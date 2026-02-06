Gestion mondiale d'actifs Scotia remporte 15 Trophées FundGrade A+[MD]

TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les équipes de placement de Gestion mondiale d'actifs Scotia se sont illustrées en remportant 15 Trophée FundGrade A+MD. Chaque année, Fundata Canada Inc. décerne ces prix aux fonds et aux gestionnaires qui ont su obtenir des résultats ajustés au risque remarquables tout au long de l'année.

« Cette reconnaissance témoigne de la discipline et de l'engagement dont font preuve nos équipes de placement pour fournir à notre clientèle des résultats exceptionnels dans toutes les catégories d'actifs et les types de véhicules d'investissement offerts par nos différentes marques », souligne Neal Kerr, chef de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) de Gestion mondiale d'actifs Scotia ayant été récompensés pour 2025 sont les suivants :

Nom du fonds Catégorie CIFSC Nombre de

fonds dans la

catégorie Début du

calcul

FundGrade TITRES À REVENU FIXE FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique (DXV) Revenu fixe canadien à court terme 82 31-12-2018 Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique Revenu fixe multisectoriel 58 31-12-2015 Fonds Patrimoine Scotia de revenu à rendement supérieur Revenu fixe multisectoriel 58 31-12-2015 FNB actif d'actions privilégiées Dynamique (DXP) Actions privilégiées à revenu fixe 29 31-12-2017 Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 29 31-12-2015 Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes* Revenu fixe de sociétés canadiennes 42 31-12-2016 ACTIONS Fonds Scotia de croissance canadienne Actions principalement canadiennes 71 31-12-2015 FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique (DXQ) Actions nord-américaines 34 31-12-2022 Fonds Scotia indiciel Nasdaq** Actions américaines 256 31-12-2015 Fonds Scotia d'actions américaines Actions américaines 256 31-12-2015 PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS Fonds équilibré Power Dynamique Équilibrés canadiens d'actions 56 31-12-2015 Catégorie équilibrée américaine Dynamique Équilibrés mondiaux d'actions 190 31-12-2015 Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique Équilibrés tactiques 51 31-12-2015 Fonds Scotia équilibré diversifié*** Équilibrés tactiques 51 31-12-2015 PLACEMENTS ALTERNATIFS Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique Alternatifs principalement de crédit 29 31-12-2022

Le calcul de la note FundGrade A+ a été effectué au 31 décembre 2025.

* Guardian Capital LP agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes - Gestion de patrimoine ** State Street Investment Management agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia indiciel Nasdaq. ***Gestion de placements Conor, Clark & Lunn Ltée agit à titre de sous-condeiller du Fonds Scotia équilibré diversifié

Pour en savoir plus sur ces fonds, visitez le scotiagam.com/fr/accueil.html.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre une gamme de solutions de gestion de patrimoine, y compris des fonds communs, des FNB, des fonds alternatifs liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour les investisseurs institutionnels et les programmes de gestion d'actifs. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos des Trophées FundGrade A+MD

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+MD afin de récompenser la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens. La distinction FundGrade A+MD s'ajoute à la notation mensuelle FundGrade. Elle est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés au moyen d'une note mensuelle FundGrade. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent dans la tranche supérieure de 10 %, puis dans les tranches subséquentes de 20 %, 40 %, 20 % et 10 %. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+MD, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent une cote allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 se voit attribuer un Trophée FundGrade A+MD. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.FundGradeAwards.com . Même si Fundata met tout en œuvre pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude. Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez ici.

SOURCE Scotiabank

PERSONNE-RESSOURCE : Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 647-537-8036