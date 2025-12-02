Les états financiers consolidés annuels audités de l'exercice 2025 de la Banque Scotia et le rapport de gestion s'y rattachant sont accessibles au www.banquescotia.com, tout comme le rapport d'informations financières supplémentaires et le rapport sur les fonds propres réglementaires, qui comprennent les informations financières du quatrième trimestre. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et se fondent sur nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion s'y rattachant pour l'exercice clos le 31 octobre 2025, ainsi que les notes connexes, préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), à moins d'indication contraire.

Faits saillants de l'exercice 2025 - données présentées

(comparaison avec l'exercice 2024) Faits saillants du quatrième trimestre de 2025 - données présentées (comparaison avec le quatrième trimestre de 2024) Bénéfice net de 7 758 millions de dollars, contre 7 892 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 5,67 $, contre 5,87 $

Rendement des capitaux propres1) de 9,7 %, contre 10,2 % Bénéfice net de 2 206 millions de dollars, contre 1 689 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 1,65 $, contre 1,22 $

Rendement des capitaux propres de 11,0 %, contre 8,3 % Faits saillants de l'exercice 2025 - données ajustées2)

(comparaison avec l'exercice 2024) Faits saillants du quatrième trimestre de 2025 - données ajustées2) (comparaison avec le quatrième trimestre de 2024) Bénéfice net de 9 510 millions de dollars, contre 8 627 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 7,09 $, contre 6,47 $

Rendement des capitaux propres de 11,8 %, contre 11,3 % Bénéfice net de 2 558 millions de dollars, contre 2 119 millions de dollars

Bénéfice par action (dilué) de 1,93 $, contre 1,57 $

Rendement des capitaux propres de 12,5 %, contre 10,6 %

Résultats de l'exercice 2025 par rapport aux objectifs financiers à moyen terme

Le tableau suivant présente un sommaire de notre performance de 2025 par rapport à nos objectifs financiers à moyen terme :

Objectifs à moyen terme Résultats de l'exercice 2025

Montants présentés

Montants ajustés2) Croissance du bénéfice dilué par action de 7 % et plus (3,4) %

9,6 % Rendement des capitaux propres de 14 % et plus 9,7 %

11,8 % Atteindre un levier d'exploitation positif1) Négatif de 2,2 %

Positif de 3,0 % Maintenir de solides ratios de fonds propres Ratio CET13) de 13,2 %

s. o.

TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a affiché un bénéfice net de 7 758 millions de dollars pour l'exercice 2025, comparativement à un bénéfice net de 7 892 millions de dollars en 2024. Le bénéfice par action (BPA) dilué s'est fixé à 5,67 $, contre 5,87 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres a atteint 9,7 %, alors qu'il s'était établi à 10,2 % à l'exercice précédent.

Pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2025, le bénéfice net présenté s'est élevé à 2 206 millions de dollars, comparativement à 1 689 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BPA dilué s'est établi à 1,65 $, contre 1,22 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres s'est établi à 11,0 %, contre 8,3 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Le bénéfice net du trimestre à l'étude comprend des éléments d'ajustement de 352 millions de dollars après impôt. Ces éléments comprennent une charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ liées aux mesures prises pour simplifier la structure organisationnelle du Réseau canadien, pour restructurer et rationaliser les activités en Asie dans les Services bancaires et marchés mondiaux et pour régionaliser les activités à l'échelle internationale, conformément à la stratégie d'entreprise de la Banque, ainsi que des provisions pour frais juridiques.

Le bénéfice net ajusté2) a augmenté, passant de 8 627 millions de dollars pour l'exercice précédent à 9 510 millions de dollars pour l'exercice 2025. Le BPA dilué ajusté s'est fixé à 7,09 $, contre 6,47 $ à l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 11,8 %, contre 11,3 % pour l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté2) pour le quatrième trimestre clos le 31 octobre 2025 s'est établi à 2 558 millions de dollars, en hausse comparativement à 2 119 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le BPA dilué ajusté est passé de 1,57 $ pour la période correspondante de l'exercice précédent à 1,93 $. Le rendement des capitaux propres ajusté s'est établi à 12,5 %, contre 10,6 % pour la période correspondante de l'exercice précédent.

« L'exercice 2025 a été très favorable pour la Banque, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous avons dégagé des résultats à la hausse tout au long de l'exercice grâce au renforcement de notre bilan, à l'amélioration de notre ratio prêts-dépôts et à la hausse du rendement des capitaux propres. Au cours du trimestre considéré, tous nos secteurs d'activité ont enregistré une croissance de leur bénéfice d'un exercice à l'autre, la Gestion de patrimoine mondiale et les Services bancaires et marchés mondiaux ayant enregistré des résultats particulièrement solides, tandis que le Réseau canadien a vu ses résultats s'améliorer. »

Le bénéfice net ajusté2) dégagé en 2025 par le Réseau canadien s'est chiffré à 3 428 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 9 % par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout d'une augmentation importante de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et du rétrécissement des marges reflétant l'incidence des baisses de taux récentes de la Banque du Canada.

Le secteur Opérations internationales a dégagé un bénéfice net ajusté2) de 2 809 millions de dollars en 2025, ce qui représente une augmentation de 2 % d'un exercice à l'autre. La croissance des revenus et la gestion rigoureuse des dépenses ont été atténuées par l'incidence de l'impôt minimum mondial. L'optimisation continue du portefeuille a permis d'améliorer la rentabilité, le rendement des capitaux propres2) ayant atteint 14,7 %, contre 13,6 % à l'exercice précédent.

Le secteur Gestion de patrimoine mondiale a dégagé un bénéfice net ajusté2) de 1 706 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17 % d'un exercice à l'autre, en raison de la croissance vigoureuse des revenus ayant découlé de la hausse des honoraires liés aux fonds communs de placement, des commissions de courtage et des revenus d'intérêts nets dans les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international. De plus, les actifs sous gestion se sont élevés à 432 milliards de dollars, soit une augmentation de 16 % d'un exercice à l'autre, et les dépôts moyens se sont chiffrés à 50 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Les Services bancaires et marchés mondiaux ont inscrit un bénéfice net de 1 921 millions de dollars en 2025, en hausse de 30 % d'un exercice à l'autre. Ces résultats s'expliquent par la bonne performance de nos activités liées aux marchés financiers ainsi que par l'augmentation des commissions de placement et honoraires de services-conseils, facteurs atténués par l'augmentation des charges en soutien à la croissance des activités.

« Nous progressons clairement vers la réalisation de nos principales priorités, à savoir faire preuve de rigueur dans la répartition de notre capital, privilégier la valeur plutôt que le volume, acquérir des relations bancaires principales et chercher des moyens de travailler mieux, plus rapidement, de manière plus sécuritaire et à moindre coût, a poursuivi M. Thomson. Je tiens à remercier l'ensemble des BanquièresScotia et des BanquiersScotia pour leurs efforts en 2025. Nous entamons l'exercice 2026 avec un fort élan et nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs à moyen terme. »

La Banque a affiché un ratio des actions ordinaires et assimilées de T13) de 13,2 %, en hausse par rapport à 13,1 % pour l'exercice précédent, et elle a maintenu de solides indicateurs de liquidité

_____________________________________________ 1) Se reporter à la page 136 du rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2025, lequel se trouve au www.sedarplus.ca, pour obtenir des explications sur la composition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du BSIF (novembre 2023).

Faits saillants financiers



Aux dates indiquées et pour les

trimestres clos les Aux dates indiquées et pour

les exercices clos les

31 octobre 31 juillet 31 octobre 31 octobre 31 octobre (non audité) 2025 2025 2024 2025 2024 Résultats d'exploitation (en millions de dollars)









Revenus d'intérêts nets 5 586 5 493 4 923 21 522 19 252 Revenus autres que d'intérêts 4 217 3 993 3 603 16 219 14 418 Total des revenus 9 803 9 486 8 526 37 741 33 670 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 113 1 041 1 030 4 714 4 051 Charges autres que d'intérêts 5 828 5 089 5 296 22 518 19 695 Charge d'impôt sur le résultat 656 829 511 2 751 2 032 Bénéfice net 2 206 2 527 1 689 7 758 7 892 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 104 2 313 1 521 7 283 7 286 Performance d'exploitation









Bénéfice de base par action (en dollars) 1,70 1,84 1,23 5,84 5,94 Bénéfice dilué par action (en dollars) 1,65 1,84 1,22 5,67 5,87 Rendement des capitaux propres (en pourcentage)1) 11,0 12,2 8,3 9,7 10,2 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires (en pourcentage)2) 13,5 15,0 10,1 11,9 12,6 Ratio de productivité (en pourcentage)1) 59,4 53,7 62,1 59,7 58,5 Levier d'exploitation (en pourcentage)1)





(2,2) 1,5 Marge nette sur intérêts (en pourcentage)2) 2,40 2,36 2,15 2,33 2,16 Données tirées de l'état de la situation financière (en millions de dollars)









Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 65 967 69 701 63 860



Actifs détenus à des fins de transaction 152 223 136 485 129 727



Prêts 771 045 761 560 760 829



Total des actifs 1 460 042 1 414 686 1 412 027



Dépôts 966 279 946 842 943 849



Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 76 927 75 258 73 590



Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 9 939 8 544 8 779



Actifs sous administration1) 868 347 825 070 771 454



Actifs sous gestion1) 432 375 407 017 373 030



Mesures des fonds propres et de la liquidité









Ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 (CET1) (en pourcentage)3) 13,2 13,3 13,1



Ratio de T1 (en pourcentage)3) 15,3 15,2 15,0



Ratio total des fonds propres (en pourcentage)3) 17,1 16,9 16,7



Ratio de capacité totale d'absorption des pertes (TLAC) (en pourcentage)4) 29,1 29,0 29,7



Ratio de levier (en pourcentage)5) 4,5 4,5 4,4



Ratio de levier TLAC (en pourcentage)4) 8,5 8,6 8,8



Actifs pondérés en fonction des risques (en millions de dollars)3) 474 453 463 484 463 992



Ratio de liquidité à court terme (en pourcentage)6) 128 126 131



Ratio structurel de liquidité à long terme (en pourcentage)6) 116 120 119



Qualité du crédit









Montant net des prêts douteux (en millions de dollars) 4 903 4 656 4 685



Compte de correction de valeur pour pertes sur créances (en millions de dollars)7) 7 654 7 386 6 736



Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations1) 0,93 0,90 0,88



Montant net des prêts douteux en pourcentage des prêts et des acceptations1) 0,63 0,61 0,61



Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)1),8) 0,58 0,55 0,54 0,62 0,53 Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux

en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)1),8) 0,54 0,51 0,55 0,54 0,52 Radiations nettes en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et des acceptations (annualisé)1) 0,51 0,50 0,51 0,50 0,46 Résultats ajustés2)









