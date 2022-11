Tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers consolidés annuels audités et nos états financiers consolidés intermédiaires non audités pour l'exercice et le trimestre clos le 31 octobre 2022, respectivement, et les notes annexes, dressés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board. Notre rapport annuel 2022 (qui comprend nos états financiers consolidés annuels audités et le rapport de gestion connexe), notre notice annuelle 2022 ainsi que notre document d'information financière complémentaire sont disponibles sur notre site Web, à l'adresse http://www.rbc.com/investisseurs.

Bénéfice net de 2022 15,8 milliards

de dollars Baisse de 2 %

d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action de 2022 11,06 $ Stable d'un exercice à l'autre DPPC (1) de 2022 484 millions

de dollars Ratio de la DPPC liée

aux prêts en hausse de

16 p.b. (2) d'un exercice à l'autre RCP (3) de 2022 16,4 % Baisse de 220 p.b.

d'un exercice à l'autre Ratio CET1 (4) 12,6 % Nettement supérieur

au seuil réglementaire Bénéfice net du T4 2022 3,9 milliards

de dollars Stable d'un exercice à l'autre Bénéfice dilué

par action du T4 2022 2,74 $ Hausse de 2 % d'un exercice à

l'autre DPPC du T4 2022 381 millions

de dollars Ratio de la DPPC liée

aux prêts en hausse de 1 p.b.

d'un trimestre à l'autre RCP du T4 2022 15,6 % Baisse de 130 p.b.

d'un exercice à l'autre Ratio de levier (5) 4,4 % Baisse de 20 p.b.

d'un trimestre à l'autre











TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (6) (TSX : RY) (NYSE : RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 15,8 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2022, soit une baisse de 243 millions, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action de 11,06 $ demeure inchangé par rapport à l'exercice précédent. Nos résultats consolidés comprennent une dotation à la provision pour pertes de crédit totale de 484 millions de dollars, contre (753) millions pour l'exercice précédent, ce qui tient essentiellement à une diminution des contrepassations de dotations liées aux prêts productifs dans les secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux attribuable à une dégradation de nos perspectives macroéconomiques au cours de l'exercice à l'étude. La baisse du bénéfice des secteurs Marchés des Capitaux et Assurances a été compensée en partie par la progression des résultats des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Gestion de patrimoine et Services aux investisseurs et de trésorerie.

Le bénéfice avant dotations et impôts (7) s'est élevé à 20,6 milliards de dollars, en hausse de 4 % par rapport à il y a un an, ce qui reflète principalement l'augmentation du revenu net d'intérêt qu'ont engendrée la forte croissance des volumes et l'élargissement des écarts des secteurs Services bancaires canadiens et Gestion de patrimoine. Ces facteurs ont été compensés en partie par la diminution des revenus du secteur Marchés des Capitaux, incluant l'incidence des réductions des souscriptions de prêts au troisième trimestre de 2022, laquelle tient principalement à des conditions de marché difficiles. Les résultats reflètent également l'accroissement des salaires, des investissements dans la technologie et des coûts discrétionnaires afin de soutenir la forte croissance attribuable aux clients.

Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 6 p.b., en hausse de 16 p.b. sur un an. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux est demeuré stable par rapport à l'exercice précédent, se maintenant à 10 p.b.

Notre position de capital est demeurée solide, le ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1) atteignant 12,6 %, et ce, tout en soutenant la forte croissance interne attribuable aux clients. De plus, nous avons, dans l'exercice à l'étude, versé à nos actionnaires 12,4 milliards de dollars par voie de rachats d'actions ordinaires et de dividendes, et aujourd'hui, nous avons déclaré un dividende trimestriel de 1,32 $ par action, ce qui reflète une hausse de 0,04 $, ou 3 %.

« Les conditions du marché demeurent difficiles, mais nos résultats de 2022 témoignent de la résilience d'une banque en bonne posture pour poursuivre sa croissance stratégique et générer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Nos activités de premier ordre, notre bilan solide, notre gestion des risques prudente et notre modèle d'affaires diversifié nous permettent de fournir des conseils et des services qui aident nos clients à toutes les phases du cycle économique. Les collègues de RBC demeurent résolus à offrir à nos clients une expérience qui se démarque plus que jamais et à soutenir des collectivités durables et prospères. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de RBC

Rendement des secteurs d'exploitation au cours de l'exercice 2022

Croissance de 7 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises , en raison principalement de la progression du revenu net d'intérêt attribuable à une croissance moyenne des volumes de 9 % des prêts et des dépôts dans le secteur Services bancaires canadiens, et à l'élargissement des écarts. Du fait de la hausse des taux d'intérêt (la Banque du Canada a relevé le taux d'intérêt de référence de 350 p.b. de mars à octobre 2022), nos écarts se sont élargis par rapport à l'exercice précédent. L'accroissement du revenu autre que d'intérêt, y compris la hausse des revenus de change, des revenus sur cartes et des frais bancaires découlant de l'intensification des activités des clients, a également contribué à l'augmentation du bénéfice. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la montée de la dotation à la provision pour pertes de crédit et des coûts liés au personnel et à la technologie. Notre secteur Services bancaires canadiens affiche un levier d'exploitation positif solide, à 3,8 %, tout en continuant d'investir dans des initiatives numériques afin d'améliorer l'expérience des clients et d'offrir des conseils personnalisés.

, en raison principalement de la progression du revenu net d'intérêt attribuable à une croissance moyenne des volumes de 9 % des prêts et des dépôts dans le secteur Services bancaires canadiens, et à l'élargissement des écarts. Du fait de la hausse des taux d'intérêt (la Banque du a relevé le taux d'intérêt de référence de 350 p.b. de mars à octobre 2022), nos écarts se sont élargis par rapport à l'exercice précédent. L'accroissement du revenu autre que d'intérêt, y compris la hausse des revenus de change, des revenus sur cartes et des frais bancaires découlant de l'intensification des activités des clients, a également contribué à l'augmentation du bénéfice. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par la montée de la dotation à la provision pour pertes de crédit et des coûts liés au personnel et à la technologie. Notre secteur Services bancaires canadiens affiche un levier d'exploitation positif solide, à 3,8 %, tout en continuant d'investir dans des initiatives numériques afin d'améliorer l'expérience des clients et d'offrir des conseils personnalisés. Croissance de 20 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine , principalement en raison d'une progression du revenu net d'intérêt découlant de la croissance moyenne des volumes de 19 % pour ce qui est des prêts et de 11 % pour ce qui est des dépôts, principalement dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), et de la hausse des taux d'intérêt. L'augmentation de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients reflète principalement les ventes nettes ainsi que l'incidence d'une réserve légale constituée dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) au cours de l'exercice précédent qui a été contrepassée en partie au premier trimestre de 2022, ont également contribué à la croissance. Ces facteurs ont été contrebalancés en grande partie par l'accroissement de la rémunération variable et des coûts liés au personnel.

