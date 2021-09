WINNIPEG, MB, le 1er sept. 2021 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), une filiale de Great-West Lifeco Inc., a conclu l'acquisition précédemment annoncée de SécurIndemnité inc. (SécurIndemnité).

Suivant la conclusion de l'acquisition de SécurIndemnité, la Canada Vie offrira ses services à 1,25 million de nouvelles personnes (notamment des participants de régime et leurs personnes à charge) et versera annuellement plus de 1,2 milliard de dollars canadiens en prestations. Cela permet également de grandement accroître la présence de la Canada Vie dans le secteur des tiers administrateurs et des tiers payeurs. De plus, la Canada Vie deviendra le premier grand assureur canadien à détenir et à exploiter un cabinet de gestion de demandes de règlement électroniques pour médicaments et à avoir des ressources technologiques à l'échelle nationale pour payer des demandes de règlement.

SécurIndemnité continuera d'exercer ses activités comme elle le fait à l'heure actuelle et demeurera une entité distincte dans l'industrie canadienne des garanties. Tant la Canada Vie que SécurIndemnité profiteront du partage de produits, de services, de technologies et de modèles de distribution.

Pour de plus amples renseignements sur la transaction, veuillez vous reporter au communiqué de presse daté du 13 juillet 2021.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance vie, l'assurance maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions. Lifeco et ses filiales administrent un actif consolidé d'environ 2,2 billions de dollars (en date du 30 juin 2021) et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Liz Kulyk, 204 391-8515, [email protected] ; Relations avec les investisseurs : Deirdre Neary, 647 328-2134, [email protected]