Bénéfice net ajusté (en millions de dollars) 2 558 2 518 2 119 9 510 8 627 Bénéfice dilué ajusté par action (en dollars) 1,93 1,88 1,57 7,09 6,47 Rendement des capitaux propres ajusté (en pourcentage) 12,5 12,4 10,6 11,8 11,3 Rendement des capitaux propres corporels attribuables aux actionnaires ordinaires ajustés (en pourcentage) 15,2 15,1 12,8 14,3 13,7 Ratio de productivité ajusté (en pourcentage) 54,3 53,7 56,1 54,5 56,1 Levier d'exploitation ajusté (en pourcentage)





3,0 2,3 Données sur les actions ordinaires









Cours de clôture des actions (en dollars) (TSX) 91,99 77,09 71,69



Actions en circulation (en millions)









Nombre moyen - de base 1 239 1 244 1 238 1 244 1 226 Nombre moyen - dilué 1 245 1 245 1 243 1 248 1 232 Clôture de la période 1 236 1 242 1 244



Dividendes versés par action (en dollars) 1,10 1,10 1,06 4,32 4,24 Rendement de l'action (en pourcentage)1) 5,2 6,0 6,3 5,6 6,5 Capitalisation boursière (en millions de dollars) (TSX) 113 728 95 781 89 214



Valeur comptable par action ordinaire (en dollars)1) 62,22 60,57 59,14



Ratio de la valeur de marché à la valeur comptable1) 1,5 1,3 1,2



Ratio cours-bénéfice (quatre derniers trimestres)1) 15,8 14,4 12,0



Autres données









Effectif (équivalent temps plein) 86 431 87 317 88 488



Succursales et bureaux 2 128 2 135 2 236





1) Se reporter à la page 136 du rapport de gestion de la Banque figurant dans son rapport annuel 2025, lequel se trouve au www.sedarplus.ca, pour obtenir des explications sur la composition de cette mesure. L'explication est intégrée par renvoi aux présentes. 2) Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » à la page 24. 3) Les ratios de fonds propres réglementaires sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de fonds propres du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »). 4) Cette mesure est présentée dans le présent document conformément à la ligne directrice Capacité totale d'absorption des pertes du BSIF. 5) Les ratios de levier sont fondés sur les exigences de Bâle III et sont calculés conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF. 6) Le ratio de liquidité à court terme et le ratio structurel de liquidité à long terme sont calculés conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF. 7) Compte tenu du compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de tous les actifs financiers : prêts, acceptations, expositions hors bilan, titres de créance et dépôts auprès d'autres institutions financières. 8) Compte tenu de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre de certains actifs financiers : prêts, acceptations et expositions hors bilan.

Incidence de la conversion des devises



Taux de change moyens Variation en % Pour les trimestres clos les 31 octobre

2025 31 juillet

2025 31 octobre

2024

31 octobre 2025

c. 31 juillet 2025

31 octobre 2025

c. 31 octobre 2024

Dollar américain / dollar canadien 0,721 0,728 0,732

(1,0) % (1,5) % Peso mexicain / dollar canadien 13,365 13,862 14,257

(3,6) % (6,3) % Sol péruvien / dollar canadien 2,512 2,624 2,748

(4,3) % (8,6) % Peso colombien / dollar canadien 2 843,332 2 997,961 3 056,235

(5,2) % (7,0) % Peso chilien / dollar canadien 691,582 687,720 681,854

0,6 % 1,4 %



Taux de change moyens Variation en % Pour les exercices clos les 31 octobre

2025

31 octobre

2024

31 octobre 2025

c. 31 octobre 2024

Dollar américain / dollar canadien 0,714

0,735

(2,9) % Peso mexicain / dollar canadien 13,950

13,091

6,6 % Sol péruvien / dollar canadien 2,593

2,757

(5,9) % Peso colombien / dollar canadien 2 964,017

2 943,081

0,7 % Peso chilien / dollar canadien 685,697

682,082

0,5 %



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

Incidence sur le bénéfice net1) (en millions de dollars, sauf le BPA) 31 octobre 2025

c. 31 octobre 2024

31 octobre 2025

c. 31 juillet 2025

31 octobre 2025

c. 31 octobre 2024

Revenus d'intérêts nets 85 $ 50 $ (11) $ Revenus autres que d'intérêts2) 39

(19)

(70)

Total des revenus 124

31

(81)

Charges autres que d'intérêts (86)

(49)

(45)

Autres éléments (après impôt)2) (24)

(5)

41

Bénéfice net 14 $ (23) $ (85) $ Bénéfice par action (dilué) 0,01 $ (0,02) $ (0,07) $ Incidence par secteurs d'activité (en millions de dollars)











Réseau canadien 2 $ - $ 4 $ Opérations internationales2) 8

(8)

1

Gestion de patrimoine mondiale 3

2

(2)

Services bancaires et marchés mondiaux 3

2

24

Autres2) (2)

(19)

(112)

Bénéfice net 14 $ (23) $ (85) $

1) Comprend l'incidence de toutes les devises. 2) Comprend l'incidence des couvertures de devises.

Résultats financiers du Groupe

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net s'est établi à 2 206 millions de dollars, contre 1 689 millions de dollars, soit une hausse de 31 %. Le bénéfice net ajusté a également augmenté, soit de 21 %, passant de 2 119 millions de dollars à 2 558 millions de dollars. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net s'est établi à 2 206 millions de dollars, contre 2 527 millions de dollars, soit une baisse de 13 % qui s'explique essentiellement par la hausse des charges autres que d'intérêts attribuable à la charge de restructuration, neutralisée en partie par le repli de l'impôt sur le résultat et par l'augmentation des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 2 558 millions de dollars, comparativement à 2 518 millions de dollars, soit une hausse de 2 %. L'augmentation découle essentiellement de la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, ainsi que du recul de l'impôt sur le résultat, facteurs contrés en partie par la hausse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les revenus se sont élevés à 9 803 millions de dollars, comparativement à 8 526 millions de dollars, soit une hausse de 15 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 5 586 millions de dollars, contre 4 923 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 663 millions de dollars, ou de 13 %. L'augmentation s'explique principalement par la hausse de la marge nette sur intérêts, par la croissance des prêts et par l'incidence favorable de la conversion des devises. La marge nette sur intérêts s'est établie à 2,40 %, soit une hausse de 25 points de base qui s'explique en grande partie par la diminution importante des coûts de financement ayant résulté des baisses des taux directeurs par les banques centrales et par la hausse des marges dans les Opérations internationales et les Services bancaires et marchés mondiaux.

Les revenus autres que d'intérêts se sont chiffrés à 4 217 millions de dollars, en hausse de 614 millions de dollars, ou de 17 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont augmenté de 578 millions de dollars, ou de 16 %, pour s'établir à 4 181 millions de dollars. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des revenus provenant des sociétés associées, essentiellement liée au placement dans KeyCorp, ainsi qu'à l'accroissement des revenus tirés des services de gestion de patrimoine, des commissions de placement et honoraires de services-conseils, des revenus se rapportant aux activités de transaction et des revenus tirés des frais bancaires.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les revenus se sont élevés à 9 803 millions de dollars, comparativement à 9 486 millions de dollars, soit une hausse de 3 %.

Les revenus d'intérêts nets ont augmenté de 93 millions de dollars, ou de 2 %, ce qui est attribuable surtout à l'augmentation de la marge nette sur intérêts et à l'incidence favorable de la conversion des devises. La marge nette sur intérêts a augmenté de quatre points de base, ce qui s'explique surtout par l'augmentation des marges des secteurs d'activité.

Les revenus autres que d'intérêts ont augmenté de 224 millions de dollars, ou de 6 %. Les revenus autres que d'intérêts ajustés ont augmenté de 180 millions de dollars, ou de 4 %. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des revenus tirés des services de gestion de patrimoine, des revenus tirés des autres frais et commissions ainsi que des commissions de placement et honoraires de services-conseils.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 113 millions de dollars, contre 1 030 millions de dollars, soit une hausse de 83 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a atteint 58 points de base, contre 54 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 71 millions de dollars, contre une reprise de 13 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique en grande partie par la croissance des activités, surtout dans le portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales, de même que par la migration du crédit s'étant répercutée sur les résultats du Réseau canadien et le portefeuille de prêts aux sociétés, facteurs atténués par l'incidence de l'amélioration des perspectives macroéconomiques.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 1 042 millions de dollars, comparativement à 1 043 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a été de 54 points de base, contre 55 points de base. La baisse est essentiellement attribuable à la diminution des dotations dans le portefeuille de prêts aux particuliers, contrebalancée en partie par la hausse des dotations dans le portefeuille de prêts aux entreprises du Réseau canadien.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est chiffrée à 1 113 millions de dollars, contre 1 041 millions de dollars, soit une hausse de 72 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a atteint 58 points de base, comparativement à 55 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 71 millions de dollars, comparativement à 66 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique essentiellement par la croissance des activités, surtout dans le portefeuille de prêts aux particuliers des Opérations internationales, de même que par la migration de la qualité du crédit s'étant répercutée sur les résultats du Réseau canadien et le portefeuille de prêts aux sociétés, facteurs atténués par l'amélioration des perspectives macroéconomiques.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 1 042 millions de dollars, comparativement à 975 millions de dollars, soit une hausse de 67 millions de dollars, ou de 7 %, visant principalement les prêts aux particuliers. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a été de 54 points de base, contre 51 points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 5 828 millions de dollars, soit une hausse de 532 millions de dollars, ou de 10 %, par rapport à 5 296 millions de dollars. Les charges autres que d'intérêts ajustées se sont fixées à 5 308 millions de dollars, en hausse de 524 millions de dollars, ou de 11 %, par rapport à 4 784 millions de dollars, ce qui est principalement attribuable à l'augmentation des dépenses liées au personnel, y compris la rémunération liée à la performance, à la hausse des dépenses liées aux technologies, des frais de publicité et des frais de prospection afin de soutenir les initiatives stratégiques et réglementaires, ainsi qu'à l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Le ratio de productivité s'est établi à 59,4 %, comparativement à 62,1 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 54,3 %, comparativement à 56,1 %. Pour l'exercice, le levier d'exploitation s'est établi à un pourcentage négatif de 2,2 % et, après ajustement, à un pourcentage positif de 3,0 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les charges autres que d'intérêts ont augmenté de 739 millions de dollars, ou de 14 %. Les charges autres que d'intérêts ajustées se sont fixées à 5 308 millions de dollars, en hausse de 213 millions de dollars, ou de 4 %, ce qui est attribuable à l'augmentation des dépenses liées au personnel, y compris la rémunération liée à la performance, à la hausse des dépenses liées aux technologies, des frais de publicité et des frais de prospection afin de soutenir les initiatives stratégiques et réglementaires, ainsi qu'à l'incidence défavorable de la conversion des devises. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des honoraires et de l'amortissement.

Le ratio de productivité s'est établi à 59,4 %, comparativement à 53,7 %. Le ratio de productivité ajusté s'est fixé à 54,3 %, comparativement à 53,7 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,9 %, comparativement à 23,2 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 23,6 %, comparativement à 21,8 %, en raison surtout de la diminution du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés et de la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,9 % comparativement à 24,7 %, alors qu'après ajustement il s'est fixé à 23,6 %, contre 25,0 %, ce qui s'explique surtout par l'augmentation du bénéfice dégagé dans des territoires où les taux d'impôt sont moins élevés et les retenues d'impôt payées au cours du trimestre précédent.

