Cette transaction accroît la présence de la Canada Vie dans le marché des tiers administrateurs et des tiers payeurs.

WINNIPEG, MB, le 13 juill. 2021 /CNW/ - La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie (la Canada Vie), une filiale de Great-West Lifeco Inc., a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente pour l'acquisition de SécurIndemnité inc. (SécurIndemnité), une firme de gestion de soins de santé de premier plan qui administre les demandes de règlement pour soins médicaux et soins dentaires d'entreprises publiques et privées au Canada. La transaction est conditionnelle à la satisfaction des conditions habituelles de clôture, notamment à l'approbation des autorités de réglementation, et elle devrait être conclue au troisième trimestre de 2021.

Cette transaction permet à la Canada Vie d'investir encore plus dans les capacités en milieu de travail au Canada, une priorité stratégique fondamentale pour Great-West Lifeco. Suivant l'acquisition de SécurIndemnité, la Canada Vie offrira ses services à 1,25 million de nouvelles personnes (notamment des participants de régime et leurs personnes à charge) et versera annuellement plus de 1,2 milliard de dollars canadiens en prestations.

« L'acquisition de SécurIndemnité améliore notre capacité d'offrir des solutions de premier plan en matière de garanties collectives en milieu de travail, grâce à une présence accrue dans un segment de marché en croissance », explique Jeff Macoun, président et chef de l'exploitation, Canada, Canada Vie. « Cette transaction concorde avec notre priorité d'établir des relations à vie avec les participants de régime collectif que nous servons. »

Cette transaction permet de grandement accroître la présence de la Canada Vie dans le secteur des tiers administrateurs et des tiers payeurs.

« Il s'agit d'une transaction stratégique opportune qui permet d'unir deux entreprises aux visions similaires et aux domaines d'expertise complémentaires », indique Brad Fedorchuk, vice-président exécutif, Client collectif, Canada Vie. « Nous sommes heureux d'accueillir SécurIndemnité au sein de notre organisation et de créer un canal supplémentaire pour offrir des produits, des régimes et des solutions technologiques à encore plus de clients au Canada. »

En plus d'accroître sa présence dans le secteur des services de tiers administrateurs et de tiers payeurs, la Canada Vie deviendra le premier grand assureur canadien à détenir et à exploiter un cabinet de gestion de demandes de règlement électroniques pour médicaments et à avoir des ressources technologiques à l'échelle nationale pour payer des demandes de règlement.

« Au cours des deux dernières années, nous avons stratégiquement revu notre participation dans le secteur des tiers administrateurs et des tiers payeurs au Canada en créant une équipe exclusive. L'acquisition de SécurIndemnité est la prochaine étape dans notre évolution », ajoute Brad Fedorchuk. « SécurIndemnité offre une technologie de pointe ainsi que des conceptions de régime et des approches n'ayant jamais été utilisées par la Canada Vie auparavant. Tant pour la Canada Vie que pour SécurIndemnité, cette acquisition offre de nouvelles options pour créer des approches novatrices dans le secteur des tiers administrateurs et des tiers payeurs. »

Le principal centre d'exploitation de SécurIndemnité demeurera à Sudbury, en Ontario, et son siège social restera à Mississauga, en Ontario. Suivant la conclusion de la transaction, l'offre de produits et services de SécurIndemnité devrait être élargie pour alimenter la croissance de l'entreprise.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie. Aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 12 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille internationale de services financiers qui détient des participations dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance maladie, des services de retraite et d'investissement, de la gestion d'actifs et de la réassurance. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower Retirement, de Putnam Investments et d'Irish Life. À la fin de 2020, ses compagnies comptaient environ 24 500 employés, 205 000 relations conseillers et des milliers de partenaires de distribution - tous au service de plus de 30 millions de relations clients dans ces régions.

Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé d'environ 2,1 billions de dollars canadiens au 31 mars 2021 et sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO.

