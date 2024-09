Le repositionnement de marque sonne le début d'une nouvelle ère pour ce haut lieu du divertissement et du sport à London

LONDON, ON, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Oak View Group, des gestionnaires de l'aréna du centre-ville de London ainsi que La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie ont annoncé l'approbation, par le conseil municipal de London, du changement de nom de l'aréna, qui s'appellera désormais Canada Life Place. Le changement marque le début d'un nouveau chapitre pour la principale salle de la ville pour le divertissement et le sport, et survient aux termes d'une entente de dix ans qui entre en vigueur officiellement le 11 octobre 2024.

Représentation de la Canada Vie Place (Groupe CNW/Canada Vie)

« Canada Life Place demeurera le lieu de moments inoubliables du sport, du divertissement et des événements communautaires, se réjouit Kelly Austin, directrice générale, Oak View Group. Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec la Canada Vie, un allié communautaire de confiance à London. Ensemble, nous continuerons d'offrir aux gens du sud-ouest de l'Ontario des spectacles et des événements sportifs de calibre mondial. »

Pour Fabrice Morin, président et chef de l'exploitation, Canada Vie, « Canada Life Place, c'est bien plus qu'un nom; c'est la manifestation de notre engagement envers cette collectivité, mais aussi envers notre croissance et notre succès partagés. Depuis 150 ans, London est notre port d'attache et nous sommes fiers de nos racines. La nouvelle entente visant l'aréna a une grande importance pour notre équipe, à commencer par les 3 500 employés de la Canada Vie qui habitent ici même à London. »

Grand symbole de fierté et d'unité pour la population de London, le centre multifonctionnel de 10 000 places permet de rassembler partisans et admirateurs, familles et visiteurs. Depuis son ouverture le 11 octobre 2002, il a accueilli plus de 2 800 événements et 13 millions d'invités. Domicile des Knights et du Lightning de London, le centre a été l'hôte d'événements prestigieux, comme les éditions 2005 et 2014 de la Coupe Memorial, les Championnats du monde de patinage artistique de 2013 et les prix JUNO de 2019, en plus d'incroyables concerts et spectacles pour toute la famille.

« L'aréna est un incontournable dans la vie culturelle et sportive de London depuis plus de 20 ans, explique le maire de London, Josh Morgan. Le repositionnement de marque que représente Canada Life Place permet de consolider le rôle déterminant joué par le centre comme lieu de rassemblement des gens et comme moteur de croissance économique pour la ville de London. J'entrevois ce nouveau chapitre avec enthousiasme. »

« Depuis son inauguration en 2002, l'aréna a permis d'établir London comme plaque tournante mondiale pour le divertissement et le sport, attirant des milliers de visiteurs et appuyant des entreprises locales lors de chaque événement, affirme Peter Luukko, co-président, Oak View Group, un joueur clé dans la création et le développement de l'aréna. En ouvrant la voie à une nouvelle étape fort excitante pour cet endroit mythique, notre partenariat avec la Canada Vie met en lumière notre engagement commun à agir de manière durable dans la collectivité. »

Le repositionnement de marque arrive à un moment charnière, alors qu'un grand projet de rénovation de l'aréna donnera lieu à l'installation d'un nouveau tableau indicateur ultramoderne et à l'aménagement de concessions actualisées et de loges de luxe. À terme, les admirateurs auront droit à un aréna remis au goût du jour qui continuera d'être au cœur de la vie culturelle et sportive de London pour les générations à venir.

Oak View Group demeurera le gestionnaire et exploitant de Canada Life Place pour la Ville de London. L'entente historique a été négociée par l'équipe responsable des partenariats mondiaux d'Oak View Group Canada ainsi que la Canada Vie.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 14 millions de clients d'un océan à l'autre. La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada. Pour en savoir plus, consultez canadavie.com.

À propos d'Oak View Group

Oak View Group (OVG) est le leader mondial en matière d'aménagement et de gestion de sites d'expériences en direct, de services d'accueil haut de gamme et de solutions à 360 degrés pour un ensemble de sites de classe mondiale et une liste de clients composée d'arénas, de stades, de centres de congrès, de festivals de musique, de centres d'arts de la scène et d'institutions culturelles. Fondé par Tim Leiweke et Irving Azoff en 2015, OVG est le principal promoteur de nouveaux sites d'envergure déjà ouverts ou en construction sur quatre continents. Consultez OakViewGroup.com et suivez OVG sur Facebook, Instagram, LinkedIn et X.

SOURCE Canada Vie

Sources et renseignements : Canada Vie, Leezann Freed-Lobchuk, Directrice générale, Relations avec les médias, Canada Vie, 204 946-4576, [email protected]; Oak View Group, Danielle Phillips, Directrice générale, Marketing, 519 667-5714, [email protected]