TORONTO, le 18 juill. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a été désignée meilleure banque au Canada dans le cadre des Prix d'excellence 2025 décernés par Euromoney. Elle reçoit cette distinction remarquable pour une deuxième année de suite.

« Nous sommes fiers d'apprendre que la Banque Scotia a encore une fois été nommée meilleure banque au Canada par Euromoney. Comme en témoigne cette reconnaissance, nous conservons notre erre d'aller à l'heure où nous améliorons notre offre et renforçons nos relations avec la clientèle, au Canada et ailleurs dans le monde, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Tout en continuant de mettre en œuvre nos priorités stratégiques, nous demeurons profondément déterminés à offrir une plus grande valeur à la clientèle et à lui offrir, à chaque interaction, toute la force d'une banque connectée. »

Le programme des prix d'excellence annuels d'Euromoney célèbre les réalisations des banques, des banquiers et des banquières partout dans le monde. La meilleure banque au Canada est sélectionnée en fonction des critères suivants : son rendement financier, sa capacité à réaliser ses objectifs stratégiques et ses initiatives clés qui la distinguent de ses pairs.

La Banque Scotia est aussi honorée d'avoir remporté ces autres prix remis par Euromoney :

meilleure banque en Amérique du Nord en matière d'ESG;

meilleure banque d'investissement en Amérique latine en matière de financement;

meilleure banque en Amérique latine pour la finance durable.

Pour en savoir plus sur les Prix d'excellence 2025 décernés par Euromoney, consultez cette page : https://www.euromoney.com/awards/awards-for-excellence/

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

