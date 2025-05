TSX : GWO

TORONTO, le 8 mai 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco a annoncé aujourd'hui, à l'occasion de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires, que tous les 19 candidats aux postes d'administrateur nommés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 13 mars 2025 ont été élus. Les résultats détaillés du vote relatif à l'élection des administrateurs sont fournis ci-dessous.

Candidat Pour

(votes) Pour

(pourcentage) Contre

(votes) Contre

(pourcentage) Michael R. Amend 843 403 055 99,65 % 2 973 402 0,35 % Deborah J. Barrett 844 801 320 99,81 % 1 575 144 0,19 % Robin A. Bienfait 844 152 587 99,74 % 2 223 463 0,26 % Heather E. Conway 842 291 662 99,52 % 4 084 802 0,48 % Marcel R. Coutu 834 971 590 98,65 % 11 404 858 1,35 % André Desmarais 813 758 509 96,15 % 32 617 926 3,85 % Paul Desmarais, jr 808 133 429 95,48 % 38 243 005 4,52 % Gary A. Doer 835 898 553 98,76 % 10 477 905 1,24 % Claude Généreux 817 250 562 96,56 % 29 125 877 3,44 % Jake P. Lawrence 829 951 914 98,06 % 16 424 528 1,94 % Paula B. Madoff 843 641 542 99,68 % 2 733 800 0,32 % Paul A. Mahon 841 421 943 99,41 % 4 953 961 0,59 % Susan J. McArthur 840 215 585 99,27 % 6 160 322 0,73 % R. Jeffrey Orr 816 611 284 96,48 % 29 754 708 3,52 % James P. O'Sullivan 820 035 050 96,89 % 26 330 949 3,11 % T. Timothy Ryan 836 283 472 98,81 % 10 092 857 1,19 % Dhvani D. Shah 844 093 936 99,73 % 2 282 529 0,27 % Siim A. Vanaselja 836 120 701 98,79 % 10 255 747 1,21 % Brian E. Walsh 834 336 661 98,58 % 12 039 786 1,42 %

Les résultats définitifs de toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront accessibles au sedarplus.com.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 31 mars 2025, l'actif total des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3 billions de dollars. Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

SOURCE Great-West Lifeco Inc.

Sources et renseignements : Relations avec les médias, Tim Oracheski, 204 946-8961, [email protected]; Relations avec les investisseurs, Shubha Khan, 416 552-5951, [email protected]