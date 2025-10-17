TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui que sa participation dans KeyCorp devrait contribuer à hauteur d'environ 74 millions de dollars canadiens à son bénéfice net du T4 2025. Cet apport représente la part revenant à la Banque du bénéfice net de KeyCorp au T3 2025 de cette dernière, comprend les incidences comptables liées à l'acquisition et à d'autres facteurs, tient compte des coûts de financement connexes de la Banque et est déclaré avec un décalage d'un mois.

Après ajustement pour l'amortissement des immobilisations incorporelles d'environ 8 millions de dollars canadiens, la contribution attendue de KeyCorp au bénéfice net ajusté de la Banque s'élèvera approximativement à 82 millions de dollars canadiens.1

La Banque Scotia publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et tiendra une conférence téléphonique à leur sujet le 2 décembre 2025. Des précisions sur la téléconférence et la diffusion audio sur le Web seront publiées à l'approche de cette date.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 juillet 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

________________________________ 1 Les résultats ajustés sont une mesure non conforme aux PCGR. Les résultats ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer les résultats présentés et les résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

