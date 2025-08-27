TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia, prendra la parole au 26e Sommet financier annuel des Services bancaires et marchés mondiaux à Toronto le 3 septembre 2025. Dans le cadre de cette conférence, les dirigeants et dirigeantes des plus grandes sociétés de services financiers du Canada discutent de leur stratégie d'entreprise, des sujets d'actualité et des tendances que l'on observe sur les marchés des capitaux.

Vers 9 h (HE), M. Thomson participera à une causerie qui durera environ 30 minutes. Les parties intéressées pourront écouter la séance en direct à la page Relations avec les investisseurs du site Web de la Banque Scotia. Un enregistrement de la webdiffusion sera accessible après la conférence.