, principalement en raison d'une progression du revenu net d'intérêt découlant de la croissance moyenne des volumes de 19 % pour ce qui est des prêts et de 11 % pour ce qui est des dépôts, principalement dans le secteur patrimoine - États-Unis (y compris City National), et de la hausse des taux d'intérêt. L'augmentation de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients reflète principalement les ventes nettes ainsi que l'incidence d'une réserve légale constituée dans le secteur patrimoine - États-Unis (y compris City National) au cours de l'exercice précédent qui a été contrepassée en partie au premier trimestre de 2022, ont également contribué à la croissance. Ces facteurs ont été contrebalancés en grande partie par l'accroissement de la rémunération variable et des coûts liés au personnel. Baisse de 4 % du bénéfice du secteur Assurances , en raison essentiellement de l'incidence de la diminution des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité, élément compensé en partie par la hausse de la sinistralité favorable liée aux placements.

, en raison essentiellement de l'incidence de la diminution des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité, élément compensé en partie par la hausse de la sinistralité favorable liée aux placements. Croissance de 17 % du bénéfice du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie , attribuable principalement à l'augmentation des revenus tirés des dépôts des clients du fait de l'amélioration des marges, ce qui a été contrebalancé en partie par l'accroissement des coûts liés à la technologie.

, attribuable principalement à l'augmentation des revenus tirés des dépôts des clients du fait de l'amélioration des marges, ce qui a été contrebalancé en partie par l'accroissement des coûts liés à la technologie. Baisse de 30 % du bénéfice du secteur Marché des Capitaux, en raison principalement de la diminution des revenus du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de l'augmentation des contrepassations de dotation liées aux actifs productifs au cours de l'exercice précédent et de la diminution des revenus du secteur Marchés mondiaux. Les honoraires des services de banque d'investissement à l'échelle mondiale ont subi le contrecoup de la faiblesse des marchés du crédit et des marchés boursiers à compter du deuxième trimestre de l'exercice 2022, ce qui s'est traduit par un recul d'environ 30 % des honoraires des services de banque d'investissement à l'échelle mondiale(8) pour l'exercice à l'étude par rapport aux niveaux records de l'exercice 2021.

Rendement du quatrième trimestre de 2022

Le bénéfice s'est établi à 3,9 milliards de dollars, soit à peu près au même niveau que l'exercice précédent, et le bénéfice dilué par action a augmenté de 2 % sur la même période. Nos résultats consolidés rendent compte de dotations de 381 millions de dollars principalement constatées sur des prêts au cours du trimestre à l'étude, contre (227) millions un an plus tôt, ce qui est attribuable aux contrepassations des dotations liées aux prêts productifs constituées principalement dans le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. L'augmentation du bénéfice des secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux particuliers et aux entreprises reflète la hausse des taux d'intérêt et la forte croissance des volumes attribuable aux activités des clients. Les résultats des secteurs Assurance et Services aux investisseurs et de trésorerie sont demeurés essentiellement inchangés. Ces facteurs ont été contrebalancés par la baisse des résultats du secteur Marchés des Capitaux.

Le bénéfice avant dotations et impôts(9) s'est élevé à 5,2 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à il y a un an, ce qui reflète principalement l'augmentation du revenu net d'intérêt découlant de l'élargissement des écarts et la forte croissance des volumes des secteurs Services bancaires canadiens et Gestion de patrimoine. Ces facteurs ont été compensés en partie par la diminution des revenus liés aux marchés des secteurs Marchés des Capitaux et Gestion de patrimoine. L'augmentation des coûts liés au personnel, y compris la hausse des salaires et de la rémunération variable, a également influé sur les résultats.

Le bénéfice a augmenté de 305 millions de dollars, ou 9 %, par rapport au trimestre précédent, en raison de l'augmentation des bénéfices des secteurs Marchés des Capitaux, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, Assurances et Gestion de patrimoine. Cette augmentation a été atténuée par le recul du bénéfice du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie. Le ratio de la DPPC liée aux prêts s'est établi à 18 p.b., en hausse de 1 p.b. par rapport à celui de 17 p.b. du trimestre précédent. Le ratio de la DPPC liée aux prêts douteux s'est élevé à 12 p.b., en hausse de 4 p.b. par rapport au trimestre précédent.

T4 2022 par rapport au T4 2021 Bénéfice net de 3 882 millions de dollars

Bénéfice dilué par action de 2,74 $

RCP de 15,6 %

Ratio CET1 de 12,6 % → 0 % ↑ 2 % ↓ 130 p.b. ↓ 110 p.b. T4 2022 par rapport au T3 2022 Bénéfice net de 3 882 millions de dollars

Bénéfice dilué par action de 2,74 $

RCP de 15,6 %

Ratio CET1 de 12,6 % ↑ 9 % ↑ 9 % ↑ 100 p.b. ↓ 50 p.b.

Rendement des secteurs d'exploitation au quatrième trimestre de 2022

Services bancaires aux particuliers et aux entreprises

Le bénéfice net s'est chiffré à 2 139 millions de dollars, en hausse de 106 millions, ou 5 %, par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts attribuable à la hausse des taux d'intérêt et à la forte croissance moyenne des volumes de 10 % pour ce qui est des prêts (y compris la forte croissance des prêts hypothécaires et des prêts aux entreprises de 10 % et de 15 %, respectivement) et de 9 % dans le cas des dépôts du secteur Services bancaires canadiens. L'accroissement du revenu autre que d'intérêt, y compris la hausse des revenus sur cartes et des revenus de change découlant de l'intensification des activités des clients, a également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes de crédit, la montée des coûts liés au personnel et à la technologie, notamment le numérique, ainsi que la hausse des frais de commercialisation.

Le bénéfice net s'est renforcé de 116 millions de dollars, ou 6 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'augmentation du revenu net d'intérêt par suite de l'élargissement des écarts et de la croissance des volumes. Le recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit a également favorisé l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement des coûts liés au personnel et des frais de commercialisation, ainsi que par l'incidence du calendrier des honoraires.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net de 822 millions de dollars a bondi de 264 millions, ou 47 %, par rapport à il y a un an, et ce, en raison surtout de la progression du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt et à la croissance moyenne des prêts et des dépôts, et de l'incidence d'une réserve légale constituée dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) au cours de l'exercice précédent. Ces facteurs ont été compensés en partie par la diminution des revenus tirés des services tarifés, laquelle tient principalement à des conditions de marché défavorables.

Le bénéfice net s'est renforcé de 45 millions de dollars, ou 6 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'amélioration du revenu net d'intérêt ayant découlé principalement de la hausse des taux d'intérêt. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la diminution de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, laquelle s'explique principalement par les conditions de marché défavorables.

Assurances

Le bénéfice net est demeuré relativement stable, à 268 millions de dollars, ce qui reflète principalement l'incidence de la compensation d'éléments entre les revenus et les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance. Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance tiennent compte également de l'incidence des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles.

