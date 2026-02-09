TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia a annoncé le lancement de sa toute nouvelle solution bancaire spécialisée, le Programme bancaire pour comptables de la Banque Scotia1, conçu pour répondre aux besoins professionnels et d'affaires propres aux comptables professionnels agréé(e)s (CPA) et des propriétaires de cabinets comptables partout au Canada.

Alors que la période des impôts bat son plein, ce programme offre une gamme complète et intégrée de solutions ainsi que des conseils fournis par une équipe dévouée de spécialistes pour aider les comptables à simplifier leur gestion financière, leur permettant ainsi de se concentrer sur le service à la clientèle et sur la croissance de leur cabinet pendant la période la plus occupée de l'année.

La Banque Scotia est fière de lancer un programme bancaire complet de premier plan exclusivement conçu pour les comptables. Le programme reconnaît que les cabinets comptables ont des cycles de trésorerie et des besoins opérationnels particuliers. Il combine une tarification préférentielle, des réductions de frais et l'accès à des spécialistes, Professions libérales de la Banque Scotia, qui offrent des conseils personnalisés et un accompagnement adapté aux besoins uniques des comptables.

« Nous comprenons que, pour les comptables, le temps est l'une de leurs ressources les plus précieuses, surtout durant la période des impôts. Qu'il s'agisse de gérer des opérations courantes ou d'accompagner les clientes et clients dans leur travail lié aux services-conseils complexes, l'efficacité et la fiabilité des recommandations sont cruciales », a déclaré Pouya Zangeneh, premier vice-président, Services bancaires aux entreprises de la Banque Scotia. « Ce programme, une première en son genre à la Banque Scotia, est conçu spécialement pour répondre aux besoins bancaires uniques des comptables et pour leur permettre de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : servir leur clientèle et faire croître leur cabinet. »

Avantages adaptés aux comptables

Le Programme bancaire pour comptables de la Banque Scotia offre des avantages précis et à forte valeur ajoutée, conçus pour réduire les frais généraux et simplifier les opérations quotidiennes grâce à une équipe-conseil spécialisée et dévouée qui comprend les besoins uniques des comptables.

Réduction des coûts d'exploitation - Remise complète des frais mensuels du Compte Sélect pour entreprise - Plan B 2 , ainsi que des taux préférentiels pour les paiements par Visa*, Mastercard MD et Interac † grâce aux Solutions de paiement de Chase 3, *† .

Remise complète des frais mensuels du Compte Sélect - Plan B , ainsi que des taux préférentiels pour les paiements par Visa*, Mastercard et Interac grâce aux Solutions de paiement de Chase . Financement de la croissance - Taux d'intérêt préférentiels 4 sur les produits de crédit pour soutenir la croissance des cabinets comptables.

Taux d'intérêt préférentiels sur les produits de crédit pour soutenir la croissance des cabinets comptables. Gestion des dépenses - Remise des frais annuels pour la première année 5 de la Carte Visa Infinite Affaires* Passeport Banque Scotia MC , idéale pour gérer les dépenses d'entreprise tout en accumulant des récompenses.

Remise des frais annuels pour la première année de la Carte Visa Infinite Affaires* Passeport Banque Scotia , idéale pour gérer les dépenses d'entreprise tout en accumulant des récompenses. Efficacité numérique - Services bancaires en ligne 6 gratuits grâce aux services numériques d'Accès Scotia MC .

Services bancaires en ligne gratuits grâce aux services numériques d'Accès Scotia . Valeur au-delà des services bancaires - Offres exclusives de partenaires comme FCEI, TELUS et bien d'autres.

Jing Liu, CPA et propriétaire d'Avenue Tax Professional Corporation à Burlington en Ontario, a collaboré étroitement avec la Banque Scotia, son institution financière, pour faire croître stratégiquement son entreprise grâce à des acquisitions. Jing a bénéficié d'une solution bancaire globale comprenant du financement à long terme pour ses acquisitions, ainsi que des comptes bancaires, des lignes de crédit d'exploitation et des cartes de crédit d'entreprise pour les opérations quotidiennes d'Avenue Tax Professional Corporation.

