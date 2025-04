La CAQ : un Boulet contre les travailleuses et les travailleurs

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Les centrales syndicales du Québec - la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) -, en collaboration avec l'Union des travailleurs et travailleuses accidenté(e)s de Montréal (UTTAM) et leurs alliés, ont émis la déclaration commune suivante à la suite de la manifestation tenue ce midi, sur le parvis de l'Assemblée nationale.

« Au plus grand bonheur de tous les patrons québécois, le ministre du Travail Jean Boulet et le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ont déposé l'infâme projet de loi 89 (PL-89), qui vise clairement à casser le droit de grève de tous les salarié-es syndiqués du Québec.

« En commission parlementaire, des experts neutres et réputés ont unanimement mis en garde le ministre contre les dangers que représentent son projet de loi pour l'équilibre des relations de travail et pour le maintien de la paix industrielle. Aucun de ces experts indépendants n'a d'ailleurs trouvé de mérites au PL-89. Pourtant, que ce soit devant l'unanimité des experts ou devant les répétés appels au dialogue lancés par le monde syndical, le ministre Boulet et la CAQ persistent et signent. Leur refus d'entendre les critiques et de rencontrer les centrales syndicales dans ce dossier est incompréhensible et troublant : le mouvement syndical ne peut pas participer seul au dialogue social.

« Alors que les associations patronales applaudissent le PL-89, le mouvement syndical demande unanimement son retrait. Cette seule donnée devrait suffire à faire la démonstration au ministre que son projet de loi est déséquilibré et met en péril le délicat équilibre des relations du travail au Québec.

« Puisque la manifestation a été tenue en marge du Sommet SST 2025, ajoutons que, malgré une adoption unanime de la version finale du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement en septembre 2024 par le conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le gouvernement refuse toujours d'entériner ce règlement afin qu'il entre en vigueur. Ce faisant, il refuse de reconnaître la réussite d'un dialogue social entre les syndicats et les associations patronales, et prive tous les milieux de travail d'un règlement essentiel pour bien protéger celles et ceux qui enrichissent le Québec.

« Pour nous, il n'y a pas mille et une solutions : le ministre Boulet et la CAQ doivent changer de cap. »