Le bénéfice net a progressé de 82 millions de dollars, ou 44 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles.

Services aux investisseurs et de trésorerie

Le bénéfice net de 110 millions de dollars est demeuré relativement stable, l'incidence de l'augmentation des revenus attribuable à l'amélioration des marges découlant essentiellement de la hausse des taux d'intérêt sur les dépôts des clients ayant été en grande partie neutralisée par la diminution des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités et la baisse des revenus tirés de nos activités d'administration d'actifs.

Le bénéfice net a reculé de 54 millions de dollars, ou 33 %, par rapport au trimestre précédent, et ce, en raison principalement du repli des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités, y compris l'incidence d'un ajustement du coût de financement.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net s'est chiffré à 617 millions de dollars, s'étant replié de 303 millions, ou 33 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par le calendrier des cotisations de rattrapage liées à nos régimes de rémunération variable. La diminution du bénéfice du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement attribuable au ralentissement des activités d'origination de titres de créance et de titres de participation, ainsi que la diminution des revenus tirés des activités de syndication de prêts et l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également accentué ce recul. Ces facteurs ont été annulés en partie par la baisse du taux d'impôt effectif attribuable à des changements dans la composition du bénéfice, ainsi que par l'augmentation des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe du secteur Marchés mondiaux.

Le bénéfice net a augmenté de 138 millions de dollars, ou 29 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la hausse des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe, le bénéfice du trimestre précédent ayant été marqué par l'incidence des réductions des souscriptions de prêts, principalement aux États-Unis, ce qui a résulté en grande partie d'une conjoncture de marché difficile. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la hausse de la rémunération attribuable à l'amélioration des résultats et le calendrier des cotisations de rattrapage liées à nos régimes de rémunération variable.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres - Au 31 octobre 2022, notre ratio CET1 s'établissait à 12,6 %, en baisse de 110 p.b. par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques (excluant le change), des rachats d'actions, de l'incidence de notre acquisition de Brewin Dolphin et de l'incidence défavorable d'ajustements de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par les capitaux autogénérés, la variation nette favorable des notations de crédit et l'actualisation des modèles.

Liquidité - Le ratio de liquidité à court terme moyen du trimestre clos le 31 octobre 2022 s'est établi à 125 %, ce qui représente un excédent d'environ 73 milliards de dollars, comparativement à un taux de 123 % et à un excédent d'environ 66 milliards de dollars au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à court terme a augmenté par rapport au trimestre précédent puisque la croissance des prêts a été plus que neutralisée par l'augmentation du volume et la modification de la composition des dépôts de clients, ainsi que par les émissions de produits de financement à terme.

Au 31 octobre 2022, le ratio de liquidité à long terme s'établissait à 112 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 95 milliards de dollars, comparativement à 113 % et à un excédent d'environ 100 milliards de dollars au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme est demeuré relativement stable d'un trimestre à l'autre puisque la croissance des prêts et des titres a été annulée par l'émission de produits de financement à terme et l'augmentation des dépôts des clients.

Qualité du crédit

T4 2022 par rapport au T4 2021

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffré à 381 millions de dollars, contre (227) millions un an auparavant, ce qui rend compte des dotations constituées à l'égard des prêts productifs et de l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux dans le trimestre à l'étude, alors que des contrepassations de dotations liées aux prêts productifs avaient été constatées un an plus tôt, principalement dans le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Le ratio de la DPPC liée aux prêts s'est établi à 18 p.b., en hausse de 30 p.b. par rapport à celui de (12) p.b. du trimestre correspondant de l'exercice précédent.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 126 millions de dollars, contre (355) millions un an auparavant, ce qui s'explique surtout par les contrepassations de dotations au cours de l'exercice précédent attribuables à l'amélioration de nos perspectives macroéconomiques et de celles concernant la qualité du crédit, alors que des dotations ont été constituées au cours du trimestre à l'étude dans les portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, en raison principalement de la dégradation de ces mêmes perspectives.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 117 millions de dollars, ce qui s'explique essentiellement par l'augmentation des dotations du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, et ce, principalement en ce qui concerne nos portefeuilles des Services bancaires canadiens.

T4 2022 par rapport au T3 2022

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est établi à 381 millions de dollars, en hausse de 41 millions, ou 12 %, par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de l'augmentation des dotations liées aux prêts des secteurs Gestion de patrimoine et Marchés des Capitaux, laquelle a été contrebalancée en partie par la diminution des dotations liées aux prêts du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts a augmenté de 1 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs a reculé de 51 millions de dollars, ou 29 %, en raison surtout de la diminution des dotations du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, particulièrement en ce qui concerne les portefeuilles des Services bancaires dans les Antilles, ce qui est attribuable principalement à la reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et à l'actualisation des modèles. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des dotations du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) attribuable principalement à la dégradation de nos perspectives concernant la qualité du crédit.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 84 millions de dollars, ou 49 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations de nos portefeuilles des Services bancaires canadiens dans le secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, facteur qui a été contrebalancé en partie par la diminution des dotations dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires dans les Antilles. Le contraste entre les dotations constituées dans le secteur Marchés des Capitaux au cours du trimestre à l'étude, principalement dans le secteur des autres services, et les recouvrements du trimestre précédent a également accentué l'augmentation.

Faits saillants financiers et autres



Aux et pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres

et les pourcentages) 31 octobre 31 juillet 31 octobre

31 octobre 31 octobre 2022

2022

2021



2022

2021 Total des revenus 12 567 $ 12 132 $ 12 376 $

48 985 $ 49 693 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 381

340

(227)



484

(753)

Indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 116

850

1 032



1 783

3 891

Frais autres que d'intérêt 7 209

6 386

6 583



26 609

25 924

Bénéfice avant impôt 4 861

4 556

4 988



20 109

20 631

Bénéfice net 3 882 $ 3 577 $ 3 892 $

15 807 $ 16 050 $ Secteurs - bénéfice net





















Services bancaires aux particuliers et aux entreprises 2 139 $ 2 023 $ 2 033 $

8 370 $ 7 847 $ Gestion de patrimoine 822

777

558



3 144

2 626

Assurances 268

186

267



857

889

Services aux investisseurs et de trésorerie 110

164

109



513

440

Marchés des Capitaux 617

479

920



2 921

4 187

Services de soutien généraux (74)

(52)

5



2

61

Bénéfice net 3 882 $ 3 577 $ 3 892 $

15 807 $ 16 050 $ Données financières sommaires





















Bénéfice par action - de base 2,75 $ 2,52 $ 2,68 $

11,08 $ 11,08 $

- dilué 2,74

2,51

2,68



11,06

11,06

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1) 15,6 % 14,6 % 16,9 %

16,4 % 18,6 % Moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (1) 97 150 $ 95 750 $ 89 500 $

94 700 $ 84 850 $ Marge nette d'intérêt - selon la moyenne des actifs productifs, montant net (2) 1,56 % 1,52 % 1,43 %

