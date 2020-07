MONTRÉAL, le 15 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec annonce l'octroi d'un prêt à Medicom, l'un des principaux fabricants et distributeurs de fournitures médicales au monde. En plus de produire des désinfectants et des produits de stérilisation, l'entreprise québécoise se spécialise notamment dans les équipements de protection individuelle incluant les masques et les gants.

Medicom compte sur un réseau de distribution important, avec des opérations sur trois continents, soit l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Par le biais de ses treize centres de distribution et ses dix usines, l'entreprise dessert des milliers de clients œuvrant dans les milieux des soins de santé et industriel. Medicom a d'ailleurs annoncé au cours des dernières semaines la construction de quatre nouvelles usines qui seront situées au Québec, en France, au Royaume-Uni et à Singapour afin de produire mensuellement des millions de masques respiratoires N95 et chirurgicaux.

Alors que l'entreprise est déjà bien établie dans les pays développés, les pays en croissance représentent la prochaine étape de la stratégie d'expansion par acquisitions de Medicom.

« Medicom est très fière de pouvoir jouer un rôle déterminant dans la protection des travailleurs et travailleuses de la santé depuis plus de 30 ans. Le financement annoncé aujourd'hui nous permettra de continuer de servir les marchés actuels, tout en augmentant notre distribution à l'international et en évaluant de nouvelles géographies qui affichent de bonnes perspectives de croissance », affirme Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation du groupe Medicom.

« La Caisse est heureuse de poursuivre son appui à Medicom afin de lui permettre d'explorer de nouvelles avenues d'expansion et ainsi accroître l'accessibilité de ses produits de protection médicale », ajoute Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la Caisse. « Par la nature de son industrie et ses contrats qui s'échelonnent sur plusieurs années, Medicom présente une résilience qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'un investisseur de long terme comme la Caisse. »

Déjà partenaire financier de Medicom, le soutien de la Caisse a notamment favorisé l'expansion de l'entreprise dans le marché asiatique au cours des dernières années.

À propos de Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médicaux, dentaires, industriels, santé animale, des laboratoires et de la santé et bien-être. Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy Canada Inc. récemment acquise. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 340,1 G$ CA au 31 décembre 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Serge Vallières, Relations médias, Caisse de dépôt et placement du Québec, [email protected], 514 847-5493; Gayle Padvaiskas, Vice-présidente, Marketing, AMD Medicom Inc., [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/