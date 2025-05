TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 22 mai 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco » ou « la compagnie ») a annoncé aujourd'hui que Lindsey Rix-Broom, actuellement chef de la direction, Canada Life U.K., a été nommée chef de la direction, Europe, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Cette nomination s'inscrit dans la foulée de celle précédemment annoncée de David Harney, actuellement président et chef de l'exploitation, Europe et Solutions de gestion du capital et des risques, au poste de président et chef de la direction, Great-West Lifeco et Canada Vie, avec entrée en vigueur le 1er juillet 2025.

Lindsey Rix-Broom, chef de la direction, Europe (Groupe CNW/Great-West Lifeco Inc.)

Mme Rix-Broom relèvera directement du président et chef de la direction de Lifeco et siégera au comité de gestion de la direction de Lifeco. Elle continuera à diriger Canada Life U.K. jusqu'à la nomination d'un successeur, ce qui permettra d'assurer une transition bien ordonnée et le maintien d'une dynamique continue.

Dirigeante reconnue au sein de l'industrie, Mme Rix-Broom possède 25 années d'expérience en matière de direction. À titre de chef de la direction de Canada Life U.K., elle a mis à profit une orientation claire et une ambition marquée pour réaliser les priorités stratégiques destinées à simplifier, à moderniser et à faire croître les affaires. Elle a été à l'origine d'une croissance considérable dans l'ensemble des principaux secteurs d'activité, a tiré profit d'une importante occasion du marché dans le secteur des rentes collectives au Royaume-Uni, a dégagé une importante valeur du bilan et a dirigé de grands efforts de modernisation touchant l'exploitation et les technologies.

« Les compétences, le leadership, le sens aigu des affaires et l'orientation client de Lindsey ont donné une forte impulsion à nos activités au Royaume-Uni, et je sais qu'elle fera appel à la même approche disciplinée dans le cadre de ses fonctions à la tête de notre exploitation européenne », a déclaré David Harney, nouveau président et chef de la direction, Great-West Lifeco et Canada Vie. « Je me réjouis à la perspective de travailler étroitement avec elle pour faire progresser la stratégie de Lifeco en Europe. »

« Lindsey est une dirigeante chevronnée qui a démontré sa capacité à produire une croissance et une valeur durables », a souligné Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco et Canada Vie. « Vu ces changements, David Harney peut s'appuyer sur une équipe forte et expérimentée pour réaliser les ambitions de Lifeco alors qu'il prend les rênes de la direction de la compagnie. »

« Je suis heureuse d'avoir l'occasion de travailler aux côtés de nos dirigeants en Europe afin d'élargir notre présence et notre influence au profit des clients au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne », a affirmé Lindsey Rix-Broom, nouvelle chef de la direction, Europe. « Nous pouvons compter sur des stratégies ciblées, d'excellentes équipes et une culture d'excellence afin de répondre aux besoins de nos clients. Je suis impatiente de continuer à renforcer la dynamique de Lifeco instaurée sous la gouverne de David Harney. »

La biographie de Mme Rix-Broom est consultable ici « en anglais seulement. »

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 décembre 2024, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]