1,48 % 1,48 % Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts en pourcentage

de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,18 % 0,17 % (0,12) %

0,06 % (0,10) % Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs

en pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,06 % 0,09 % (0,19) %

(0,04) % (0,20) % Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en

pourcentage de la moyenne du montant net des prêts et acceptations 0,12 % 0,08 % 0,07 %

0,10 % 0,10 % Montant brut des prêts douteux en pourcentage des prêts et acceptations 0,26 % 0,25 % 0,31 %

0,26 % 0,31 % Ratio de liquidité à court terme (3) 125 % 123 % 123 %

125 % 123 % Ratio de liquidité à long terme (3) 112 % 113 % 116 %

112 % 116 % Ratios de fonds propres et ratio de levier (4)





















Ratio de fonds propres de première catégorie sous forme

d'actions ordinaires (CET1) 12,6 % 13,1 % 13,7 %

12,6 % 13,7 % Ratio de fonds propres de première catégorie 13,8 % 14,3 % 14,9 %

13,8 % 14,9 % Ratio du total des fonds propres 15,4 % 15,9 % 16,7 %

15,4 % 16,7 % Ratio de levier 4,4 % 4,6 % 4,9 %

4,4 % 4,9 % Ratio TLAC (5) 26,4 % 27,6 % s. o.



26,4 % s. o.

Ratio de levier TLAC (5) 8,5 % 8,8 % s. o.



8,5 % s. o.

Principales données figurant au bilan et autres renseignements (6)





















Total de l'actif 1 917 219 $ 1 842 092 $ 1 706 323 $

1 917 219 $ 1 706 323 $ Titres, déduction faite de la correction de valeur applicable 318 223

298 795

284 724



318 223

284 724

Prêts, déduction faite de la correction de valeur pour pertes sur prêts 819 965

796 314

717 575



819 965

717 575

Actifs liés aux dérivés 154 439

122 058

95 541



154 439

95 541

Dépôts 1 208 814

1 178 604

1 100 831



1 208 814

1 100 831

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 100 746

96 570

91 983



100 746

91 983

Total de l'actif pondéré en fonction des risques 609 879

589 050

552 541



609 879

552 541

Biens sous gestion (2) 999 700

937 700

1 008 700



999 700

1 008 700

Biens administrés (2), (7) 5 649 700

5 748 900

6 347 300



5 649 700

6 347 300

Information sur les actions ordinaires





















Actions en circulation (en milliers) - moyenne de base 1 386 925

1 396 381

1 424 534



1 403 654

1 424 343

- moyenne diluée 1 388 548

1 398 667

1 427 225



1 406 034

1 426 735

- à la fin de la période 1 382 911

1 390 629

1 424 525



1 382 911

1 424 525

Dividendes déclarés par action ordinaire 1,28 $ 1,28 $ 1,08 $

4,96 $ 4,32 $ Rendement de l'action (2) 4,0 % 3,9 % 3,3 %

3,7 % 3,8 % Ratio de distribution (2) 47 % 51 % 40 %

45 % 39 % Cours de l'action ordinaire (RY sur TSX) (8) 126,05 $ 124,86 $ 128,82 $

126,05 $ 128,82 $ Capitalisation boursière (TSX) (8) 174 316

173 634

183 507



174 316

183 507

Renseignements généraux liés aux activités





















Nombre d'employés (équivalent temps plein) 91 427

88 541

85 301



91 427

85 301

Nombre de succursales 1 271

1 283

1 295



1 271

1 295

Nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) 4 368

4 364

4 378



4 368

4 378

Moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en $ US pour la période (9) 0,739 $ 0,783 $ 0,796 $

0,774 $ 0,796 $ Équivalent de 1,00 $ CA en $ US à la fin de la période 0,734 $ 0,781 $ 0,808 $

0,734 $ 0,808 $

(1) Les moyennes sont calculées à l'aide de méthodes visant à estimer les soldes quotidiens moyens pour la période. Elles comprennent la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires utilisée pour calculer le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats. (2) Se reporter au glossaire de notre rapport annuel 2022 pour une définition de cette mesure. (3) Le ratio de liquidité à court terme et le ratio de liquidité à long terme sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de liquidité du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Le ratio de liquidité à court terme correspond à la moyenne du trimestre compris dans chaque période. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Risque de liquidité et de financement. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la section Risque de liquidité et de financement de notre rapport annuel 2022. (4) Les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF et le ratio de levier l'est conformément à la ligne directrice sur les exigences de levier du BSIF. (5) Avec prise d'effet au premier trimestre de 2022, le BSIF exige que les banques canadiennes d'importance systémique intérieure respectent le ratio TLAC fondé sur les risques et le ratio de levier TLAC fondé sur les risques minimaux, qui sont établis conformément à la ligne directrice sur la capacité totale d'absorption des pertes (Total Loss Absorbing Capacity [TLAC]) du BSIF. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Gestion des fonds propres. (6) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (7) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés, respectivement, de 15 milliards de dollars et de 6 milliards au 31 octobre 2022 (14 milliards et 5 milliards au 31 juillet 2022; 15 milliards et 3 milliards au 31 octobre 2021). (8) Selon le cours de clôture à la TSX à la fin de la période. (9) Les moyennes sont calculées selon les cours du change au comptant à la fin du mois pour la période. s.o. sans objet

Services bancaires aux particuliers et aux entreprises



Aux et pour les trimestres clos les

31 octobre

31 juillet

31 octobre

(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages et sauf indication contraire) 2022

2022

2021

Revenu net d'intérêt 3 901 $ 3 655 $ 3 169 $ Revenus autres que d'intérêt 1 518

1 527

1 436

Total des revenus 5 419

5 182

4 605

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 56

141

(342)

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 230

183

134

Dotation à la provision pour pertes de crédit 286

324

(208)

Frais autres que d'intérêt 2 270

2 130

2 087

Bénéfice avant impôt 2 863

2 728

2 726

Bénéfice net 2 139 $ 2 023 $ 2 033 $ Revenus par secteur d'activité











Services bancaires canadiens 5 179 $ 4 974 $ 4 414 $ Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis 240

208

191

Principales données figurant au bilan et autres renseignements











Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 30,5 % 29,2 % 32,5 % Marge nette d'intérêt 2,72 % 2,61 % 2,42 % Ratio d'efficience (1) 41,9 % 41,1 % 45,3 % Levier d'exploitation (2) 8,9 % 4,8 % 2,5 % Moyenne du total de l'actif 597 600 $ 582 700 $ 543 900 $ Moyenne du total des actifs productifs, montant net 569 000

555 400

518 900

Moyenne des prêts et acceptations, montant net 574 300

560 300

522 200

Moyenne des dépôts 570 200

555 300

524 300

Biens administrés (3), (4) 336 400

346 500

367 700

Moyenne des biens administrés 338 300

343 500

363 500

Biens sous gestion (4) 5 600

5 400

5 400

Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,16 % 0,13 % 0,10 % Autres informations - Services bancaires canadiens











Bénéfice net 1 999 $ 1 971 $ 1 970 $ Marge nette d'intérêt 2,70 % 2,60 % 2,42 % Ratio d'efficience 40,3 % 39,7 % 43,8 % Levier d'exploitation 9,2 % 4,5 % 2,7 %

(1) Représente les frais autres que d'intérêt divisés par le total des revenus. (2) Défini comme l'écart entre le taux de croissance de nos revenus et le taux de croissance des frais autres que d'intérêt. (3) Les biens administrés comprennent des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts sur cartes de crédit titrisés, respectivement, de 15 milliards de dollars et de 6 milliards au 31 octobre 2022 (14 milliards et 5 milliards au 31 juillet 2022; 15 milliards et 3 milliards au 31 octobre 2021). (4) Représente les soldes au comptant à la fin de la période.

