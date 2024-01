Fabrice Morin sera le prochain président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie

Jeff Macoun prendra sa retraite en 2024.

Fabrice Morin assumera les fonctions de président et chef de l'exploitation, Canada , Canada Vie à compter du 16 février 2024.

WINNIPEG, MB, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Canada Vie a annoncé la retraite à venir de M. Jeff Macoun, le président et chef de l'exploitation de ses activités canadiennes, ainsi que la nomination prochaine du remplaçant de M. Macoun, M. Fabrice Morin. Au terme d'une carrière de plus de 40 ans au sein de la compagnie, M. Macoun deviendra conseiller principal auprès du président et chef de l'exploitation. Dans ses nouvelles fonctions, M. Morin aura la responsabilité de l'exploitation canadienne de la Canada Vie et siégera au comité de gestion de la haute direction de Great-West Lifeco Inc. Les deux changements entreront en vigueur le 16 février 2024.

M. Macoun a consacré plus de 40 ans à la Canada Vie, dont les six dernières années comme président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. C'est sous sa direction que la compagnie a franchi l'étape historique de la marque une Canada Vie unique et qu'elle a affronté les défis inédits de la COVID-19.

« Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble de notre organisation, je tiens à remercier M. Macoun pour sa vision, sa passion et son leadership, a exprimé Paul Mahon, président et chef de la direction, Great-West Lifeco et Canada Vie. Au cours d'une longue et remarquable carrière, M. Macoun a eu un apport considérable dans l'ensemble des activités canadiennes. Je lui suis particulièrement reconnaissant pour la marque qu'il a laissée en tant que président de l'exploitation canadienne. »

Fabrice Morin est actuellement vice-président exécutif, Gestion du patrimoine individuel et Solutions d'assurance. Anciennement de Power Corporation du Canada, M. Morin est entré au service de la Canada Vie en 2019. Depuis, il a dirigé tout un éventail de portefeuilles, dont la Finance, la Stratégie, le Marketing, l'Immobilier, l'Assurance individuelle et les Solutions de gestion du patrimoine.

« Fort de plus de 20 ans d'expérience en leadership à l'échelle mondiale dans le secteur des services financiers, M. Morin est bien placé pour nous aider à stimuler la croissance et à créer de la valeur pour nos clients et autres parties prenantes, a indiqué Paul Mahon. J'ai bien hâte de travailler en étroite collaboration avec lui. Sa vision exceptionnelle, son flair stratégique et son grand sens de l'innovation nous profiteront assurément. »

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des garanties qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 175 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements. Nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

La Canada Vie est une filiale de Great-West Lifeco Inc. et un membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. À la fin de 2022, ses compagnies comptaient environ s employés, 234 500 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 38 millions de relations clients au sein de ces régions.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

