Banque CIBC. Cette reconnaissance témoigne de la valeur que les clients accordent à notre carte Dividendes CIBCMD Visa Infinite et des efforts que nous déployons afin d'offrir des avantages qui tiennent compte des besoins particuliers de nos clients concernant leurs dépenses au quotidien comme les achats d'épicerie, en particulier au moment où bon nombre d'entre eux magasinent pour des biens essentiels comme jamais auparavant. »

Nos clients obtiennent le maximum de récompenses sur leurs dépenses au quotidien, et il n'y a aucune limite sur les remises en argent.

Le classement établi par Rewards Canada tient compte de tous les aspects de la carte, de la valeur de la remise en argent, et des caractéristiques et des avantages à valeur ajoutée pour les titulaires de cartes. La carte Dividendes CIBCMD Visa Infinite fait partie d'une vaste gamme de cartes de crédit offertes par la Banque CIBC pour répondre aux besoins de ses clients.