T4 2022 par rapport au T4 2021

Le bénéfice net s'est accru de 106 millions de dollars, ou 5 %, sur un an, en raison essentiellement de la hausse du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes du secteur Services bancaires canadiens de 9 %. La montée des revenus autres que d'intérêt a également favorisé ce renforcement. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, la montée des coûts liés au personnel et à la technologie, notamment le numérique, ainsi que des frais de commercialisation.

Le total des revenus a progressé de 814 millions de dollars, ou 18 %.

Les revenus du secteur Services bancaires canadiens ont progressé de 765 millions de dollars, ou 17 %, du fait surtout d'une augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes du secteur Services bancaires canadiens de 10 % pour ce qui est des prêts et de 9 % dans le cas des dépôts. L'intensification des activités des clients a favorisé la progression des revenus sur cartes et des revenus de change. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par le recul de la moyenne des soldes des fonds communs de placement, recul qui a réduit les frais de placement.

Les revenus du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis ont affiché une hausse de 49 millions de dollars, ou 26 %, laquelle est essentiellement imputable à une augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et l'incidence du change.

La marge nette d'intérêt s'est améliorée de 30 p.b. en raison surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffrée à 286 millions de dollars, contre (208) millions un an auparavant, ce qui s'explique surtout par les contrepassations de dotations liées aux prêts productifs au cours de l'exercice précédent attribuables à la reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de COVID-19, alors que des dotations ont été constituées au cours du trimestre à l'étude dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, en raison principalement de la dégradation de nos perspectives macroéconomiques et celles concernant la qualité du crédit. L'augmentation des dotations liées aux prêts douteux, surtout celles des portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, a également favorisé la hausse, générant ainsi une montée de 6 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 183 millions de dollars, ou 9 %, ce qui est imputable en grande partie à la hausse des coûts liés au personnel et à la technologie, notamment le numérique, ainsi que des frais de commercialisation et des honoraires.

T4 2022 par rapport au T3 2022

Le bénéfice net s'est renforcé de 116 millions de dollars, ou 6 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'amélioration du revenu net d'intérêt par suite de l'élargissement des écarts. Le recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit a également favorisé l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement des coûts liés au personnel et des frais de commercialisation, ainsi que par le calendrier des honoraires.

La marge nette d'intérêt s'est accrue de 11 p.b. en raison surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.

Gestion de patrimoine



Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres et les pourcentages et sauf indication contraire) 2022

2022

2021



Revenu net d'intérêt 1 149 $ 960 $ 675 $

Revenus autres que d'intérêt 2 827

2 695

2 769



Total des revenus 3 976

3 655

3 444



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 52

12

(7)



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 11

1

12



Dotation à la provision pour pertes de crédit 63

13

5



Frais autres que d'intérêt 2 858

2 618

2 718



Bénéfice avant impôt 1 055

1 024

721



Bénéfice net 822 $ 777 $ 558 $

Revenus par secteur d'activité













Gestion de patrimoine - Canada 1 095 $ 1 070 $ 1 032 $

Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) 2 068

1 878

1 628



Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (en millions de dollars américains) 1 529

1 470

1 296



Gestion mondiale d'actifs 644

609

711



Gestion de patrimoine - International 169

98

73



Principales données figurant au bilan et autres renseignements













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 15,6 % 16,0 % 13,1 %

Marge nette d'intérêt 3,08 % 2,75 % 2,06 %

Marge avant impôt (1) 26,5 % 28,0 % 20,9 %

Principales données moyennes figurant au bilan













Moyenne du total de l'actif 165 100 $ 154 700 $ 146 600 $

Moyenne du total des actifs productifs, montant net 148 000

138 700

130 000



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 109 200

101 100

87 000



Moyenne des dépôts 157 900

156 800

151 500



Autres informations













Biens administrés - total (2), (3) 1 387 900

1 295 100

1 322 300



- Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) (2) 700 100

683 400

704 200



- Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National)

(en millions de dollars américains) (2) 513 700

533 600

568 800



Biens sous gestion (2) 991 500

929 600

1 000 600



Moyenne des biens administrés 1 316 500

1 278 700

1 314 100



Moyenne des biens sous gestion 942 000

922 000

997 400



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,04 % 0,01 % 0,05 %

Nombre de conseillers (3) 6 158

5 622

5 548











Pour les trimestres clos

Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion de montants

libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2022

par rapport au

T4 2022

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2021

T3 2022



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



121 $ 112 $

Frais autres que d'intérêt



99

90



Bénéfice net



12

14



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(7) % (6) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



11 % 2 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



9 % 0 %



(1) La marge avant impôt s'entend du bénéfice avant impôt, divisé par le total des revenus. (2) Représente les soldes au comptant à la fin de la période. (3) Comprend les conseillers ayant un contact direct avec les clients au sein de tous nos services de gestion de patrimoine.

T4 2022 par rapport au T4 2021

Le bénéfice net a augmenté de 264 millions de dollars, ou 47 %, par rapport à il y a un an, et ce, en raison surtout de la progression du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt.

Le total des revenus a augmenté de 532 millions de dollars, ou 15 %, du fait surtout d'une augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la hausse des taux d'intérêt et la croissance moyenne des volumes de 26 % pour ce qui est des prêts et de 4 % dans le cas des dépôts. L'incidence du change et l'augmentation des revenus tirés des dépôts dans des comptes de passage ont également contribué à la hausse. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, laquelle s'explique principalement par les conditions de marché défavorables.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 58 millions de dollars, reflétant essentiellement l'augmentation des dotations liées aux prêts productifs du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), laquelle reflète principalement les changements défavorables dans nos perspectives macroéconomiques.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 140 millions de dollars, ou 5 %, en raison essentiellement de l'incidence du change, ainsi que de l'acquisition de Brewin Dolphin et des coûts connexes au cours du trimestre à l'étude. L'augmentation des coûts liés au personnel et à la technologie a également accentué cet accroissement. Ces facteurs ont été annulés en partie par l'incidence d'une réserve légale constituée dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National) au cours de l'exercice précédent qui a été contrepassée partiellement au premier trimestre de 2022.

