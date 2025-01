Gestion financière MD inc. (MD) a annoncé aujourd'hui un ajout à son éventail de solutions de placement avec le lancement de la Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MDMC 2025, le cinquième produit de la gamme Platine MD et le deuxième en immobilier.

OTTAWA, ON, le 20 janv. 2025 /CNW/ - La Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MDMC 2025 (la Fiducie) offre aux médecins et à leur famille la chance de profiter de stratégies de portefeuille non traditionnelles et sophistiquées. Elle leur ouvre les portes d'un univers de placements immobiliers privés qui sont généralement difficilement accessibles aux particuliers, en raison, notamment, de l'investissement minimum exigé. Visant à assurer une bonne diversification mondiale à long terme, la Fiducie mise sur le potentiel de croissance sur une décennie d'un portefeuille diversifié mondialement, conçu pour résister aux fluctuations du marché2. Il s'agit d'une offre d'une durée limitée. La période de souscription prendra fin le 31 juillet 2025.

« Avec des placements non traditionnels, les clients peuvent potentiellement obtenir de meilleurs rendements et profiter d'occasions à long terme », indique Craig Maddock, vice-président, gestionnaire de portefeuille principal et responsable de l'équipe Gestion multi-actifs de Gestion d'actifs 1832, le conseiller de portefeuille des solutions Platine MD. « Vu les taux d'intérêt qui se modèrent et la valeur des biens immobiliers qui tend à augmenter, la Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025 représente une occasion unique et très intéressante de tirer parti du revirement du marché pour diversifier son portefeuille. Les placements non traditionnels peuvent faire mieux que les placements sur les marchés publics en raison de leur exclusivité et de leur fort potentiel de croissance. »

Offerte exclusivement aux médecins et à leur famille par Conseils en placement privés MD (CPPMD), la Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025 investira à l'échelle mondiale dans des entreprises ayant des intérêts dans l'immobilier, notamment dans le secteur industriel et le commerce de détail, les immeubles d'appartements, les centres de données, l'immobilier logistique et les biens immobiliers spécialisés. Les propriétés multirésidentielles seront une composante de base, mais l'on misera surtout sur les segments axés sur la croissance comme les entrepôts frigorifiques et les entrepôts de données.Le portefeuille sera constitué d'investissements faits au moment de la clôture initiale et des clôtures subséquentes (investissements dans des fonds primaires), d'investissements existants qu'il est possible d'acheter d'autres investisseurs sur le marché privé (investissements secondaires) et d'investissements sous forme de participation majoritaire dans un actif (co-investissements directs dans des biens immobiliers).

« MD est ravie d'aider ses clients à ajouter une valeur appréciable à leur portefeuille avec une autre solution de placement en immobilier privé qui sera complémentaire de la répartition stratégique de base et misera sur l'obtention de résultats pour les investisseurs », affirme Pamela Allen, cheffe de la direction de MD. « Notre feuille de route est excellente en matière de lancement de solutions de placements privés. Nous avons mis à profit les connaissances et les bonnes pratiques acquises avec les quatre premiers produits Platine MD pour la création de la nouvelle Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025. »

Pour la Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025, MD fera équipe avec des gestionnaires réputés en immobilier qui ont une vaste connaissance de l'immobilier privé de niveau institutionnel et une solide expérience dans le domaine.

La Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025 est le cinquième fonds collectif de placements privés offert en exclusivité aux médecins du Canada et aux membres de leur famille. Il sera possible d'y investir jusqu'au 31 juillet 2025. Elle s'ajoute à la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MDMC 2023, au Fonds collectif de crédit privé mondial Platine MDMC (lancé en 2021), au Fonds collectif immobilier mondial Platine MDMC (2019) et au Fonds collectif de capital-investissement mondial Platine MDMC (2018).

Pour en savoir plus sur la Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025 et sur l'approche de MD, communiquez avec le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332, ou rendez-vous au md.ca.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 55 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 59,67 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 10 janvier 2025. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement non traditionnels liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html .

_______________________ 1 La période de souscription de la Fiducie d'immobilier privé mondial Platine MD 2025 est du 20 janvier au 31 juillet 2025. 2 Pour que la Fiducie puisse profiter des meilleures occasions de placement possibles au nom des clients Platine MD, il y aura une période d'immobilisation des fonds de dix ans.

Demandes des médias: [email protected] ou Alex Mathias, première directrice des communications, Gestion mondiale d'actifs Scotia, 647 537-8036 ou [email protected]