Ratios de fonds propres

La Banque maintient toujours des niveaux de fonds propres élevés et de haute qualité qui la placent en bonne position pour connaître une croissance future et profiter des occasions qui se présentent. Le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 s'établissait à 13,2 % au 31 octobre 2025, ce qui correspond à une hausse d'environ 10 points de base par rapport à l'exercice précédent. La hausse du ratio tient à la forte autogénération de capital et aux profits à la réévaluation des titres à la JVAÉRG, facteurs contrés en partie par la réalisation du placement de la Banque dans KeyCorp, la perte de valeur liée à la vente annoncée des activités bancaires en Colombie, au Costa Rica et au Panama à Davivienda, l'incidence des éléments d'ajustement au quatrième trimestre et les rachats d'actions aux termes de l'offre de rachat dans le cours normal des activités.

Le ratio de T1 de la Banque s'établissait à 15,3 % au 31 octobre 2025, en hausse d'environ 30 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout des incidences susmentionnées sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 ainsi que de l'émission de billets avec remboursement de capital à recours limité de 1 milliard de dollars américains au premier et au quatrième trimestre de 2025, facteurs atténués par le rachat d'autres billets de fonds propres de T1 subordonnés de 1,25 milliard de dollars américains au troisième trimestre.

Le ratio total des fonds propres de la Banque s'établissait à 17,1 % au 31 octobre 2025, en hausse d'environ 40 points de base par rapport à 2024, en raison principalement des rachats, des émissions et des incidences sur le ratio de T1 susmentionnés.

Le ratio TLAC s'établissait à 29,1 % au 31 octobre 2025, ce qui correspond à une baisse d'environ 60 points de base par rapport à l'exercice précédent, en raison surtout de la hausse des APR.

Le ratio de levier s'établissait à 4,5 % au 31 octobre 2025, ce qui représente une hausse d'environ 10 points de base par rapport à l'exercice précédent, la croissance des fonds propres de T1 attribuable aux émissions d'autres billets de fonds propres de T1 susmentionnées ayant été contrebalancée en partie par l'augmentation des montants exposés au risque de levier.

Le ratio de levier TLAC s'établissait à 8,5 %, en baisse d'environ 30 points de base par rapport à 2024, en raison principalement de l'accroissement du risque de levier, contré en partie par l'augmentation de la TLAC disponible.

Les ratios de fonds propres, de levier et TLAC de la Banque continuent de dépasser les ratios minimaux de fonds propres du BSIF pour 2025. En 2026, la Banque continuera de maintenir de solides ratios de fonds propres ainsi que d'optimiser l'utilisation du capital conformément à ses plans stratégiques.

Données par secteurs d'activité

Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, la Banque a apporté des changements volontaires à sa méthode de répartition, ce qui a influé sur la présentation sectorielle. La nouvelle méthode comprend des mises à jour relatives à la tarification des transferts de fonds, à la répartition des charges du siège social et à la répartition entre les secteurs d'activité. Les résultats et les ratios des périodes précédentes pour chaque secteur ont été révisés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Les changements sont décrits plus en détail ci-dessous.

La méthode de tarification des transferts de fonds a été mise à jour, principalement en ce qui a trait à la répartition de la quasi-totalité des coûts de la liquidité entre les secteurs d'activité à partir du secteur Autres, ce qui illustre l'objectif stratégique de la Banque de conserver des ratios de liquidité plus élevés. Périodiquement, la Banque met à jour ses méthodes de répartition. Cela comprend une mise à jour exhaustive de la répartition des charges du siège social entre les pays pour les Opérations internationales, des mises à jour de la répartition des clients et des revenus et charges connexes ainsi que des soldes entre les Opérations internationales, les Services bancaires et marchés mondiaux et la Gestion de patrimoine mondiale afin de se conformer à cette stratégie, de même que des mises à jour à l'attribution des charges du siège social et des impôts sur le résultat du secteur Autres aux secteurs d'activité. Aux fins d'uniformité avec la présentation de sa participation minoritaire dans KeyCorp récemment acquise, la Banque a également apporté des changements à la présentation d'autres participations minoritaires des Opérations internationales (Bank of Xi'an Co. Ltd.) et de la Gestion de patrimoine mondiale (Bank of Beijing Scotia Asset Management), qui sont désormais présentées dans le secteur Autres.

Réseau canadien



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20242)

31 octobre

2025

31 octobre

20242)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 2 672 $ 2 641 $ 2 635 $ 10 484 $ 10 185 $ Revenus autres que d'intérêts3) 735

730

684

2 941

2 848

Total des revenus 3 407

3 371

3 319

13 425

13 033

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 494

456

450

2 293

1 691

Charges autres que d'intérêts 1 617

1 596

1 578

6 405

6 125

Charge d'impôt sur le résultat 355

361

357

1 302

1 440

Bénéfice net 941 $ 958 $ 934 $ 3 425 $ 3 777 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 941 $ 958 $ 934 $ 3 425 $ 3 777 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres4) 17,8 % 18,4 % 17,5 % 16,3 % 18,3 % Marge nette sur intérêts4) 2,30 % 2,29 % 2,32 % 2,29 % 2,38 % Taux d'impôt effectif5) 27,4 % 27,3 % 27,7 % 27,5 % 27,6 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 466 $ 463 $ 457 $ 463 $ 449 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 379 $ 381 $ 385 $ 382 $ 389 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2025 aux actionnaires de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 3) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de (1)$ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 [31 juillet 2025 - (2) $; 31 octobre 2024 - (2) $] et de 19 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 [31 octobre 2024 - (9) $]. 4) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 5) Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport annuel aux actionnaires de la Banque pour l'exercice 2025 pour obtenir une description de cette mesure.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20241)

31 octobre

2025

31 octobre

20241)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets 2 672 $ 2 641 $ 2 635 $ 10 484 $ 10 185 $ Revenus autres que d'intérêts 735

730

684

2 941

2 848

Total des revenus 3 407

3 371

3 319

13 425

13 033

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 494

456

450

2 293

1 691

Charges autres que d'intérêts3) 1 616

1 595

1 577

6 401

6 121

Charge d'impôt sur le résultat 355

361

357

1 303

1 441

Bénéfice net 942 $ 959 $ 935 $ 3 428 $ 3 780 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 3) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 1 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 1 $; 31 octobre 2024 - 1 $) et de 4 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 4 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 941 millions de dollars, contre 934 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevé à 942 millions de dollars, contre 935 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1 %. La hausse découle surtout de l'augmentation des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 941 millions de dollars, contre 958 millions de dollars, ce qui représente un recul de 2 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 942 millions de dollars, contre 959 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 2 %. La diminution est principalement attribuable à l'augmentation de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et des charges autres que d'intérêts, compensée en partie par la hausse des revenus d'intérêts nets.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les revenus se sont élevés à 3 407 millions de dollars, contre 3 319 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 672 millions de dollars, contre 2 635 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1 %. La hausse s'explique avant tout par la croissance des prêts, contrebalancée en partie par la diminution de deux points de base de la marge nette sur intérêts attribuable aux changements dans la composition des activités.

Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 735 millions de dollars, contre 684 millions de dollars, soit une augmentation de 8 %. L'augmentation s'explique essentiellement par les profits sur les titres d'entités non cotées, la hausse des honoraires de courtage de fonds communs de placement et les revenus d'assurance plus élevés.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les revenus se sont élevés à 3 407 millions de dollars, contre 3 371 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 672 millions de dollars, contre 2 641 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1 % qui s'explique surtout par l'accroissement de la marge nette sur intérêts et la croissance des actifs. La marge nette sur intérêts a augmenté de un point de base pour s'établir à 2,30 %, en raison de l'augmentation des marges sur les actifs et sur les dépôts, contrebalancée en partie par les changements dans la composition des activités.

Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 735 millions de dollars, contre 730 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 1 %, sous l'effet avant tout de l'accroissement des revenus d'assurance et des honoraires de courtage de fonds communs de placement, contrebalancé en partie par la diminution des revenus tirés des services bancaires.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 494 millions de dollars, comparativement à 450 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 44 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est élevé à 43 points de base, contre 40 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 22 millions de dollars, contre une reprise de 11 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude s'explique surtout par l'incidence de la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts aux particuliers non garantis, neutralisée en partie par l'incidence des perspectives macroéconomiques plus favorables.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 472 millions de dollars, contre 461 millions de dollars, en raison principalement de la hausse des dotations au titre des prêts aux entreprises, contrebalancée en partie par la diminution dans le portefeuille de prêts aux particuliers. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux est demeuré inchangé par rapport à la période précédente, à 41 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 494 millions de dollars, comparativement à 456 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 38 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à 43 points de base, contre 40 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a été de 22 millions de dollars, comparativement à 9 millions de dollars. La hausse s'explique avant tout par l'incidence de la migration du crédit dans les portefeuilles de prêts aux particuliers non garantis, contrée en partie par les perspectives macroéconomiques plus favorables.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 472 millions de dollars, contre 447 millions de dollars, ce qui est avant tout attribuable à l'augmentation des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux et à la hausse des dotations au titre des prêts aux entreprises. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffré à 41 points de base, contre 39 points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 617 millions de dollars, contre 1 578 millions de dollars, soit une hausse de 2 %, par suite essentiellement de l'accroissement des dépenses liées aux technologies du fait de la mise en œuvre de nouveaux systèmes et de nouvelles infrastructures, de l'augmentation des dépenses liées aux projets en appui aux initiatives stratégiques et réglementaires importantes ainsi que des hausses généralisées liées à l'inflation. Le ratio de productivité s'est établi à 47,5 %, ce qui est comparable au ratio de l'exercice précédent.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les charges autres que d'intérêts se sont élevées à 1 617 millions de dollars, contre 1 596 millions de dollars, soit une hausse de 1 % qui s'explique surtout par l'accroissement des dépenses liées aux technologies et l'augmentation des dépenses liées aux projets en appui aux initiatives stratégiques et réglementaires importantes. Le ratio de productivité s'est établi à 47,5 %, contre 47,3 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 27,4 %, contre 27,7 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et 27,3 % pour le trimestre précédent.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les actifs moyens se sont établis à 466 milliards de dollars, contre 457 milliards de dollars. La croissance tient compte de la hausse de 12 milliards de dollars, ou de 4 %, des prêts hypothécaires à l'habitation, contrebalancée en partie par une baisse de 2 milliards de dollars, ou de 2 %, des prêts aux entreprises et de 1 milliard de dollars, ou de 1 %, des prêts personnels.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les actifs moyens se sont chiffrés à 466 milliards de dollars, contre 463 milliards de dollars. Cet accroissement découle d'une croissance de 3 milliards de dollars, ou de 1 %, des prêts hypothécaires à l'habitation.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les passifs moyens se sont établis à 379 milliards de dollars, contre 385 milliards de dollars. Le recul comprend une diminution de 3 milliards de dollars, ou de 2 %, des dépôts autres que de particuliers et de 1 milliard de dollars des dépôts de particuliers, dans les deux cas dans des produits à terme, atténuée par la croissance des produits de chèques et d'épargne de particuliers.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les passifs moyens se sont chiffrés à 379 milliards de dollars, contre 381 milliards de dollars. Le recul s'explique en grande partie par la diminution de 2 milliards de dollars, ou de 1 %, des dépôts de particuliers, surtout dans des produits à terme, ce qui a été atténué par la croissance des produits de chèques et d'épargne destinés aux particuliers.