La Banque Scotia invite tous les comptables professionnels à découvrir les avantages de son Programme bancaire pour comptables. Forte de son expertise dans la prestation de solutions bancaires destinées au secteur de la comptabilité, la Banque Scotia est prête à aider les comptables à atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance et avec simplicité.

Pour en savoir plus à propos du Programme bancaire pour comptables de la Banque Scotia, consultez ce lien : https://www.scotiabank.com/ca/fr/commercial-banking/professionnels/comptables.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.



1 Pour être admissible au Programme bancaire pour comptables de la Banque Scotia, vous devez être un membre en règle de l'ordre des comptables professionnels agréés (CPA) de votre province ou de votre région et détenir le titre de CPA. Le maintien de l'admissibilité aux avantages du Programme bancaire pour comptables de la Banque Scotia est soumis à une vérification annuelle du titre de CPA du client ou de la cliente, à la demande de la Banque Scotia.

2 Les frais mensuels d'un (1) Compte Sélect pour entreprise (plan B) (le « compte ») sont annulés pour les clientes et clients comptables admissibles. Les frais de compte mensuels sont annulés et ne sont pas portés à votre compte pourvu que celui-ci soit ouvert et en règle au moment de l'annulation des frais. Tous les autres frais de service applicables au compte continuent de s'appliquer. Une seule offre par cliente ou client.

3 Les services aux commerçants sont fournis par Solutions de paiement de Chase† (« Chase »). Votre accès aux produits et services offerts par Solutions de paiement de Chase et l'utilisation que vous en faites sont assujettis aux conditions de Chase.

4 Sous réserve de l'approbation du crédit. Les taux d'intérêt privilégiés peuvent varier selon le demandeur et peuvent être modifiés. D'autres conditions pourraient s'appliquer.

5 Sous réserve de l'approbation. Si vous ouvrez un nouveau compte de carte de crédit Visa Infinite Affaires Passeport Banque Scotia pour entreprise (le « compte »), vous aurez droit à l'annulation des frais annuels la première année seulement (l'« annulation des frais annuels la première année »), pourvu que vous participiez au programme Professions libérales Scotia ou au programme Professions libérales Scotia Essentiel et que votre compte demeure ouvert et en règle. Un compte est en règle s'il n'est pas en souffrance, s'il n'y a pas de dépassement de la limite de crédit et si le ou les titulaires ont respecté les conditions du Contrat relatif au crédit renouvelable ou de tout autre contrat qui s'applique au compte. L'annulation des frais annuels la première année ne s'applique qu'à un seul compte, quel que soit le nombre de titulaires de carte. Tous les autres frais applicables au compte continuent de s'appliquer.





6 Les clientes et clients inscrits au plan « Gestion de trésorerie à zéro pour les avocats/comptables » d'Accès Scotia sont admissibles à l'annulation des frais du plan pour une période de six mois, à compter du mois de leur inscription inclusivement. Remarque : Les frais liés aux paiements d'impôts et de taxes d'entreprise sont exclus de l'offre d'annulation des frais pendant six mois. Les frais standards sont facturés après la période d'annulation de six mois.

Toutes les caractéristiques et tous les avantages du Programme bancaire pour comptables de la Banque Scotia sont en vigueur dès le 5 février 2026 et pourraient être modifiés.



MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

† Virement Interac est une marque déposée d'Interac Corp. utilisée sous licence.

*† Solutions de paiement de Chase et le logo octogonal sont des marques déposées de JPMorgan Chase Bank, N.A.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias seulement : Yara Jouzy - Banque Scotia, [email protected]; Tinsae Woldetensae - Hill & Knowlton, [email protected]