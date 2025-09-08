TORONTO, le 8 sept. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX : RY) (NYSE : RY) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter, le 24 novembre 2025, la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BF, traitées en tant que fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « actions de série BF ») (TSX : RY.PR.M), émises et en circulation à raison de 25,00 $ en espèces par action, montant qu'elle versera le 24 novembre 2025.

On compte 12 000 000 actions de série BF en circulation, ce qui représente 300 millions de dollars de capitaux. Les rachats seront financés au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

Le dernier dividende trimestriel de 0,1875 $ par action de série BF sera versé de la manière habituelle, séparément du prix de rachat, pour les actions de série BF le 24 novembre 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture du marché le 27 octobre 2025. Après ce versement, les actions de série BF cesseront de donner droit à des dividendes.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :

Personne-ressource, investisseurs :

Asim Imran, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804

Personnes‑ressource, médias :

Tracy Tong, Communications financières, [email protected] , 437 655-1915