Opérations internationales



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20242)

31 octobre

2025

31 octobre

20242)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 2 273 $ 2 245 $ 2 147 $ 8 866 $ 8 867 $ Revenus autres que d'intérêts3) 778

758

712

3 177

2 999

Total des revenus 3 051

3 003

2 859

12 043

11 866

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 595

562

556

2 309

2 285

Charges autres que d'intérêts 1 577

1 511

1 491

6 164

6 170

Charge d'impôt sur le résultat 201

219

168

781

705

Bénéfice net 678 $ 711 $ 644 $ 2 789 $ 2 706 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 41 $ 44 $ 158 $ 125 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 634 $ 670 $ 600 $ 2 631 $ 2 581 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres4) 13,9 % 14,9 % 12,7 % 14,6 % 13,5 % Marge nette sur intérêts4) 4,54 % 4,54 % 4,42 % 4,50 % 4,41 % Taux d'impôt effectif5) 22,8 % 23,6 % 20,6 % 21,9 % 20,6 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 226 $ 223 $ 224 $ 227 $ 231 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 178 $ 173 $ 171 $ 175 $ 179 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2025 aux actionnaires de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 3) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 40 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 39 $; 31 octobre 2024 - 36 $) et de 152 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 130 $). Ce revenu provenant des sociétés associées comprend un ajustement de normalisation fiscale de 9 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 8 $; 31 octobre 2024 - 8 $) et de 34 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 27 $). 4) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 5) Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport annuel aux actionnaires de la Banque pour l'exercice 2025 pour obtenir une description de cette mesure.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20241)

31 octobre

2025

31 octobre

20241)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets 2 273 $ 2 245 $ 2 147 $ 8 866 $ 8 867 $ Revenus autres que d'intérêts 778

758

712

3 177

2 999

Total des revenus 3 051

3 003

2 859

12 043

11 866

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 595

562

556

2 309

2 285

Charges autres que d'intérêts3) 1 571

1 504

1 482

6 136

6 138

Charge d'impôt sur le résultat 203

221

171

789

714

Bénéfice net 682 $ 716 $ 650 $ 2 809 $ 2 729 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 44 $ 41 $ 44 $ 158 $ 125 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 638 $ 675 $ 606 $ 2 651 $ 2 604 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 3) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 6 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 7 $; 31 octobre 2024 - 9 $) et de 28 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 32 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 634 millions de dollars, contre 600 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 6 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a été de 638 millions de dollars, contre 606 millions de dollars, soit une progression de 5 %. L'augmentation est attribuable surtout à la hausse des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts ainsi qu'à l'incidence favorable de la conversion des devises, facteurs contrebalancés en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts, de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances et de la charge d'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 634 millions de dollars, contre 670 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 5 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffré à 638 millions de dollars, contre 675 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 5 %. La diminution s'explique avant tout par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances, atténuée par l'accroissement des revenus d'intérêts nets et des revenus autres que d'intérêts, par la baisse de l'impôt sur le résultat et par l'incidence favorable de la conversion des devises.

Performance financière en dollars constants

Les résultats du secteur Opérations internationales sont présentés en dollars constants, ce qui représente une mesure non conforme aux PCGR (se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24). Selon la présentation en dollars constants, les montants des périodes précédentes sont recalculés au moyen des taux de change moyens de la période à l'étude. Le tableau suivant fournit les résultats présentés, les résultats ajustés et les résultats présentés en dollars constants du secteur Opérations internationales pour les périodes précédentes. La Banque est d'avis que la présentation de l'information en dollars constants permet au lecteur de mieux évaluer la performance des activités courantes sans l'incidence de la conversion des devises et est utilisée par la direction pour évaluer la performance du secteur d'activité. La base d'établissement des montants présentés dans les tableaux ci-après est différente de celle utilisée pour le tableau « Incidence de la conversion des devises » à la page 4. Les ratios se fondent sur les données présentées.

L'analyse portant sur les résultats d'exploitation qui suit est établie en dollars constants.

Montants présentés en dollars constants



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20241)

31 octobre

2025

31 octobre

20241)

En dollars constants - présenté



















Revenus d'intérêts nets 2 273 $ 2 293 $ 2 227 $ 8 866 $ 8 856 $ Revenus autres que d'intérêts2) 778

770

728

3 177

2 980

Total des revenus 3 051

3 063

2 955

12 043

11 836

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 595

574

582

2 309

2 293

Charges autres que d'intérêts 1 577

1 542

1 544

6 164

6 121

Charge d'impôt sur le résultat 201

223

171

781

704

Bénéfice net 678 $ 724 $ 658 $ 2 789 $ 2 718 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 42 $ 44 $ 158 $ 128 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 634 $ 682 $ 614 $ 2 631 $ 2 590 $ Autres données et mesures financières



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 226 $ 228 $ 230 $ 227 $ 232 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 178 $ 176 $ 177 $ 175 $ 178 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Comprend un revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 40 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 39 $; 31 octobre 2024 - 38 $) et de 152 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 132 $).

Montants ajustés en dollars constants



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20241)

31 octobre

2025

31 octobre

20241)

En dollars constants - ajusté



















Revenus d'intérêts nets 2 273 $ 2 293 $ 2 227 $ 8 866 $ 8 856 $ Revenus autres que d'intérêts 778

770

728

3 177

2 980

Total des revenus 3 051

3 063

2 955

12 043

11 836

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 595

574

582

2 309

2 293

Charges autres que d'intérêts2) 1 571

1 535

1 536

6 136

6 089

Charge d'impôt sur le résultat 203

225

173

789

713

Bénéfice net 682 $ 729 $ 664 $ 2 809 $ 2 741 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 44 $ 42 $ 44 $ 158 $ 128 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 638 $ 687 $ 620 $ 2 651 $ 2 613 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 6 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 7 $; 31 octobre 2024 - 8 $) et de 28 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 32 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 634 millions de dollars, contre 614 millions de dollars, en hausse de 3 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevé à 638 millions de dollars, comparativement à 620 millions de dollars. L'augmentation s'explique principalement par la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 634 millions de dollars, contre 682 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 7 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 638 millions de dollars, comparativement à 687 millions de dollars. La diminution découle principalement de la hausse des charges autres que d'intérêts et de la dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances ainsi que de la baisse des revenus d'intérêts nets, neutralisées en partie par la diminution de l'impôt sur le résultat.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les revenus se sont élevés à 3 051 millions de dollars, comparativement à 2 955 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 3 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 273 millions de dollars, contre 2 227 millions de dollars, en hausse de 2 %, du fait de la diminution des coûts de financement, surtout au Mexique. La marge nette sur intérêts a augmenté de 12 points de base pour se fixer à 4,54 %, ce qui s'explique surtout par la diminution des coûts de financement attribuable aux baisses de taux des banques centrales.

Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 778 millions de dollars, contre 728 millions de dollars, en hausse de 7 %, en raison de l'augmentation des revenus tirés des marchés financiers au Chili et au Brésil.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les revenus se sont chiffrés à 3 051 millions de dollars, contre 3 063 millions de dollars.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 2 273 millions de dollars, contre 2 293 millions de dollars, soit une baisse de 1 % imputable surtout à la hausse des coûts de financement. La marge nette sur intérêts de 4,54 % a été semblable à celle du trimestre précédent.

Les revenus autres que d'intérêts ont été de 778 millions de dollars, contre 770 millions de dollars, ce qui représente une progression de 1 % découlant de la hausse des revenus tirés des marchés financiers au Brésil et au Mexique.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est fixée à 595 millions de dollars, comparativement à 582 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 13 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à 144 points de base, contre 137 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a été de 38 millions de dollars, comparativement à une reprise de 22 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique par la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers, principalement au Mexique, ainsi que par la migration de la qualité du crédit dans le portefeuille de prêts aux particuliers, surtout au Chili, et dans le portefeuille de prêts aux entreprises.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établie à 557 millions de dollars, contre 604 millions de dollars, du fait de la diminution des prêts aux particuliers nouvellement classés comme étant douteux, principalement en Colombie et au Pérou, en raison notamment de la cession de CrediScotia. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffré à 135 points de base, contre 142 points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a augmenté de 21 millions de dollars pour se fixer à 595 millions de dollars, comparativement à 574 millions de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à 144 points de base, contre 139 points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs a été de 38 millions de dollars, contre 37 millions de dollars. La dotation pour la période considérée s'explique par la croissance du portefeuille de prêts aux particuliers, principalement au Mexique, ainsi que par la migration de la qualité du crédit dans le portefeuille de prêts aux particuliers, surtout au Chili, et dans le portefeuille de prêts aux entreprises.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est chiffrée à 557 millions de dollars, contre 537 millions de dollars, ce qui s'explique en grande partie par les dotations accrues au titre des prêts aux particuliers, principalement au Chili et au Pérou. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à 135 points de base, comparativement à 129 points de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 577 millions de dollars, contre 1 544 millions de dollars, soit une hausse de 2 %, en raison de l'augmentation des dépenses liées au personnel, surtout au Chili et au Brésil, et de la hausse des dépenses liées aux technologies au Chili et au Mexique. Le ratio de productivité a été de 51,7 %, comparativement à 52,2 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 1 577 millions de dollars, contre 1 542 millions de dollars, soit une augmentation de 2 %, du fait de la hausse des dépenses liées aux technologies et des dépenses de publicité, surtout au Mexique et au Pérou. Le ratio de productivité a été de 51,7 %, comparativement à 50,3 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,8 %, comparativement à 20,6 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,9 %, contre 20,7 %. L'augmentation découle avant tout de l'incidence de l'impôt minimum mondial et des changements dans la composition du bénéfice.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,8 %, contre 23,6 %. Après ajustement, le taux d'impôt effectif s'est établi à 22,9 %, contre 23,6 %. La diminution s'explique en grande partie par la hausse des avantages découlant des ajustements au titre de l'inflation au cours du trimestre à l'étude.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les actifs moyens se sont établis à 226 milliards de dollars, contre 230 milliards de dollars. Le total des prêts a diminué de 3 milliards de dollars, ou de 2 %, principalement au Brésil, au Mexique et au Pérou. La diminution est attribuable à un recul de 7 % des prêts aux entreprises, partiellement compensé par la croissance de 4 % des prêts aux particuliers.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les actifs moyens se sont établis à 226 milliards de dollars, contre 228 milliards de dollars. Les autres actifs ont reculé de 2 milliards de dollars, en lien principalement avec les titres pris en pension au Brésil. Le total des prêts est demeuré stable par rapport au trimestre précédent, la croissance des prêts aux particuliers ayant été contrée par la diminution des prêts aux entreprises.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les passifs moyens se sont établis à 178 milliards de dollars, comparativement à 177 milliards de dollars. Le total des dépôts a augmenté de 4 %, surtout en Colombie et au Pérou. Les dépôts autres que de particuliers se sont accrus de 5 % et les dépôts de particuliers ont progressé de 1 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les passifs moyens se sont établis à 178 milliards de dollars, comparativement à 176 milliards de dollars. Le total des dépôts a augmenté de 1 %, surtout au Mexique et au Brésil. Les dépôts autres que de particuliers ont augmenté de 2 % et les dépôts de particuliers ont progressé de 1 %.

