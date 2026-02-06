Gestion mondiale d'actifs Scotia remporte 15 Trophées FundGrade A+[MD]

Nouvelles fournies par

Scotiabank

06 févr, 2026, 09:00 ET

TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Les équipes de placement de Gestion mondiale d'actifs Scotia se sont illustrées en remportant 15 Trophée FundGrade A+MD. Chaque année, Fundata Canada Inc. décerne ces prix aux fonds et aux gestionnaires qui ont su obtenir des résultats ajustés au risque remarquables tout au long de l'année.

« Cette reconnaissance témoigne de la discipline et de l'engagement dont font preuve nos équipes de placement pour fournir à notre clientèle des résultats exceptionnels dans toutes les catégories d'actifs et les types de véhicules d'investissement offerts par nos différentes marques », souligne Neal Kerr, chef de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) de Gestion mondiale d'actifs Scotia ayant été récompensés pour 2025 sont les suivants :

Nom du fonds

Catégorie CIFSC

Nombre de
fonds dans la
catégorie

Début du
calcul
FundGrade

TITRES À REVENU FIXE

FNB actif d'obligations à très court terme Dynamique (DXV)

Revenu fixe canadien à court terme

82

31-12-2018

Mandat privé de stratégies actives de crédit Dynamique

Revenu fixe multisectoriel

58

31-12-2015

Fonds Patrimoine Scotia de revenu à rendement supérieur

Revenu fixe multisectoriel

58

31-12-2015

FNB actif d'actions privilégiées Dynamique (DXP)

Actions privilégiées à revenu fixe

29

31-12-2017

Catégorie de rendement d'actions privilégiées Dynamique

Actions privilégiées à revenu fixe

29

31-12-2015

Fonds Patrimoine Scotia d'obligations de sociétés canadiennes*

Revenu fixe de sociétés canadiennes

42

31-12-2016

ACTIONS

Fonds Scotia de croissance canadienne

Actions principalement canadiennes

71

31-12-2015

FNB actif d'options couvertes à rendement amélioré Dynamique (DXQ)

Actions nord-américaines

34

31-12-2022

Fonds Scotia indiciel Nasdaq**

Actions américaines

256

31-12-2015

Fonds Scotia d'actions américaines

Actions américaines

256

31-12-2015

PLACEMENTS ÉQUILIBRÉS

Fonds équilibré Power Dynamique

Équilibrés canadiens d'actions

56

31-12-2015

Catégorie équilibrée américaine Dynamique

Équilibrés mondiaux d'actions

190

31-12-2015

Mandat privé Catégorie équilibrée à prime Dynamique

Équilibrés tactiques

51

31-12-2015

Fonds Scotia équilibré diversifié***

Équilibrés tactiques

51

31-12-2015

PLACEMENTS ALTERNATIFS

Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique

Alternatifs principalement de crédit

29

31-12-2022

Le calcul de la note FundGrade A+ a été effectué au 31 décembre 2025. 

* Guardian Capital LP agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes - Gestion de patrimoine

** State Street Investment Management agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia indiciel Nasdaq.

***Gestion de placements Conor, Clark & Lunn Ltée agit à titre de sous-condeiller du Fonds Scotia équilibré diversifié

Pour en savoir plus sur ces fonds, visitez le scotiagam.com/fr/accueil.html. 

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre une gamme de solutions de gestion de patrimoine, y compris des fonds communs, des FNB, des fonds alternatifs liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour les investisseurs institutionnels et les programmes de gestion d'actifs. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos des Trophées FundGrade A+MD

La note FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+MD afin de récompenser la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens. La distinction FundGrade A+MD s'ajoute à la notation mensuelle FundGrade. Elle est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés au moyen d'une note mensuelle FundGrade. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent dans la tranche supérieure de 10 %, puis dans les tranches subséquentes de 20 %, 40 %, 20 % et 10 %. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+MD, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+MD utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent une cote allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine sa MPC. Tout fonds possédant une MPC supérieure ou égale à 3,5 se voit attribuer un Trophée FundGrade A+MD. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata met tout en œuvre pour assurer la fiabilité et la précision des données contenues dans la présente, elle n'en garantit pas l'exactitude. Pour consulter les rendements des fonds susmentionnés, cliquez ici.

SOURCE Scotiabank

PERSONNE-RESSOURCE : Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 647-537-8036

Profil de l'entreprise

Scotiabank

À propos de la Banque Scotia La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et...