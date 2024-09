LONDON, ON, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La Canada Vie et le Oak View Group (OVG) ont conjointement soumis une proposition au conseil municipal de London pour donner à un centre multifonctionnel de 10 000 places dédié au sport et au divertissement le nom de Canada Life Place. Le conseil municipal de London doit se prononcer sur le nouveau nom proposé par un vote lors de la prochaine réunion du conseil, qui est prévue le 24 septembre 2024.

« La Canada Vie est établie à London depuis 150 ans, et nous sommes emballés à l'idée de pouvoir continuer à écrire notre histoire commune », a déclaré Fabrice Morin, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « Nous avons hâte de travailler avec le conseil municipal et de répondre à ses questions au fur et à mesure que nous avancerons dans les prochaines étapes. »

« Nous sommes heureux d'établir ce partenariat avec la Canada Vie pour continuer à faire de ce centre une destination de choix pour le divertissement, le sport et les activités communautaires à London et dans le sud-ouest de l'Ontario », a indiqué Tom Pistore, président, OVG Canada. « En tant qu'entreprise profondément enracinée à London, la Canada Vie est tout aussi motivée que nous à soutenir la collectivité. »

Labatt, l'ancien partenaire de nomination, continuera à jouer un rôle important dans ce centre en tant que fournisseur officiel des bières, des sodas, des panachés, des thés glacés alcoolisés et des cidres servis dans l'établissement jusqu'en 2031. OVG et Labatt ont conclu une entente pour prolonger les droits de distribution et ainsi permettre aux partisans de continuer à profiter des produits brassés par Labatt.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus, consultez canadavie.com.

À propos du Oak View Group

Le Oak View Group (OVG) est le leader mondial en matière d'aménagement et de gestion de sites d'expériences en direct, de services d'accueil haut de gamme et de solutions à 360 degrés pour un ensemble de sites de classe mondiale et une liste de clients composée d'arénas, de stades, de centres de congrès, de festivals de musique, de centres d'arts de la scène et d'institutions culturelles. Fondé par Tim Leiweke et Irving Azoff en 2015, le OVG est le principal promoteur de nouveaux sites d'envergure déjà ouverts ou en construction sur quatre continents. Consultez OakViewGroup.com, et suivez le OVG sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X.

SOURCE Canada Vie

Source et renseignements : Canada Vie, Leezann Freed-Lobchuk, Directrice générale, Relations avec les médias, Canada Vie, 204 946-4576, [email protected]; Oak View Group, Danielle Phillips, Directrice générale, Marketing, 519 667-5714, [email protected]