Gestion de patrimoine mondiale



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20242)

31 octobre

2025

31 octobre

20242)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 281 $ 266 $ 207 $ 1 025 $ 786 $ Revenus autres que d'intérêts 1 423

1 338

1 259

5 403

4 803

Total des revenus 1 704

1 604

1 466

6 428

5 589

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 4

4

5

14

27

Charges autres que d'intérêts 1 095

1 030

949

4 144

3 655

Charge d'impôt sur le résultat 155

150

130

590

479

Bénéfice net 450 $ 420 $ 382 $ 1 680 $ 1 428 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 3 $ 3 $ 2 $ 10 $ 10 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 447 $ 417 $ 380 $ 1 670 $ 1 418 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres3) 16,7 % 15,7 % 14,8 % 16,0 % 13,9 % Taux d'impôt effectif4) 25,6 % 26,4 % 25,4 % 26,0 % 25,1 % Actifs sous administration (en milliards de dollars) 797 $ 754 $ 704 $ 797 $ 704 $ Actifs sous gestion (en milliards de dollars) 432 $ 407 $ 373 $ 432 $ 373 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2025 aux actionnaires de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 3) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 4) Se reporter à la rubrique « Glossaire » du rapport annuel aux actionnaires de la Banque pour l'exercice 2025 pour obtenir une description de cette mesure.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20241)

31 octobre

2025

31 octobre

20241)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets 281 $ 266 $ 207 $ 1 025 $ 786 $ Revenus autres que d'intérêts 1 423

1 338

1 259

5 403

4 803

Total des revenus 1 704

1 604

1 466

6 428

5 589

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 4

4

5

14

27

Charges autres que d'intérêts3) 1 086

1 021

940

4 108

3 619

Charge d'impôt sur le résultat 158

152

133

600

489

Bénéfice net 456 $ 427 $ 388 $ 1 706 $ 1 454 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales 3 $ 3 $ 2 $ 10 $ 10 $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 453 $ 424 $ 386 $ 1 696 $ 1 444 $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir le rapprochement des résultats présentés et des résultats ajustés. 3) Compte tenu de l'ajustement au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, à l'exclusion des logiciels, de 9 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2024 - 9 $; 31 octobre 2024 - 9 $) et de 36 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 36 $).

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est fixé à 447 millions de dollars, contre 380 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 18 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 453 millions de dollars, contre 386 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 17 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevé à 447 millions de dollars, contre 417 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 7 %. Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffré à 453 millions de dollars, contre 424 millions de dollars, ce qui constitue une progression de 7 %, en raison surtout de la hausse des revenus autres que d'intérêts, neutralisée en partie l'augmentation des charges autres que d'intérêts.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les revenus se sont établis à 1 704 millions de dollars, comparativement à 1 466 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 16 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont chiffrés à 281 millions de dollars, comparativement à 207 millions de dollars, soit une progression de 37 %, qui est attribuable à la forte croissance des prêts et des dépôts et à l'amélioration des marges. Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 1 423 millions de dollars, contre 1 259 millions de dollars, soit une hausse de 13 % qui s'explique avant tout par les commissions de courtage plus élevées ainsi que par l'accroissement des honoraires liés aux fonds communs de placement et des frais de gestion de placements, sous l'effet de la croissance des actifs sous gestion et des actifs sous administration.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les revenus se sont élevés à 1 704 millions de dollars, comparativement à 1 604 millions de dollars, ce qui représente une progression de 6 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont chiffrés à 281 millions de dollars, comparativement à 266 millions de dollars, soit une augmentation de 6 % qui est attribuable à la croissance des prêts et des dépôts et à l'amélioration des marges. Les revenus autres que d'intérêts se sont élevés à 1 423 millions de dollars, contre 1 338 millions de dollars, soit une hausse de 6 % qui s'explique avant tout par les honoraires liés aux fonds communs de placement et les commissions de courtage plus élevés, sous l'effet de la croissance des actifs sous gestion et des actifs sous administration.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 4 millions de dollars, contre 5 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 1 million de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à sept points de base, ce qui est similaire à celui de la période correspondante de l'exercice précédent.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 1 million de dollars, soit un recul de 4 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a été de 3 millions de dollars, alors qu'elle était de néant pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 4 millions de dollars, comparativement à 4 millions de dollars, donc comparable à celle enregistrée pour la période précédente. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est fixé à sept points de base, contre cinq points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 1 million de dollars, soit un recul de 3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a été de 3 millions de dollars, alors qu'elle était de néant pour le trimestre précédent.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 1 095 millions de dollars, contre 949 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 15 %, imputable avant tout à l'augmentation des charges liées aux volumes et des dépenses liées aux technologies, ainsi qu'à l'expansion de l'équipe de vente afin de soutenir la croissance des activités. Le ratio de productivité a été de 64,2 %, comparativement à 64,7 %.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les charges autres que d'intérêts se sont chiffrées à 1 095 millions de dollars, contre 1 030 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 6 %, en raison principalement de la hausse des charges liées aux volumes. Le ratio de productivité a été de 64,2 %, comparativement à 64,2 %.

Charge d'impôt sur le résultat

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 25,6 %, alors qu'il s'était fixé à 25,4 % pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent et à 26,4 % pour le trimestre précédent.

Actifs sous gestion (« ASG ») et actifs sous administration (« ASA »)

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les actifs sous gestion se sont chiffrés à 432 milliards de dollars, contre 373 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de 16 %, par suite de l'appréciation des marchés et de la hausse des ventes nettes. Les actifs sous administration se sont élevés à 797 milliards de dollars, comparativement à 704 milliards de dollars, ce qui représente une progression de 13 %, par suite de l'appréciation des marchés et de la hausse des ventes nettes.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les actifs sous gestion se sont élevés à 432 milliards de dollars, contre 407 milliards de dollars, ce qui représente un accroissement de 6 %, en raison de l'appréciation des marchés et de la hausse des ventes nettes. Les actifs sous administration se sont fixés à 797 milliards de dollars, contre 754 milliards de dollars, ce qui représente une progression de 6 %, par suite essentiellement de l'appréciation des marchés et de la hausse des ventes nettes.

Services bancaires et marchés mondiaux



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20242)

31 octobre

2025

31 octobre

20242)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets3) 363 $ 350 $ 280 $ 1 400 $ 1 102 $ Revenus autres que d'intérêts3) 1 221

1 180

992

4 766

3 959

Total des revenus 1 584

1 530

1 272

6 166

5 061

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 20

19

19

97

47

Charges autres que d'intérêts 900

894

807

3 563

3 122

Charge d'impôt sur le résultat 145

144

99

585

414

Bénéfice net 519 $ 473 $ 347 $ 1 921 $ 1 478 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales - $ - $ - $ (1) $ - $ Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 519 $ 473 $ 347 $ 1 922 $ 1 478 $ Autres données et mesures financières



















Rendement des capitaux propres4) 14,1 % 12,6 % 9,0 % 12,8 % 9,6 % Marge nette sur intérêts4) 1,91 % 1,77 % 1,62 % 1,77 % 1,55 % Taux d'impôt effectif5) 21,8 % 23,4 % 22,1 % 23,3 % 21,9 % Actifs moyens (en milliards de dollars) 531 $ 493 $ 486 $ 509 $ 495 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 541 $ 513 $ 478 $ 520 $ 475 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2025 aux actionnaires de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 3) Comprend la majoration des revenus exonérés d'impôt gagnés sur certains titres et comptabilisés dans les revenus d'intérêts nets ou dans les revenus autres que d'intérêts de néant pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - néant; 31 octobre 2024 - 2 $) et de néant pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 52 $). 4) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24. 5) Se reporter au glossaire du rapport annuel 2025 aux actionnaires de la Banque pour une description de cette mesure.

Bénéfice net

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 519 millions de dollars, comparativement à 347 millions de dollars, ce qui correspond à une hausse de 50 %. L'augmentation est attribuable avant tout à la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, neutralisée en partie par l'augmentation des charges autres que d'intérêts et de l'impôt sur le résultat.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est établi à 519 millions de dollars, comparativement à 473 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 10 % qui découle essentiellement de la hausse des revenus autres que d'intérêts et des revenus d'intérêts nets, contrebalancée en partie par l'accroissement des charges autres que d'intérêts.

Total des revenus

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les revenus se sont élevés à 1 584 millions de dollars, comparativement à 1 272 millions de dollars, soit une hausse de 24 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 363 millions de dollars, comparativement à 280 millions de dollars, soit une hausse de 29 %. La hausse s'explique essentiellement par l'augmentation des revenus d'intérêts nets découlant des marges sur les prêts aux sociétés, de l'accroissement des volumes des dépôts et de la hausse des activités en lien avec les marchés financiers, ainsi que par l'incidence favorable de la conversion des devises.

Les revenus autres que d'intérêts se sont établis à 1 221 millions de dollars, comparativement à 992 millions de dollars, soit une augmentation de 23 %. Cette hausse est principalement attribuable à l'augmentation des revenus tirés des frais et des commissions de même qu'à celle des commissions de placement et honoraires de services-conseils.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les revenus se sont élevés à 1 584 millions de dollars, comparativement à 1 530 millions de dollars, soit une hausse de 3 %.

Les revenus d'intérêts nets se sont établis à 363 millions de dollars, comparativement à 350 millions de dollars, soit une hausse de 4 %. La hausse s'explique essentiellement par l'augmentation des revenus d'intérêts nets provenant de la croissance des volumes de dépôts et des marges, neutralisée en partie par le repli des revenus d'intérêts nets provenant des activités visant les marchés financiers.

Les revenus autres que d'intérêts se sont établis à 1 221 millions de dollars, comparativement à 1 180 millions de dollars, soit une augmentation de 3 %. La hausse traduit en grande partie l'augmentation des revenus tirés des frais et des commissions de même que l'accroissement des commissions de placement et honoraires de services-conseils, facteurs neutralisés en partie par le repli des revenus provenant des activités de transaction.

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 20 millions de dollars, contre 19 millions de dollars, soit une augmentation de 1 million de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établi à sept points de base, comparativement à six points de base.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 10 millions de dollars, contre 13 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude découle de la migration de la qualité du crédit.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a atteint 10 millions de dollars, contre 6 millions de dollars, ce qui s'explique principalement par un seul compte. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est établi à quatre points de base, comparativement à deux points de base.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances s'est établie à 20 millions de dollars, comparativement à 19 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 1 million de dollars. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances a atteint sept points de base, ce qui est comparable à celui du trimestre précédent.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts productifs s'est établie à 10 millions de dollars, contre 16 millions de dollars. La dotation pour la période à l'étude découle de la migration de la qualité du crédit.

La dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux a atteint 10 millions de dollars, contre 3 millions de dollars, du fait principalement d'un seul compte. Le ratio de dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances au titre des prêts douteux s'est fixé à quatre points de base, comparativement à un point de base.

Charges autres que d'intérêts

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 900 millions de dollars, contre 807 millions de dollars, soit une hausse de 11 % qui s'explique avant tout par l'augmentation des dépenses liées au personnel, y compris la rémunération liée à la performance, par la hausse des dépenses liées aux technologies afin de soutenir la croissance des activités et par l'incidence défavorable de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les charges autres que d'intérêts se sont établies à 900 millions de dollars, contre 894 millions de dollars, soit une hausse de 1 %. La hausse s'explique essentiellement par l'augmentation des dépenses liées au personnel, y compris la rémunération liée à la performance, et par l'accroissement des dépenses liées aux technologies afin de soutenir la croissance des activités.

Impôt

Le taux d'impôt effectif s'est établi à 21,8 %, comparativement à 22,1 % pour la période correspondante de l'exercice précédent et à 23,4 % pour le trimestre précédent, ce qui s'explique surtout par les changements dans la composition du bénéfice dans tous les territoires.

Actifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les actifs moyens se sont établis à 531 milliards de dollars, contre 486 milliards de dollars, soit une hausse de 9 %. Cette augmentation s'explique essentiellement par la croissance des titres pris en pension, par la hausse des titres détenus à des fins de transaction et par l'incidence de la conversion des devises. Ces facteurs ont été atténués par la diminution de 8 milliards de dollars, ou de 8 %, des prêts et acceptations.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les actifs moyens se sont établis à 531 milliards de dollars, contre 493 milliards de dollars, soit une hausse de 8 %. Cette augmentation s'explique essentiellement par la croissance des titres pris en pension et par la hausse des titres détenus à des fins de transaction.

Passifs moyens

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

Les passifs moyens se sont établis à 541 milliards de dollars, comparativement à 478 milliards de dollars, ce qui correspond à une hausse de 13 % principalement attribuable à l'augmentation des titres mis en pension, à la hausse de 6 milliards de dollars, ou de 4 %, des volumes des dépôts et à l'incidence de la conversion des devises.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

Les passifs moyens se sont établis à 541 milliards de dollars, contre 513 milliards de dollars, soit une hausse de 5 %. La hausse est principalement attribuable à l'augmentation des titres mis en pension et à l'accroissement de 6 milliards de dollars, ou de 4 %, des volumes des dépôts.

Autres



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale)1) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20242)

31 octobre

2025

31 octobre

20242)

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets (3) $ (9) $ (346) $ (253) $ (1 688) $ Revenus autres que d'intérêts3),4),5) 60

(13)

(44)

(68)

(191)

Total des revenus3) 57

(22)

(390)

(321)

(1 879)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

-

-

1

1

Charges autres que d'intérêts5) 639

58

471

2 242

623

Charge d'impôt sur le résultat3) (200)

(45)

(243)

(507)

(1 006)

Bénéfice net (perte nette) (382) $ (35) $ (618) $ (2 057) $ (1 497) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales (60) $ 36 $ 1 $ (198) $ (1) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres (322) $ (71) $ (619) $ (1 859) $ (1 496) $ Autres mesures



















Actifs moyens (en milliards de dollars) 225 $ 228 $ 216 $ 228 $ 209 $ Passifs moyens (en milliards de dollars) 250 $ 243 $ 260 $ 254 $ 254 $

1) Les résultats sont présentés sur une base de mise en équivalence fiscale. Se reporter à la rubrique « Survol des secteurs d'activité » du rapport annuel 2025 aux actionnaires de la Banque. 2) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre tous les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 3) Comprend la valeur résiduelle nette à l'égard de la tarification des transferts de fonds et l'élimination de la majoration des revenus exonérés d'impôt incluse dans les revenus d'intérêts nets, les revenus autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat imputés aux secteurs d'activité, lesquels sont comptabilisés sur une base de mise en équivalence fiscale. 4) Comprend le revenu net découlant des participations dans des sociétés associées de 139 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 120 $; 31 octobre 2024 - 7 $) et de 436 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 77 $). 5) Comprend l'élimination des frais payés au Réseau canadien par Gestion de patrimoine - Canada pour du soutien administratif et d'autres services fournis par le Réseau canadien à la Gestion de patrimoine mondiale. Ces frais sont présentés à titre de revenus pour le Réseau canadien et à titre de charges d'exploitation pour la Gestion de patrimoine mondiale.



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) (sur une base de mise en équivalence fiscale) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

20241)

31 octobre

2025

31 octobre

20241)

Résultats ajustés2)



















Revenus d'intérêts nets (3) $ (9) $ (346) $ (253) $ (1 688) $ Revenus autres que d'intérêts3) 24

(5)

(44)

(78)

(48)

Total des revenus 21

(14)

(390)

(331)

(1 736)

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances -

-

-

1

1

Charges autres que d'intérêts4) 135

81

(22)

373

(39)

Charge d'impôt sur le résultat (73)

(38)

(167)

(351)

(884)

Bénéfice net (perte nette) (41) $ (57) $ (201) $ (354) $ (814) $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales (7) $ (1) $ 1 $ (7) $ 1 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres (34) $ (56) $ (202) $ (347) $ (815) $

1) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2025, des changements ont été apportés à la méthode utilisée pour répartir certains éléments de revenus, de charges et du bilan entre tous les secteurs d'activité. Les résultats de chaque secteur pour les périodes précédentes ont été reclassés aux fins de conformité avec la méthode adoptée pour la période à l'étude. Se reporter à la page 7 pour obtenir de plus amples renseignements. 2) Se reporter aux mesures non conformes aux PCGR à la page 24 pour obtenir une description des ajustements. 3) Les ajustements pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 comprennent un montant de (45)$ au titre des cessions et de la réduction d'activités ainsi qu'un montant de 9 $ (31 juillet 2025 - 8 $) au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. Les ajustements pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 comprennent un montant de (36)$ (31 octobre 2024 - 143 $) au titre des cessions et de la réduction d'activités ainsi qu'un montant de 26 $ au titre de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions. 4) Les ajustements pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 comprennent un montant de 57 $ [31 juillet 2025 - (23)$] au titre des cessions et de la réduction d'activités, un montant de 373 $ (31 octobre 2024 - 53 $) au titre de la charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ ainsi qu'un montant de 74 $ au titre de la provision pour frais juridiques. Les ajustements pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 comprennent également un montant de 440 $ au titre de la dépréciation d'actifs non financiers. Les ajustements pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 comprennent un montant de 1 422 $ [31 octobre 2024 - (7)$] au titre des cessions et de la réduction d'activités, un montant de 373 $ (31 octobre 2024 - 53 $) au titre de la charge de restructuration et des provisions pour indemnités de départ ainsi qu'un montant de 74 $ (31 octobre 2024 - 176 $) au titre de la provision pour frais juridiques. Les ajustements pour l'exercice clos le 31 octobre 2024 comprennent également un montant de 440 $ au titre de la dépréciation d'actifs non financiers.

Le secteur Autres comprend la Trésorerie du Groupe, les participations dans certaines sociétés associées et les secteurs d'exploitation de moindre envergure, ainsi que des éléments du siège social qui ne sont pas attribués à un secteur en particulier. La Trésorerie du Groupe est principalement responsable de la gestion des risques liés au bilan, à la liquidité et aux taux d'intérêt, ce qui comprend les activités de financement de gros de la Banque.

La majoration des revenus exonérés d'impôt est éliminée dans les revenus d'intérêts nets, les revenus autres que d'intérêts et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période. Ce montant est pris en compte dans les résultats des secteurs d'exploitation, lesquels sont comptabilisés sur une base de mise en équivalence fiscale.

Le revenu net provenant des sociétés associées et la charge d'impôt sur le résultat de chaque période tiennent compte des ajustements de normalisation fiscale liés à la majoration des revenus provenant des sociétés associées. Ces ajustements normalisent le taux d'impôt effectif des secteurs afin de donner une meilleure image de l'apport des sociétés associées aux résultats sectoriels.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du quatrième trimestre de 2024

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est chiffrée à 322 millions de dollars, contre 619 millions de dollars. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres s'est élevée à 34 millions de dollars, comparativement à 202 millions de dollars. Le recul de 168 millions de dollars de la perte s'explique par la hausse des revenus, contrebalancée en partie par l'augmentation des charges et de l'impôt. L'accroissement des revenus est essentiellement attribuable à la hausse des revenus d'intérêts nets liée à la baisse des coûts de financement, ainsi qu'à l'accroissement des revenus provenant de sociétés associées, essentiellement lié au placement dans KeyCorp.

Comparaison du quatrième trimestre de 2025 et du troisième trimestre de 2025

La perte nette attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a augmenté de 251 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, du fait surtout de la hausse des charges autres que d'intérêts, qui comprennent la charge de restructuration et les provisions pour indemnités de départ. La perte nette ajustée attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres a diminué de 22 millions de dollars. La diminution de la perte s'explique par la hausse des revenus et la baisse de l'impôt, facteurs contrebalancés en partie par l'augmentation des charges. L'accroissement des revenus est principalement attribuable à la hausse des revenus autres que d'intérêts, essentiellement liée à l'augmentation des revenus provenant de sociétés associées.