T4 2022 par rapport au T3 2022

Le bénéfice net s'est renforcé de 45 millions de dollars, ou 6 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'augmentation du revenu net d'intérêt ayant découlé principalement de la hausse des taux d'intérêt. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la diminution de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, laquelle s'explique principalement par les conditions de marché défavorables.

Assurances



Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 2022

2022

2021



Revenus autres que d'intérêt













Primes acquises, montant net 908 $ 936 $ 1 569 $

Revenus de placement, profits (pertes) sur les actifs liés aux obligations des détenteurs des polices (1) (334)

245

(128)



Honoraires 70

52

60



Total des revenus 644

1 233

1 501



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

-

(1)



Indemnités et sinistres liés aux polices d'assurance (1) 42

773

939



Coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 74

77

93



Frais autres que d'intérêt 157

139

152



Bénéfice avant impôt 371

244

318



Bénéfice net 268 $ 186 $ 267 $

Revenus par secteur d'activité













Assurances - Canada (130) $ 597 $ 796 $

Assurances - International 774

636

705



Principales données figurant au bilan et autres renseignements













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 46,7 % 32,3 % 42,8 %

Primes et dépôts (2) 1 071 $ 1 155 $ 1 795 $

Variations de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance (1) (440)

115

(266)





(1) Comprend les profits et pertes latents sur les placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance attribuables aux fluctuations des actifs désignés à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN). Les placements à l'appui des provisions techniques sont principalement des actifs à revenu fixe désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Par conséquent, les variations de la juste valeur de ces actifs sont comptabilisées dans l'état consolidé du résultat net au poste Primes d'assurance, revenus de placement et honoraires et sont en grande partie neutralisées par les variations de la juste valeur des provisions techniques, dont l'incidence est reflétée dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance. (2) Le poste Primes et dépôts comprend les primes liées aux produits d'assurance et de rentes fondés sur le risque individuel et collectif, ainsi que les dépôts des fonds distincts, conformément aux pratiques du secteur des assurances.

T4 2022 par rapport au T4 2021

Le bénéfice net est demeuré relativement stable, en raison principalement de l'incidence de la compensation d'éléments entre les revenus et les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance. Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance tiennent également compte de l'incidence des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles.

Le total des revenus a fléchi de 857 millions de dollars, ou 57 %, en raison surtout du repli des ventes de rentes collectives et de la variation de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance, éléments compensés tous deux en grande partie dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance, tel qu'il est indiqué ci-après.

Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance des revenus ont chuté de 916 millions de dollars, ou 89 %, en raison surtout du repli des ventes de rentes collectives et de la variation de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance, éléments compensés tous deux en grande partie dans les revenus. Les changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles, principalement celles qui ont trait à la conjoncture économique au cours de l'exercice à l'étude, ont également contribué à cette diminution.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 5 millions de dollars, ou 3 %.

T4 2022 par rapport au T3 2022

Le bénéfice net a progressé de 82 millions de dollars, ou 44 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles.

Services aux investisseurs et de trésorerie



Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 2022

2022

2021



Revenu net d'intérêt (1) $ 188 $ 155 $

Revenus autres que d'intérêt 504

394

393



Total des revenus 503

582

548



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs -

1

(1)



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés -

(4)

-



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

(3)

(1)



Frais autres que d'intérêt 377

374

412



Bénéfice avant impôt 126

207

137



Bénéfice net 110 $ 164 $ 109 $

Principales données figurant au bilan et autres renseignements













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 13,5 % 20,2 % 15,2 %

Moyenne des dépôts 252 800 $ 243 800 $ 233 300 $

Moyenne des dépôts des clients 59 400

59 900

65 700



Moyenne des dépôts liés au financement de gros 193 400

183 900

167 600



Biens administrés (1) 3 906 900

4 089 900

4 640 900



Moyenne des biens administrés 4 138 000

4 262 100

4 745 400











Pour les trimestres clos Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion de montants

libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2022

par rapport au

T4 2022

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2021

T3 2022



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



(15) $ 4 $

Frais autres que d'intérêt



(18)

-



Bénéfice net



2

3



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(7) % (6) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



11 % 2 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



9 % 0 %



(1) Représente les soldes au comptant à la fin de la période.

T4 2022 par rapport au T4 2021

Le bénéfice net est demeuré relativement stable, l'incidence de l'augmentation des revenus tirés des dépôts des clients ayant été en grande partie neutralisée par la diminution des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités et le recul des produits tirés de nos activités d'administration d'actifs.

Le total des revenus a fléchi de 45 millions de dollars, ou 8 %, et ce, en raison principalement du repli des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités, y compris l'incidence d'un ajustement du coût de financement. Les revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités, tels que reflétés dans le revenu net d'intérêt, comprennent des coûts de financement, ont subi le contrecoup des hausses des taux et ont été neutralisés par les profits sur les couvertures économiques connexes dans les revenus autres que d'intérêt. Le fléchissement des revenus de nos activités d'administration d'actifs, l'incidence des initiatives de repositionnement et l'incidence du change ont également contribué au recul. Ces facteurs ont été atténués par une augmentation des revenus tirés des dépôts des clients attribuable à l'amélioration des marges.

Les frais autres que d'intérêt se sont repliés de 35 millions de dollars, ou 8 %, en raison surtout de l'incidence du change et de la réduction des coûts liés aux initiatives continues visant à rehausser l'efficience.

T4 2022 par rapport au T3 2022

Le bénéfice net a reculé de 54 millions de dollars, ou 33 %, par rapport au trimestre précédent, en raison principalement du repli des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités, y compris l'incidence d'un ajustement du coût de financement.

Marchés des Capitaux



Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 2022

2022

2021



Revenu net d'intérêt (1) 1 140 $ 1 136 $ 1 111 $

Revenus autres que d'intérêt (1) 1 173

513

1 187



Total des revenus (1) 2 313

1 649

2 298



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs productifs 19

19

(11)



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux actifs dépréciés 13

(13)

(11)



Dotation à la provision pour pertes de crédit 32

6

(22)



Frais autres que d'intérêt 1 616

1 123

1 155



Bénéfice avant impôt 665

520

1 165



Bénéfice net 617 $ 479 $ 920 $

Revenus par secteur d'activité













Grande entreprise et services de banque d'investissement 1 168 $ 625 $ 1 225 $

Marchés mondiaux 1 255

1 142

1 122



Autres (110)

(118)

(49)



Principales données figurant au bilan et autres renseignements













Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 9,2 % 7,1 % 16,1 %

Moyenne du total de l'actif 884 500 $ 812 700 $ 717 000 $

Moyenne des titres détenus à des fins de transaction 126 800

128 400

125 300



Moyenne des prêts et acceptations, montant net 130 800

126 000

106 100



Moyenne des dépôts 81 300

75 700

73 700



Dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux en pourcentage de la moyenne

du montant net des prêts et acceptations 0,03 % (0,04) % (0,04) %









Pour les trimestres clos Incidence estimative, sur les principaux postes de l'état du résultat net, de la conversion de montants

libellés en dollars américains, en livres sterling et en euros



T4 2022

par rapport au

T4 2022

par rapport au



(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)



T4 2021

T3 2022



Augmentation (diminution) :













Total des revenus



73 $ 78 $

Frais autres que d'intérêt



30

40



Bénéfice net



40

33



Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en dollars américains



(7) % (6) %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en livres sterling



11 % 2 %

Variation en pourcentage de la moyenne de l'équivalent de 1,00 $ CA en euros



9 % 0 %



(1) La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 s'est élevée à 142 millions de dollars (143 millions au 31 juillet 2022; 125 millions au 31 octobre 2021).

