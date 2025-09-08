La Banque Royale du Canada rachètera ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans traitées en tant que FPUNV, série BQ et ses billets de capital réglementaire additionnel à recours limité de catégorie 1 FPUNV, série 1 English

Banque Royale du Canada

08 sept, 2025, 17:39 ET

TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter, le 24 octobre 2025, la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BQ, traitées en tant que fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « actions de série BQ »), émises et en circulation à raison de 1 000,00 $ en espèces par action, montant qu'elle versera le 24 octobre 2025.

Par suite du rachat des actions de série BQ, la totalité des billets de capital réglementaire additionnel à recours limité à 4,50 pour cent de catégorie 1 FPUNV, série 1 échéant le 24 novembre 2080 (les « billets avec remboursement de capital à recours limité, série 1 ») seront automatiquement rachetée à la date de rachat des actions de série BQ selon un prix correspondant à 100 pour cent de leur capital majoré de l'intérêt cumulé jusqu'à la date de rachat, exclusivement. Le rachat aura lieu le 24 octobre 2025.

On compte 1 750 000 actions de série BQ en circulation. Le capital des billets avec remboursement de capital à recours limité, série 1 s'élève actuellement à 1,75 milliard de dollars. Les actions de série BQ et les billets avec remboursement de capital à recours limité, série 1 représentent 1,75 milliard de dollars de capitaux. Les rachats seront financés au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

