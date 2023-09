WINNIPEG, MB, le 8 sept. 2023 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), une filiale de Great-West Lifeco Inc. (Lifeco), a conclu l'acquisition précédemment annoncée de Value Partners Group Inc. (Value Partners). Value Partners se compose de Value Partners Group Investment Counsel, de Value Partners Investments et de LP Financial Planning Services Ltd.

« L'acquisition de Value Partners nous permettra d'établir plus rapidement une plateforme de gestion du patrimoine de premier plan au Canada pour les conseillers autonomes et leurs clients », a déclaré Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada Vie. « Value Partners s'intègre parfaitement dans nos activités existantes et ajoute à celles-ci des capacités qui renforceront notre offre. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette transaction, veuillez vous reporter au communiqué de presse daté du 13 juin 2023.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower, de Putnam Investments et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ 31 000 employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour en savoir davantage, consultez greatwestlifeco.com/fr.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est une société internationale qui offre des produits et services d'assurance et de gestion du patrimoine ainsi que des garanties de soins médicaux au Canada, au Royaume-Uni, à l'île de Man et en Allemagne, ainsi qu'en Irlande par l'intermédiaire de Irish Life. La Canada Vie offre également des produits de réassurance par l'intermédiaire de Canada Life Reinsurance principalement aux États-Unis, à la Barbade, aux Bermudes et en Irlande.

Chef de file du secteur, la Canada Vie propose aux Canadiens des options en matière de solutions d'assurance de personnes qui comprennent l'assurance vie, l'assurance maladie et dentaire, l'assurance invalidité, l'assurance maladies graves et l'assurance créances. L'un des grands prestataires de régimes de garanties en milieu de travail, elle aide les employeurs et les associations à offrir de précieuses garanties à leurs employés et à leurs participants. De plus, la Canada Vie propose des solutions de placements, de retraite et de gestion du patrimoine, y compris des rentes et des fonds distincts.

Depuis 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux d'entretenir plus de 12 millions de relations clients d'un océan à l'autre.

La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « compter », « croire », « estimer », « objectif », « cible », « potentiel », « pro forma », d'autres expressions semblables ainsi que les formes négatives, futures ou conditionnelles de ces termes. Ces énoncés peuvent porter, entre autres, sur le coût ainsi que les avantages et le rendement prévus (y compris l'incidence sur les clients, les conseillers, l'exécution de la stratégie, les solutions clients, l'actif administré et l'actif géré, les synergies et l'intégration, ainsi que le moment correspondant dans chaque cas) de l'acquisition de Value Partners, de même que les sources, les montants et le calendrier de son financement, et qui touchent autrement Great-West Lifeco (Lifeco ou la compagnie) ainsi que l'exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue, les stratégies ou les perspectives commerciales courantes et les éventuelles mesures futures de la compagnie, de la Canada Vie et de Value Partners.

Les attentes actuelles de la compagnie en ce qui a trait à l'incidence de l'acquisition de Value Partners et de tels énoncés pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s'avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels la Compagnie n'exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. L'écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans les déclarations prospectives peut dépendre de plusieurs facteurs, faits nouveaux et hypothèses, ce qui comprend, de façon non limitative, la gravité, l'ampleur et les effets de la pandémie de COVID-19 (notamment les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises par les gouvernements et les entreprises en réponse à celle-ci sur l'économie et sur les résultats financiers, la situation financière et les activités de la compagnie), la durée des effets de la COVID-19 et la disponibilité et l'adoption de divers vaccins, l'efficacité des vaccins, l'émergence de variants de la COVID-19, les tensions géopolitiques et les répercussions sur l'économie, la réalisation des conditions relatives à la conclusion de l'acquisition de Value Partners ou la renonciation à celles-ci, les hypothèses relatives aux ventes, aux honoraires, aux ventilations d'actifs, aux rachats et aux rendements du marché, la capacité d'intégrer l'acquisition de Value Partners, de mettre à profit et de réaliser les synergies prévues, le comportement des clients et des conseillers, la réputation de Lifeco, de la Canada Vie et de Value Partners, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des ventes, les honoraires, les charges, les impôts, l'inflation, les taux d'intérêt, les marchés boursiers et financiers mondiaux (y compris l'accès continu aux marchés boursiers et aux marchés des titres d'emprunt), la situation financière des secteurs (notamment les faits nouveaux et la volatilité découlant de la pandémie de COVID-19), la concurrence, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de la compagnie à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements de méthodes comptables et l'incidence de l'application de changements de méthodes comptables futurs, les changements de normes actuarielles, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services, la capacité de la compagnie à effectuer des transactions stratégiques et à intégrer les acquisitions, les changements significatifs imprévus à l'égard des installations, des relations avec les clients et les employés et des ententes liées aux créances de la compagnie, le niveau des efficiences administratives et opérationnelles, les changements des organisations de commerce, ainsi que d'autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés au Canada et à l'échelle internationale.

Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n'est pas exhaustive et qu'il existe d'autres facteurs mentionnés dans d'autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion de la compagnie pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 aux rubriques Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques, ainsi que dans la notice annuelle de la compagnie datée du 8 février 2023, à la rubrique Facteurs de risque. Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedarplus.ca. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, la Compagnie n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE The Canada Life Assurance Company

Renseignements: Relations avec les médias, Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]