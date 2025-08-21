Les étudiants canadiens ont de la difficulté à gérer leurs dépenses dans un contexte d'incertitude économique et de hausse du coût de la vie

TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que dans un contexte de hausse du coût de la vie, d'incertitude économique, d'un marché du travail difficile pour les étudiants et de l'incertitude économique générale, les étudiants de niveau postsecondaires canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts alors qu'ils retournent en classe cet automne; près de la moitié (48 %) d'entre eux ne sont pas certains de pouvoir couvrir toutes leurs dépenses.

Gestion des dépenses et pressions financières

Les étudiants canadiens doivent composer avec une augmentation de plusieurs de leurs dépenses, et leurs principales préoccupations sont le loyer ou les frais de résidence, l'épicerie et la nourriture, le transport et le divertissement ou les activités sociales. Pour aider à répondre à ces exigences financières, les étudiants tirent parti de multiples sources de financement : 78 % d'entre eux espèrent travailler pendant l'année scolaire et 53 % d'entre eux contracteront des prêts étudiants. Malgré cela, près de la moitié (48 %) des répondants affirment qu'ils ont l'impression de dépendre déjà trop de leurs parents pour leur demander de l'aide financière.

« Les étudiants de partout au Canada font face à d'importants défis financiers, de la hausse du coût de la vie aux dépenses ponctuelles liées aux études », a déclaré Frank Psoras, vice-président à la direction, Services bancaires personnels, Produits et paiements, Banque CIBC. « De nombreux étudiants réagissent en trouvant des sources de revenus supplémentaires et en adoptant des stratégies budgétaires efficaces, comme la création d'un budget détaillé et la réduction des dépenses non essentielles. »

Voici les principales stratégies de gestion budgétaire adoptées par les étudiants :

Réductions des dépenses : création d'un budget (55 %), utilisation de rabais étudiants (36 %) et utilisation de cartes de fidélité (32 %) Réduction des dépenses discrétionnaires : réduire les dépenses non essentielles (49 %), sortir moins (36 %) Diminution du coût de la vie : acheter des produits de marques moins chères ou utiliser des coupons (45 %), vivre avec la famille (40 %) Réduction des frais d'études : solliciter des bourses d'études (35 %), acheter des manuels scolaires d'occasion (24 %)

Les étudiants cherchent également à améliorer leurs compétences financières : 65 % d'entre eux prévoient d'établir un plan financier pour l'année et 67 % croient que leur université ou leur collège devrait offrir des cours en finances personnelles.

Adoption de solutions numériques

Alors que les étudiants doivent relever ces défis, les outils bancaires numériques sont devenus une pierre angulaire de leur routine financière. Le sondage indique que 92 % des étudiants sont à l'aise avec l'utilisation de solutions bancaires numériques ou mobiles, et que plus de la moitié d'entre eux comptent sur les applications mobiles ou applications d'établissement d'un budget comme principaux outils de gestion de leurs finances.

« Les étudiants d'aujourd'hui ont grandi avec la technologie et s'attendent à des expériences bancaires transparentes et intuitives qui correspondent à leur vie occupée », a ajouté M. Psoras. « Les étudiants ont des besoins uniques en matière de services bancaires, et nous sommes déterminés à les aider à faire cette transition importante en toute confiance en leur offrant les conseils, les offres pertinentes et le soutien dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs. »

Soutenir le parcours financier des étudiants

Alors que les étudiants et leurs familles se préparent pour la rentrée scolaire, la Banque CIBC leur fournit le soutien et les ressources nécessaires pour réaliser leurs ambitions.

Le Forfait vie étudiante intense CIBC est l'offre sur le marché qui répond le mieux aux besoins uniques des étudiants ayant un compte-chèques sans frais assorti de l'avantage Départ Intelli ou du programme Intelli pour étudiants pour les aider à gérer leurs dépenses quotidiennes, d'un Compte d'épargne cyberAvantage, et d'un choix de carte de crédit pour les aider à établir leurs antécédents de crédit. Elle est disponible en personne dans les centres bancaires ou au moyen d'une application numérique, et destinée aux étudiants nationaux et internationaux. Grâce à des partenariats avec des entreprises comme Skip et SPC, la Banque CIBC donne accès à des offres et à des rabais exclusifs qui aident les étudiants à épargner et à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour connaître du succès tout au long de leur parcours scolaire et à l'avenir.

Plani Intelli CIBC est un outil intuitif qui fournit aux étudiants des renseignements sur leurs habitudes de dépenses en temps opportun pour les aider à faire le suivi de leurs finances et à mieux les comprendre afin d'atteindre leurs objectifs.

Pour en savoir plus sur les solutions et les ressources de la Banque CIBC en matière de services bancaires aux étudiants, visitez l'Espace étudiant de la Banque CIBC.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 8 au 21 juillet 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 500 Canadiens âgés de 18 à 25 ans qui prévoyaient faire des études postsecondaires à temps plein ou à temps partiel en septembre 2025 ont été interrogés en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 5,0 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