T4 2022 par rapport au T4 2021

Le bénéfice net s'est replié de 303 millions de dollars, ou 33 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par le calendrier des cotisations de rattrapage à nos régimes de rémunération variable. La baisse des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement, et l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit ont également accentué ce recul. Ces facteurs ont été annulés en partie par la baisse du taux d'impôt effectif attribuable à des changements dans la composition du bénéfice ainsi que par l'augmentation des revenus du secteur Marchés mondiaux.

Le total des revenus s'est renforcé de 15 millions de dollars, ou 1 %, en raison principalement de l'augmentation des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe dans la plupart des régions, laquelle a été contrebalancée partiellement par le ralentissement des activités d'origination de titres de créances dans toutes les régions.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffrée à 32 millions de dollars, contre (22) millions un an auparavant, ce qui s'explique surtout par le contraste entre les dotations liées aux prêts productifs de l'exercice à l'étude qui reflètent des changements défavorables dans nos perspectives macroéconomiques, et les contrepassations au cours de l'exercice précédent, reflétant la reprise après la pandémie de COVID-19. Les dotations liées aux prêts douteux constituées pour le trimestre à l'étude, principalement dans le secteur des autres services, comparativement à des recouvrements essentiellement dans le secteur du pétrole et du gaz un an plus tôt, ont également accentué la hausse précitée, ce qui a accru de 7 p.b. le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 461 millions de dollars, ou 40 %, ce qui s'explique surtout par le calendrier des cotisations de rattrapage à nos régimes de rémunération variable. Les coûts liés à la technologie et l'incidence du change ont également contribué à l'augmentation.

T4 2022 par rapport au T3 2022

Le bénéfice net a augmenté de 138 millions de dollars, ou 29 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la hausse des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe, le bénéfice du trimestre précédent ayant été marqué par l'incidence des réductions des souscriptions de prêts, principalement aux États-Unis, ce qui a résulté en grande partie d'une conjoncture de marché difficile. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la hausse de la rémunération attribuable à l'amélioration des résultats et le calendrier des cotisations de rattrapage liées à nos régimes de rémunération variable.

Services de soutien généraux



Aux et pour les trimestres clos les



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2022

2022

2021



Revenu net (perte nette) d'intérêt (1) 93 $ (49) $ (49) $

Revenus (pertes) autres que d'intérêt (1), (2) (381)

(120)

29



Total des revenus (1), (2) (288)

(169)

(20)



Dotation à la provision pour pertes de crédit -

-

-



Frais autres que d'intérêt (2) (69)

2

59



Bénéfice (perte) avant impôt (1) (219)

(171)

(79)



Charge (économie) d'impôt (1) (145)

(119)

(84)



Bénéfice net (perte nette) (74) $ (52) $ 5 $



(1) Majoration au montant imposable équivalent. (2) Pour le trimestre clos le 31 octobre 2022, les revenus tiennent compte de pertes de 98 millions de dollars (pertes de 22 millions au trimestre précédent et profits de 41 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent) sur les couvertures économiques liées à nos régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), et les frais autres que d'intérêt ont inclus une charge de rémunération fondée sur des actions de (81) millions de dollars ((15) millions et 42 millions, respectivement, pour le trimestre précédent et le trimestre correspondant de l'exercice précédent), laquelle a découlé des variations de la juste valeur des passifs liés aux régimes de rémunération fondée sur des actions du secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National).

En raison de la nature des activités et des ajustements de consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une analyse comparative des périodes n'est pas utile.

Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt de chaque période comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux tiennent compte de la déduction des ajustements liés à la majoration au montant imposable équivalent des revenus provenant des dividendes imposables de sociétés canadiennes et provenant des crédits d'impôt à l'investissement des États-Unis, qui est comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux. Le montant porté en déduction des revenus a été compensé par une augmentation équivalente de la charge (l'économie) d'impôt.

Le montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 s'est établi à 142 millions de dollars, comparativement à 143 millions au trimestre précédent et à 125 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2022.

Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont eu une incidence sur les résultats présentés pour chaque période.

T4 2022

La perte nette a été de 74 millions de dollars, ce qui vient essentiellement des coûts non affectés résiduels et d'ajustements fiscaux défavorables.

T3 2022

La perte nette a été de 52 millions de dollars, ce qui vient essentiellement des coûts non affectés résiduels et d'ajustements fiscaux défavorables.

T4 2021

Le bénéfice net s'est chiffré à 5 millions de dollars.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net, le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et des mesures hors PCGR, dont le bénéfice avant dotation et impôt. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et le bénéfice avant dotation et impôt, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières. Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, tant sur une base consolidée que par secteur d'exploitation, à titre de mesure du rendement du total des fonds propres investis dans nos secteurs. Nous nous servons du bénéfice avant dotations et impôts pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit. Nous sommes d'avis que certaines mesures hors PCGR sont plus représentatives de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de notre performance.

Calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires



Pour le trimestre clos le Pour l'exercice clos le

31 octobre 2022 31 octobre 2022 (en millions de dollars canadiens,

sauf les pourcentages) Services

bancaires aux

particuliers

et aux

entreprises

Gestion de

patrimoine

Assurances

Services aux

investisseurs

et de

trésorerie

Marchés des

Capitaux

Services de

soutien

généraux

Total

Total

Bénéfice net disponible pour

les actionnaires ordinaires 2 114 $ 809 $ 266 $ 108 $ 599 $ (87) $ 3 809 $ 15 547 $ Total de la moyenne

des capitaux propres

attribuables aux actionnaires

ordinaires (1), (2) 27 550 $ 20 550 $ 2 250 $ 3 200 $ 25 950 $ 17 650 $ 97 150 $ 94 700 $ Rendement des capitaux

propres attribuables aux

actionnaires ordinaires (3) 30,5 % 15,6 % 46,7 % 13,5 % 9,2 % n. s.

