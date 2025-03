OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - Gestion financière MD inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle nommait Pzena Investment Management comme sous-conseiller du Fonds collectif d'actions américaines GPPMD, du Fonds américain de valeur MD et du Fonds d'actions MD. La nomination entrera en vigueur autour du 25 mars 2025.

Ce changement de sous-conseiller n'aura aucune incidence sur les objectifs de placement ni sur le niveau de risque de placement des fonds susmentionnés.

À la date d'entrée en vigueur de la nomination, la structure de sous-conseillers des fonds MD sera donc la suivante :

Fonds concerné Nouvelle structure de sous-conseillers en

placement (en date du 25 mars 2025) Fonds collectif d'actions américaines GPPMD Pzena Investment Management Fiduciary Management Inc. Jensen Investment Management Inc. Janus Henderson Investors US LLC Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Fonds américain de valeur MD Pzena Investment Management Fiduciary Management Inc. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Fonds d'actions MD Pzena Investment Management Fiduciary Management Inc. Jensen Investment Management Inc. Janus Henderson Investors US LLC Hillsdale Investment Management Jarislowsky, Fraser Limitée Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD* ou appeler le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 55 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 60 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 25 février 2025. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.



* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD.





Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l'entremise du groupe de sociétés MD et de Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca, et pour plus d'informations sur Services d'assurance Gestion de patrimoine Scotia Inc., consultez gestiondepatrimoinescotia.com.





Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Il importe de lire le prospectus avant d'effectuer des placements. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

