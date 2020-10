RBC remercie le gouvernement fédéral pour sa contribution de 12 millions de dollars au Fonds d'aide à la petite entreprise Soutenons l'achat local, et reconnaît les quelque 70 grandes marques, la quarantaine de municipalités, les chambres de commerce et les associations commerciales canadiennes qui se sont unies pour appuyer les petites entreprises locales du pays

TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - La Banque Royale du Canada a annoncé aujourd'hui les résultats du mouvement national Soutenons l'achat local, qui visait à appuyer les petites entreprises locales du Canada pendant la pandémie de COVID-19.

Le mouvement regroupait plus de 70 grandes marques, le réseau national des chambres de commerce du Canada, et des associations commerciales canadiennes, qui ont uni leurs efforts pour appuyer les petites entreprises locales du Canada. Des villes des quatre coins du pays ont également participé au mouvement : 44 municipalités ont convenu d'instituer la fin de semaine Soutenons l'achat local, du 28 au 30 août.

« La pandémie nous a sans doute mis à l'épreuve de bien des façons, mais elle a aussi révélé l'engagement indéfectible des Canadiens à se soutenir mutuellement pendant les périodes difficiles, a déclaré Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les Canadiens qui ont soutenu leurs entreprises locales au moment critique, et envers nos partenaires qui ont contribué à donner vie au mouvement Soutenons l'achat local. Et maintenant, avec l'appui du gouvernement fédéral, nous sommes convaincus que le Fonds d'aide à la petite entreprise contribuera grandement à la relance des entreprises. »

Grâce au soutien de 12 millions de dollars du gouvernement fédéral, le mouvement Soutenons l'achat local a également récolté plus de 14 millions de dollars pour le Fonds d'aide aux petites entreprises du Canada. Ce fonds accordera des milliers de subventions pouvant aller jusqu'à 5 000 $ pour aider les petites entreprises admissibles à composer avec les coûts liés à l'équipement de protection individuelle (EPI), aux rénovations visant la conformité avec les directives pour la réouverture, et au développement et au renforcement des capacités de commerce électronique.

« Les petites entreprises sont au cœur de nos communautés et ont été confrontées à des défis incroyables à cause de la pandémie", a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international du Canada. "C'est pourquoi nous nous sommes associés à la RBC et à la campagne Soutenons l'achat locale pour donner plus d'aide aux petites entreprises. Sur la voie de la reprise économique, nous continuerons à faire tout ce qu'il faut pour soutenir les petites entreprises et les entrepreneurs du Canada.»

Les propriétaires de petite entreprise intéressés au programme peuvent visiter le site soutenonslachatlocal.ca pour en savoir plus sur les modalités de demande d'une subvention, dont les critères d'admissibilité et la procédure de soumission.

Au cours de la fin de semaine Soutenons l'achat local, les clients de RBC ont effectué pour plus d'un milliard de dollars en achats par carte de crédit ou de débit auprès d'entreprises du pays. RBC a contribué à la réalisation de cet engagement au moyen de la campagne Points d'ici, financée par RBC, qui a donné aux clients de RBC Récompenses l'occasion de profiter de primes avantageuses en fréquentant des commerces ou des restaurants locaux.

« Quand les entreprises du pays ont commencé à rouvrir leurs portes après le confinement, nous avons voulu solliciter le soutien de nos clients pour stimuler la reprise des économies locales du Canada, a déclaré Sean Amato-Gauci, vice-président directeur, Cartes, paiements et services bancaires à RBC. La campagne Points d'ici a joué un rôle important dans le mouvement Soutenons l'achat local, en offrant aux clients une valeur exceptionnelle en ces temps difficiles. Soulignons aussi que la campagne Points d'ici a recueilli des commentaires exceptionnels des petites entreprises locales du Canada, et qu'elle a suscité un engagement accru de la part des clients. Nous sommes très heureux de continuer à faire évoluer ce programme axé sur des offres de voyage, de repas et de magasinage inégalées. »

Dans le cadre de la campagne Points d'ici, les clients de RBC ont reçu plus de 30 millions de dollars en avantages supplémentaires du programme RBC Récompenses, et ils pourront profiter d'autres offres au cours de l'année.

Enfin, alors que les entreprises continuent de réagir à l'incertitude causée par la COVID-19, RBC met à la disposition de ses clients plusieurs ressources qui peuvent les aider à se préparer à la nouvelle normalité. Nous invitons les propriétaires d'entreprise qui souhaitent en savoir plus à explorer la plateforme en ligne Navigateur RBC pour la petite entreprise, à l'adresse https://www.rbcroyalbank.com/fr/entreprises/navigateur-pour-la-petite-entreprise/index.html.