État consolidé de la situation financière



Aux (non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

Actifs











Trésorerie et dépôts auprès d'autres institutions financières 65 967 $ 69 701 $ 63 860 $ Métaux précieux 5 156

5 832

2 540

Actifs détenus à des fins de transaction











Titres 140 844

125 442

119 912

Prêts 8 487

8 097

7 649

Autres 2 892

2 946

2 166



152 223

136 485

129 727

Titres pris en pension et titres empruntés 203 008

185 360

200 543

Instruments financiers dérivés 46 531

43 801

44 379

Titres de placement 149 948

149 151

152 832

Prêts











Prêts hypothécaires à l'habitation 370 191

360 937

350 941

Prêts personnels 110 567

107 890

106 379

Prêts sur cartes de crédit 18 045

17 472

17 374

Prêts aux entreprises et aux administrations publiques 279 705

282 458

292 671



778 508

768 757

767 365

Compte de correction de valeur pour pertes sur créances 7 463

7 197

6 536



771 045

761 560

760 829

Autres











Engagements de clients en contrepartie d'acceptations, déduction faite de la correction de valeur 177

133

148

Immobilisations corporelles 4 881

4 793

5 252

Participations dans des sociétés associées 6 317

6 029

1 821

Goodwill et autres immobilisations incorporelles 16 169

16 067

16 853

Actifs d'impôt différé 3 253

3 045

2 942

Autres actifs 35 367

32 729

30 301



66 164

62 796

57 317

Total des actifs 1 460 042 $ 1 414 686 $ 1 412 027 $













Passifs











Dépôts











Dépôts de particuliers 301 718 $ 301 464 $ 298 821 $ Dépôts d'entreprises et d'administrations publiques 627 667

605 934

600 114

Dépôts d'autres institutions financières 36 894

39 444

44 914



966 279

946 842

943 849

Instruments financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 47 165

43 536

36 341

Autres











Acceptations 178

134

149

Obligations relatives aux titres vendus à découvert 38 104

34 675

35 042

Instruments financiers dérivés 56 031

52 916

51 260

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 189 144

182 223

190 449

Débentures subordonnées 7 692

7 604

7 833

Autres passifs 66 862

61 273

63 028



358 011

338 825

347 761

Total des passifs 1 371 455

1 329 203

1 327 951















Capitaux propres











Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires











Actions ordinaires 22 067

22 089

22 054

Résultats non distribués 58 916

58 703

57 751

Cumul des autres éléments du résultat global (3 826)

(5 310)

(6 147)

Autres réserves (230)

(224)

(68)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 76 927

75 258

73 590

Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 9 939

8 544

8 779

Total des capitaux propres attribuables aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 86 866

83 802

82 369

Participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 1 721

1 681

1 707

Total des capitaux propres 88 587

85 483

84 076

Total des passifs et des capitaux propres 1 460 042 $ 1 414 686 $ 1 412 027 $

État consolidé du résultat net



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Revenus



















Revenus d'intérêts1)



















Prêts 10 975 $ 10 859 $ 11 970 $ 44 293 $ 47 811 $ Titres 1 863

1 921

2 213

7 941

9 160

Titres pris en pension et titres empruntés 814

717

471

2 808

1 602

Dépôts auprès d'autres institutions financières 563

623

671

2 560

3 086



14 215

14 120

15 325

57 602

61 659

Charges d'intérêts



















Dépôts 7 995

8 075

9 700

33 425

39 480

Débentures subordonnées 90

93

112

385

490

Autres 544

459

590

2 270

2 437



8 629

8 627

10 402

36 080

42 407

Revenus d'intérêts nets 5 586

5 493

4 923

21 522

19 252

Revenus autres que d'intérêts



















Revenus sur cartes 223

228

226

892

869

Frais liés aux services bancaires 499

500

484

1 997

1 955

Commissions de crédit 318

314

282

1 249

1 585

Fonds communs de placement 681

641

623

2 564

2 282

Commissions de courtage 381

353

310

1 436

1 251

Frais de gestion de placements et frais de fiducie 296

292

279

1 162

1 096

Commissions de placement et honoraires de services-conseils 261

234

168

964

702

Opérations de change à des fins autres que de transaction 240

228

221

948

930

Revenus tirés des activités de transaction 461

463

408

1 984

1 634

Profit net sur la vente de titres de placement 11

22

24

71

48

Revenu net découlant des participations dans des sociétés associées 179

157

41

608

198

Résultats des services d'assurance 120

119

133

485

470

Autres honoraires et commissions 452

388

362

1 653

1 247

Autres 95

54

42

206

151



4 217

3 993

3 603

16 219

14 418

Total des revenus 9 803

9 486

8 526

37 741

33 670

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 113

1 041

1 030

4 714

4 051



8 690

8 445

7 496

33 027

29 619

Charges autres que d'intérêts



















Salaires et avantages du personnel 2 812

2 662

2 499

10 824

9 855

Locaux et technologie 876

807

752

3 297

2 896

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 403

405

501

1 604

1 760

Communications 95

89

87

384

381

Publicité et prospection 188

169

168

672

614

Honoraires 234

212

225

880

793

Taxes d'affaires et sur le capital 176

177

161

708

682

Autres 1 044

568

903

4 149

2 714



5 828

5 089

5 296

22 518

19 695

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 862

3 356

2 200

10 509

9 924

Charge d'impôt sur le résultat 656

829

511

2 751

2 032

Bénéfice net 2 206 $ 2 527 $ 1 689 $ 7 758 $ 7 892 $ Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

dans des filiales (13)

80

47

(31)

134

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

de la Banque 2 219 $ 2 447 $ 1 642 $ 7 789 $ 7 758 $ Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de capitaux propres 115

134

121

506

472

Actionnaires ordinaires 2 104 $ 2 313 $ 1 521 $ 7 283 $ 7 286 $ Bénéfice par action ordinaire (en dollars)



















De base 1,70 $ 1,84 $ 1,23 $ 5,84 $ 5,94 $ Dilué 1,65

1,84

1,22

5,67

5,87

Dividende versé par action ordinaire (en dollars) 1,10

1,10

1,06

4,32

4,24



























1) Comprend des revenus d'intérêts sur les actifs financiers évalués au coût amorti et à la JVAÉRG, calculés au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif, de 14 001 $ pour le trimestre clos le 31 octobre 2025 (31 juillet 2025 - 13 883 $; 31 octobre 2024 - 14 967 $) et de 56 404 $ pour l'exercice clos le 31 octobre 2025 (31 octobre 2024 - 59 871 $).

État consolidé du résultat global



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

(non audité) (en millions de dollars) 31 octobre

2025

31 juillet

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Bénéfice net 2 206 $ 2 527 $ 1 689 $ 7 758 $ 7 892 $ Autres éléments du résultat global



















Éléments qui seront reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette des profits (pertes) de change latents :



















Profits (pertes) de change latents, montant net 1 404

479

(698)

1 681

(2 511)

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger, montant net (668)

(410)

268

(1 222)

886

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) de change latents, montant net 22

15

6

20

2

Profits (pertes) sur les couvertures d'investissements nets dans des établissements à l'étranger, montant net (186)

(114)

73

(341)

238



900

168

(509)

780

(1 865)

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de créance

évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net 1 105

(692)

160

1 717

2 977

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (773)

935

(212)

(1 001)

(2 126)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net 302

(191)

43

454

806

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (209)

246

(56)

(273)

(567)



239

188

(39)

535

612

Variation nette des profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie :



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie, montant net 1 523

96

1 494

3 937

5 195

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (825)

(572)

(652)

(2 493)

(2 000)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat :



















Profits (pertes) sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie, montant net 469

2

328

1 197

1 363

Reclassement du montant net des (profits) pertes dans le bénéfice net (283)

(117)

(143)

(806)

(511)



512

(361)

657

1 053

2 343

Variations nettes des produits financiers (charges financières) découlant des contrats d'assurance :



















Produits financiers (charges financières) découlant des contrats d'assurance, montant net 17

-

(3)

20

2

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 1

-

-

1

1



16

-

(3)

19

1

Autres éléments du résultat global provenant des participations

dans des sociétés associées 85

43

1

176

(1)

Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement dans le bénéfice net



















Variation nette à la réévaluation de l'actif et du passif au titre des régimes d'avantages du personnel :



















Gains (pertes) actuariels sur les régimes d'avantages du personnel 90

270

(74)

365

(195)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 25

65

(20)

99

(59)



65

205

(54)

266

(136)

Variation nette de la juste valeur découlant de la variation des instruments de capitaux

propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global :



















Profits (pertes) liés à la juste valeur, montant net 17

20

138

90

444

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 5

(2)

47

29

106



12

22

91

61

338

Variation nette de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la

Banque quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur :



















Variation de la juste valeur découlant de l'évolution du risque de crédit propre à la Banque

quant aux passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur (379)

(562)

(46)

(693)

(804)

Charge (économie) d'impôt sur le résultat (106)

(156)

(13)

(193)

(223)



(273)

(406)

(33)

(500)

(581)

Autres éléments du résultat global provenant des participations dans des sociétés associées -

-

-

7

1

Autres éléments du résultat global 1 556

(141) $ 111

2 397

712

Résultat global 3 762 $ 2 386 $ 1 800 $ 10 155 $ 8 604 $ Résultat global attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 59

58

7

45

62

Résultat global attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres de la Banque 3 703

2 328

1 793

10 110

8 542

Actionnaires privilégiés et détenteurs d'autres instruments de capitaux propres 115

134

121

506

472

Actionnaires ordinaires 3 588 $ 2 194 $ 1 672 $ 9 604 $ 8 070 $

État consolidé des variations des capitaux propres



Pour l'exercice clos le 31 octobre 2025









Cumul des autres éléments du résultat global























(non audité) (en millions de dollars) Actions ordinaires

Résultats

non

distribués1)

Écarts de

conversion

Instruments

de créance (JVAÉRG)

Instruments de capitaux propres (JVAÉRG)

Couvertures

de flux de

trésorerie

Autres2)

Autres

réserves

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires

Actions

privilégiées et autres instruments de capitaux propres

Total attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

Participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales

Total

Solde au 31 octobre 2024 22 054 $ 57 751 $ (3 559) $ (491)

339 $ (2 197) $ (239) $ (68) $ 73 590 $ 8 779 $ 82 369 $ 1 707 $ 84 076 $ Bénéfice net -

7 283

-

-

-

-

-

-

7 283

506

7 789

(31)

7 758

Autres éléments du résultat global -

-

708

533

59

1 057

(36)

-

2 321

-

2 321

76

2 397

Total du résultat global - $ 7 283 $ 708 $ 533 $ 59 $ 1 057 $ (36) $ - $ 9 604 $ 506 $ 10 110 $ 45 $ 10 155 $ Actions et instruments émis 210

-

-

-

-

-

-

(14)

196

2 848

3 044

-

3 044

Actions rachetées (197)

(716)

-

-

-

-

-

-

(913)

(1 688)

(2 601)

-

(2 601)

Dividendes et distributions versés aux détenteurs de titres de capitaux propres -

(5 369)

-

-

-

-

-

-

(5 369)

(506)

(5 875)

(82)

(5 957)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

15

15

-

15

-

15

Perte de change au rachat d'autres billets de fonds propres de T1 subordonnés4) -

(22)

-

-

-

-

-

-

(22)

-

(22)

-

(22)

Autres -

(11)

-

-

-

-

-

(163)

(174)

-

(174)

51

(123)

Solde au 31 octobre 2025 22 067 $ 58 916 $ (2 851) $ 42 $ 398 $ (1 140) $ (275) $ (230) $ 76 927 $ 9 939 $ 86 866 $ 1 721 $ 88 587 $

























































Pour l'exercice clos le 31 octobre 2024









Cumul des autres éléments du résultat global























(non audité) (en millions de dollars) Actions ordinaires

Résultats

non

distribués1)

Écarts de

conversion

Instruments

de créance (JVAÉRG)

Instruments de capitaux propres (JVAÉRG)

Couvertures

de flux de

trésorerie

Autres2)

Autres

réserves

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

ordinaires

Actions

privilégiées et autres instruments de capitaux propres

Total attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres

Participations ne donnant pas le contrôle dans

des filiales

Total

Solde au 1er novembre 2023 20 109 $ 55 673 $ (1 755) $ (1 104) $ 14 $ (4 545) $ 459 $ (84) $ 68 767 $ 8 075 $ 76 842 $ 1 729 $ 78 571 $ Bénéfice net -

7 286

-

-

-

-

-

-

7 286

472

7 758

134

7 892

Autres éléments du résultat global -

-

(1 804)

