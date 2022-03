Le don d'aujourd'hui équivaut aux 200 000 $ que la Fondation AMC s'est engagée à verser et s'ajoute à l'engagement de la Banque Scotia de contribuer à hauteur de plus de 1 million de dollars [M1] pour répondre à la crise humanitaire et faciliter la réinstallation des Ukrainiens. Cette contribution est rendue possible grâce à une collaboration entre l'AMC, Gestion financière MD et la Banque Scotia, qui se sont engagées à verser 115 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir les médecins, les apprenants en médecine et les communautés qu'ils servent partout au pays. Cette collaboration a permis de verser plus de 40 millions de dollars à ce jour.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. L'actif sous administration de MD s'élevait à plus de 59 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. détient une participation exclusive ou majoritaire dans le groupe de sociétés MD. Elle offre des produits et services financiers, gère la famille de fonds MD et assure la prestation des services-conseils en placement. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de l'Association médicale canadienne (AMC)

L'Association médicale canadienne est la porte-parole nationale de la profession médicale. Elle vise avant tout à créer des systèmes de santé solides et accessibles, à favoriser le bien-être et la diversité dans la culture médicale et à assurer une égalité des chances pour l'ensemble de la population canadienne en matière de santé. En partenariat avec les médecins, les apprenants en médecine, les patients et d'autres parties prenantes, elle travaille à l'atteinte de ces objectifs grâce à la représentation, au partage des connaissances et aux subventions.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Pour les relations médiatiques : Katie O'Dell, Directrice des communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 647 472-5857, [email protected]; Relations médiatiques chez MD: Gestion financière MD inc., [email protected]; Relations médiatiques à l'AMC: [email protected], 613 807-0457