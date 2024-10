MONTRÉAL, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), cheffe de file mondiale en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est fière d'avoir remis son milliardième masque fabriqué à son usine de Saint-Laurent au ministre délégué à l'Économie du Québec, M. Christopher Skeete.

Crédit photo : Frédéric Côté (Groupe CNW/AMD Medicom Inc.) Crédit photo : Frédéric Côté (Groupe CNW/AMD Medicom Inc.)

« L'ouverture de notre usine pendant la pandémie représentait un défi considérable, mettant notre capacité d'adaptation à rude épreuve. Aujourd'hui, en franchissant le seuil du milliard de masques produits, nous démontrons que l'alliance de la détermination industrielle et du soutien gouvernemental peut relever les défis les plus ambitieux. Nous sommes fiers de contribuer à la protection du personnel soignant au Québec et au Canada et restons engagés à renforcer ensemble notre capacité à faire face aux crises futures, » a déclaré Guillaume Laverdure, PDG de Medicom.

« Je salue la productivité de l'usine de fabrication de masques de Medicom. En plus de renforcer notre autonomie d'approvisionnement, cette entreprise nous permet d'être autosuffisants en masques et continue de hisser le Québec comme un leader en innovation et en équipements médicaux, » a souligné Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie et ministre responsable de la Lutte contre le racisme.

Usine de masques et de N95 de Medicom, symbole de résilience et d'écoresponsabilité

En seulement 90 jours durant le printemps 2020, en pleine pandémie de la COVID-19, nous avons érigé notre usine qui incarne la résilience et l'innovation québécoises.

Forte de son personnel dévoué comptant 183 membres, elle est la seule au Québec à produire des masques chirurgicaux et respirateurs N95, et ce, avec une empreinte écologique réduite. Notre matière première principale, le filtre à masques, provient de notre usine de Saint-Eustache, située à seulement 40 km, ce qui minimise les transports et l'impact environnemental comparativement aux produits importés. De plus, toutes nos livraisons au ministère de la Santé et des Services sociaux se font par camions électriques.

Grâce à notre capacité de montée en puissance, nous sommes prêts à répondre rapidement aux besoins non planifiés, assurant ainsi une protection continue pour la population québécoise et canadienne.

À propos de Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les soignants pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommé l'une des sociétés les mieux gérées du Canada pour quatre années consécutives depuis 2021.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com ou nous visiter sur Facebook ou LinkedIn.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Relations avec les médias : Gopinath Jeyabalaratnam, Chef de cabinet du PDG et du président exécutif, Groupe Medicom, [email protected]; Florence Lavictoire, Attachée de presse par intérim, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Cellulaire : 514-913-7638