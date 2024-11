OTTAWA, ON, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD) a annoncé aujourd'hui des changements à venir dans les indices que suivent le Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD, le Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD et le Fonds collectif indiciel d'actions internationales GPPMD (les « Fonds »). Les changements ci-dessous prendront effet vers le 10 février 2025 :

Fonds Indice suivi avant la prise d'effet (vers le 10 février 2025) Indice suivi à compter de la prise d'effet (vers le 10 février 2025) Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD Indice composé plafonné S&P/TSX Indice Solactive Canada Broad Market Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD Indice S&P 500 Indice Solactive GBS United States 500 Fonds collectif indiciel d'actions internationales GPPMD Indice MSCI EAEO Indice Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap

Par conséquent, des changements seront apportés aux objectifs et stratégies de placement des Fonds. En outre, le Fonds collectif indice composé plafonné S&P/TSX GPPMD sera renommé « Fonds collectif indiciel d'actions canadiennes GPPMD » et le Fonds collectif indice S&P 500 GPPMD sera renommé « Fonds collectif indiciel d'actions américaines GPPMD ». Les changements ne toucheront pas aux objectifs de placement fondamentaux des Fonds.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 55 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 juillet 2024. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD.

