TORONTO, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Scotia fait un don de 150 000 $ à des organisations qui soutiennent les familles et les communautés de la Colombie‑Britannique à la suite des événements tragiques survenus à Tumbler Ridge le 10 février.

« Nous avons appris avec consternation les nouvelles en provenance de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique, ma province d'origine », a déclaré, Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « De tels événements sont rares, surtout au Canada, et il est déchirant de penser aux répercussions qu'ils auront sur les membres de la communauté locale ainsi que sur l'ensemble des Canadiens et Canadiennes qui partagent leur deuil. À nos clients et clientes, à notre personnel et à toute la population de la Colombie-Britannique, nos pensées vous accompagnent. »



La Banque Scotia mettra également en place une campagne interne de jumelage des dons pour les employés qui souhaitent appuyer les communautés de la Colombie‑Britannique touchées par cette tragédie.