613

325

2 348

(698)

-

784

-

784

(72)

712

Total du résultat global - $ 7 286 $ (1 804) $ 613 $ 325 $ 2 348 $ (698) $ - $ 8 070 $ 472 $ 8 542 $ 62 $ 8 604 $ Actions et instruments émis 1 945

-

-

-

-

-

-

(4)

1 941

1 004

2 945

-

2 945

Actions rachetées -

-

-

-

-

-

-

-

-

(300)

(300)

-

(300)

Dividendes et distributions versés aux détenteurs de titres de capitaux propres -

(5 198)

-

-

-

-

-

-

(5 198)

(472)

(5 670)

(88)

(5 758)

Paiements fondés sur des actions3) -

-

-

-

-

-

-

13

13

-

13

-

13

Autres -

(10)

-

-

-

-

-

7

(3)

-

(3)

4

1

Solde au 31 octobre 2024 22 054 $ 57 751 $ (3 559) $ (491) $ 339 $ (2 197) $ (239) $ (68) $ 73 590 $ 8 779 $ 82 369 $ 1 707 $ 84 076 $

1) Comprend des résultats non distribués de 76 $ (31 octobre 2024 - 74 $) liés à une société associée étrangère, qui est soumise à des restrictions réglementaires locales. 2) Comprend la quote-part des sociétés associées, les avantages du personnel, le risque de crédit propre à la Banque et les contrats d'assurance. 3) Représente des montants liés aux paiements fondés sur des actions (se reporter à la note 25 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel 2025 aux actionnaires). 4) Se reporter à la note 23b) afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel 2025 aux actionnaires pour obtenir de plus amples renseignements sur le rachat d'instruments de capitaux propres.

Tableau consolidé des flux de trésorerie

(non audité) (en millions de dollars) Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie 31 octobre

2025

31 octobre

2024

31 octobre

2025

31 octobre

2024

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net 2 206 $ 1 689 $ 7 758 $ 7 892 $ Ajustements pour :















Revenus d'intérêts nets (5 586)

(4 923)

(21 522)

(19 252)

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 403

501

1 604

1 760

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 113

1 030

4 714

4 051

Dépréciation des participations dans des sociétés associées -

343

-

343

Charges dont le paiement est fondé sur des actions et réglé en titres de capitaux propres 2

2

15

13

Profit net sur la vente de titres de placement (11)

(24)

(71)

(48)

(Profit net) perte nette sur les cessions 12

-

1 386

136

Revenu net découlant des participations dans des sociétés associées (179)

(41)

(608)

(198)

Charge d'impôt sur le résultat 656

511

2 751

2 032

Variations des actifs et des passifs d'exploitation















Actifs détenus à des fins de transaction (14 396)

4 448

(20 462)

(11 370)

Titres pris en pension et titres empruntés (15 590)

(5 459)

(4)

108

Prêts (3 609)

(4 161)

(6 591)

(17 712)

Dépôts 12 928

(7 570)

19 533

(816)

Obligations relatives aux titres vendus à découvert 3 222

2 200

2 721

(1 690)

Obligations relatives aux titres mis en pension et aux titres prêtés 4 778

10 718

(4 048)

28 753

Instruments financiers dérivés, montant net 1 886

908

6 490

4 159

Autres, montant net 1 380

3 269

(5 568)

457

Intérêts et dividendes reçus 14 154

15 286

58 086

61 292

Intérêts versés (8 757)

(10 935)

(37 197)

(42 273)

Impôt sur le résultat payé (801)

(600)

(3 580)

(1 985)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (6 189)

7 192

5 407

15 652

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement















Dépôts portant intérêt auprès d'autres institutions financières 2 999

(5 261)

(344)

25 557

Achat de titres de placement (13 014)

(20 087)

(70 096)

(108 281)

Produit de la vente et de la venue à échéance de titres de placement 14 980

19 563

75 455

76 794

Acquisition/cession de filiales, de sociétés associées ou d'unités d'exploitation, déduction

faite de la trésorerie acquise -

-

(2 637)

-

Immobilisations corporelles, déduction faite des sorties (150)

(121)

(347)

(489)

Autres, montant net (155)

(312)

(463)

(1 031)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement 4 660

(6 218)

1 568

(7 450)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement















Produit tiré de l'émission de débentures subordonnées -

-

-

1 000

Remboursement de débentures subordonnées -

-

(250)

(3 250)

Produit de l'émission d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres 1 395

-

2 848

1 004

Rachat d'actions privilégiées et d'autres instruments de capitaux propres -

-

(1 688)

(300)

Produit de l'émission d'actions ordinaires 116

505

210

1 945

Actions ordinaires rachetées aux fins d'annulation (655)

-

(895)

-

Dividendes et distributions versés en trésorerie (1 476)

(1 433)

(5 875)

(5 670)

Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle (19)

(15)

(82)

(88)

Paiement d'obligations locatives (73)

(71)

(298)

(303)

Autres, montant net 595

230

(278)

(3 176)

Rentrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement (117)

(784)

(6 308)

(8 838)

Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 182

(37)

183

(131)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (1 464)

153

850

(767)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice1) 11 720

9 253

9 406

10 173

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice2) 10 256 $ 9 406 $ 10 256 $ 9 406 $

1) Représente la trésorerie et les dépôts sans intérêt auprès d'autres institutions financières (se reporter à la note 5 afférente aux états financiers consolidés dans le rapport annuel 2025 aux actionnaires).

Mesures non conformes aux PCGR

Pour évaluer sa performance et celle de ses secteurs d'exploitation, la Banque a recours à diverses mesures financières et différents ratios financiers. Certains d'entre eux sont présentés sur une base non conforme aux PCGR et ne sont pas calculés selon les principes comptables généralement reconnus (les « PCGR »), lesquels sont fondés sur les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») telles qu'elles ont été publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »), ni définis par les PCGR. Ces mesures et ratios n'ont aucune signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières et ratios financiers similaires présentés par d'autres émetteurs. La Banque est d'avis que les mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utiles puisqu'ils permettent au lecteur de mieux comprendre comment la direction évalue la performance. Ces mesures et ratios non conformes aux PCGR sont utilisés dans le présent rapport et ils sont définis ci-après.

Résultats et bénéfice dilué par action ajustés

Les tableaux qui suivent présentent les rapprochements des résultats financiers présentés conformément aux PCGR et des résultats financiers ajustés non conformes aux PCGR. La direction juge utile de tenir compte des résultats et mesures présentés et ajustés pour évaluer la performance sous-jacente des activités courantes. Les résultats et mesures ajustés excluent certains éléments donnés des revenus, des charges autres que d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des participations ne donnant pas le contrôle. Communiquer les résultats présentés et les résultats ajustés permet au lecteur d'évaluer l'incidence de certains éléments sur les résultats pour les périodes à l'étude et de mieux apprécier les résultats et tendances en excluant les éléments qui ne reflètent pas la performance des activités courantes.

Rapprochement des montants présentés et ajustés des résultats



Pour les trimestres clos les Pour les exercices clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre

31 octobre

31 octobre

(en millions de dollars) 2025

2025

2024

2025

2024

Résultats présentés



















Revenus d'intérêts nets 5 586 $ 5 493 $ 4 923 $ 21 522 $ 19 252 $ Revenus autres que d'intérêts 4 217

3 993

3 603

16 219

14 418

Total des revenus 9 803

9 486

8 526

37 741

33 670

Dotation au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 113

1 041

1 030

4 714

4 051

Charges autres que d'intérêts 5 828

5 089

5 296

22 518

19 695

Bénéfice avant impôt sur le résultat 2 862

3 356

2 200

10 509

9 924

Charge d'impôt sur le résultat 656

829

511

2 751

2 032

Bénéfice net 2 206 $ 2 527 $ 1 689 $ 7 758 $ 7 892 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales (13)

80

47

(31)

134

Bénéfice net attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 219

2 447

1 642

7 789

7 758

Bénéfice net attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres 115

134

121

506

472

Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 2 104 $ 2 313 $ 1 521 $ 7 283 $ 7 286 $ Ajustements



















Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les revenus autres que d'intérêts et le total des revenus (avant impôt)



















a) Cessions et réduction d'activités (45) $ - $ - $ (36) $ 143 $ d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 9

8

-

26

-

Total des éléments d'ajustement au titre des revenus autres que d'intérêts (avant impôt) (36)

8

-

(10)

143

Éléments d'ajustement ayant une incidence sur les charges autres que d'intérêts (avant impôt)



















a) Cessions et réduction d'activités 57

(23)

-

1 422

(7)

b) Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ 373

-

53

373

53

c) Provision pour frais juridiques 74

-

-

74

176

d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 16

17

19

68

72

e) Dépréciation d'actifs non financiers -

-

440

-

440

Total des éléments d'ajustement au titre des charges autres que d'intérêts (avant impôt) 520

(6)

512

1 937

734

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net avant impôt 484

2

512

1 927

877

Incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat



















a) Cessions et réduction d'activités (4)

(6)

-

(32)

(46)

b) Charge de restructuration et provisions pour indemnités de départ (103)

-

(15)

(103)

(15)

c) Provision pour frais juridiques (20)

-

-

(20)

-

d) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions (5)

(5)

(6)

(20)

(20)

e) Dépréciation d'actifs non financiers -

-

(61)

-

(61)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur la charge d'impôt sur le résultat (132)

(11)

(82)

(175)

(142)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net 352 $ (9) $ 430 $ 1 752 $ 735 $ Incidence des éléments d'ajustement sur les participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales (53)

37

-

(191)

(2)

Total de l'incidence des éléments d'ajustement sur le bénéfice net attribuable aux

détenteurs de titres de capitaux propres 299 $ 28 $ 430 $ 1 561 $ 733 $ Résultats ajustés



















Revenus d'intérêts nets ajustés 5 586 $ 5 493 $ 4 923 $ 21 522 $ 19 252 $ Revenus autres que d'intérêts ajustés 4 181

4 001

3 603

16 209

14 561

Total des revenus ajustés 9 767

9 494

8 526

37 731

33 813

Dotation ajustée au compte de correction de valeur pour pertes sur créances 1 113

1 041

1 030

4 714

4 051

Charges autres que d'intérêts ajustées 5 308

5 095

4 784

20 581

18 961

Bénéfice ajusté avant impôt sur le résultat 3 346

3 358

2 712

12 436

10 801

Charge d'impôt sur le résultat ajustée 788

840

593

2 926

2 174

Bénéfice net ajusté 2 558 $ 2 518 $ 2 119 $ 9 510 $ 8 627 $ Bénéfice net ajusté attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans des filiales 40

43

47

160

136

Bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs de titres de capitaux propres 2 518

2 475

2 072

9 350

8 491

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires privilégiés et aux porteurs d'autres instruments de capitaux propres 115

134

121

506

472

Bénéfice net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires 2 403 $ 2 341 $ 1 951 $ 8 844 $ 8 019 $

Rapprochement des montants présentés et ajustés du bénéfice dilué par action ordinaire