15,6 % 16,4 %

(1) Les chiffres ayant trait au total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires sont arrondis. (2) Les montants se rapportant aux différents secteurs d'exploitation sont désignés à titre de capital attribué. (3) Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires est fondé sur les soldes réels de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires avant leur arrondissement. n.s. non significatif

Pour de plus amples renseignements sur les principales mesures du rendement et mesures hors PCGR, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2022.

Bilans consolidés



Aux



31 octobre

31 juillet

31 octobre



(en millions de dollars canadiens) 2022 1

2022 2

20211



















Actif













Trésorerie et montants à recevoir de banques 72 397 $ 89 110 $ 113 846 $

















Dépôts productifs d'intérêts auprès de banques 108 011

98 145

79 638



















Titres













Titres détenus à des fins de transaction 148 205

141 986

139 240



Titres de placement, déduction faite de la correction de valeur applicable 170 018

156 809

145 484





318 223

298 795

284 724



















Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 317 845

318 565

307 903



















Prêts













Prêts de détail 549 751

538 389

503 598



Prêts de gros 273 967

261 592

218 066





823 718

799 981

721 664



Correction de valeur pour pertes sur prêts (3 753)

(3 667)

(4 089)





819 965

796 314

717 575



















Actif net des fonds distincts 2 638

2 690

2 666



Autres













Engagements de clients en contrepartie d'acceptations 17 827

17 360

19 798



Dérivés 154 439

122 058

95 541



Locaux et matériel 7 214

7 142

7 424



Goodwill 12 277

10 933

10 854



Autres immobilisations incorporelles 6 083

4 383

4 471



Autres actifs 80 300

76 597

61 883





278 140

238 473

199 971



Total de l'actif 1 917 219 $ 1 842 092 $ 1 706 323 $

















Passif et capitaux propres













Dépôts













Prêts aux particuliers 404 932 $ 392 267 $ 362 488 $

Entreprises et gouvernements 759 870

739 467

696 353



Banques 44 012

46 870

41 990





1 208 814

1 178 604

1 100 831



















Passif net des fonds distincts 2 638

2 690

2 666



Autres













Acceptations 17 872

17 390

19 873



Engagements afférents à des titres vendus à découvert 35 511

38 504

37 841



Engagements afférents à des actifs vendus en vertu de conventions de rachat et aux titres prêtés 273 947

281 149

262 201



Dérivés 153 491

119 868

91 439



Sinistres et obligations liées aux indemnités d'assurance 11 511

12 033

12 816



Autres passifs 95 235

77 745

70 301





587 567

546 689

494 471



















Débentures subordonnées 10 025

10 111

9 593



Total du passif 1 809 044

1 738 094

1 607 561



Capitaux propres attribuables aux actionnaires













Actions privilégiées et autres instruments de capitaux propres 7 318

7 328

6 684



Actions ordinaires 16 984

17 092

17 655



Bénéfices non distribués 78 037

76 466

71 795



Autres composantes des capitaux propres 5 725

3 012

2 533





108 064

103 898

98 667



Participations ne donnant pas le contrôle 111

100

95



Total des capitaux propres 108 175

103 998

98 762



Total du passif et des capitaux propres 1 917 219 $ 1 842 092 $ 1 706 323 $



(1) Tiré des états financiers audités. (2) Tiré des états financiers non audités.

États consolidés du résultat net



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 2022 1

2022 1

2021 1



2022 2

2021 2

























Revenu d'intérêt et de dividende





















Prêts 8 540 $ 6 761 $ 5 412 $

26 565 $ 21 654 $ Titres 2 465

1 822

1 200



7 062

4 877

Actifs achetés en vertu de conventions de revente et titres empruntés 2 941

1 601

307



5 447

1 309

Dépôts et autres 952

553

95



1 697

305



14 898

10 737

7 014



40 771

28 145

























Charge d'intérêt





















Dépôts et autres 5 197

2 786

1 270



10 751

5 448

Autres passifs 3 308

1 984

641



7 015

2 516

Débentures subordonnées 111

77

42



288

179



8 616

4 847

1 953



18 054

8 143

Revenu net d'intérêt 6 282

5 890

5 061



22 717

20 002

























Revenus autres que d'intérêt





















Primes d'assurance, revenus de placement et honoraires 644

1 233

1 501



3 510

5 600

Revenus tirés des activités de négociation 451

(128)

103



926

1 183

Commissions de gestion de placements et de services de garde 1 900

1 857

1 888



7 610

7 132

Revenus tirés des fonds communs de placement 1 010

1 028

1 142



4 289

4 251

Commissions de courtage en valeurs mobilières 349

344

350



1 481

1 538

Frais bancaires 512

499

475



1 976

1 858

Commissions de prise ferme et autres honoraires tirés des services-conseils 481

369

655



2 058

2 692

Revenus de change, autres que ceux tirés des activités de négociation 266

250

239



1 038

1 066

Revenus sur cartes 310

314

247



1 203

1 078

Commissions de crédit 337

301

418



1 512

1 530

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de placement (23)

28

20



43

145

Quote-part des bénéfices des coentreprises et des entreprises associées 24

33

34



110

130

Autres 24

114

243



512

1 488



6 285

6 242

7 315



26 268

29 691

Total des revenus 12 567

12 132

12 376



48 985

49 693

Dotation à la provision pour pertes de crédit 381

340

(227)



484

(753)

Indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance 116

850

1 032



1 783

3 891

























Frais autres que d'intérêt





















Ressources humaines 4 383

3 858

3 988



16 528

16 539

Matériel 571

514

514



2 099

1 986

Frais d'occupation 401

381

393



1 554

1 584

Communications 319

277

279



1 082

931

Honoraires 472

373

417



1 511

1 351

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 354

342

330



1 369

1 287

Autres 709

641

662



2 466

2 246



7 209

6 386

6 583



26 609

25 924

Bénéfice avant impôt 4 861

4 556

4 988



20 109

20 631

Impôt sur le résultat 979

979

1 096



4 302

4 581

Bénéfice net 3 882 $ 3 577 $ 3 892 $

15 807 $ 16 050 $ Bénéfice net attribuable aux :





















Actionnaires 3 876 $ 3 575 $ 3 887 $

15 794 $ 16 038 $ Participations ne donnant pas le contrôle 6

2

5



13

12



3 882 $ 3 577 $ 3 892 $

15 807 $ 16 050 $ Bénéfice de base par action (en dollars) 2,75 $ 2,52 $ 2,68 $

11,08 $ 11,08 $ Bénéfice dilué par action (en dollars) 2,74

2,51

2,68



11,06

11,06

Dividendes par action ordinaire (en dollars) 1,28

1,28

1,08



4,96

4,32



(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Tiré des états financiers audités.

États consolidés du résultat global



Pour les trimestres clos les

Pour les exercices clos les

31 octobre

31 juillet

31 octobre



31 octobre

31 octobre

(en millions de dollars canadiens) 2022 1

2022 1

2021 1



2022 2

2021 2

























Bénéfice net 3 882 $ 3 577 $ 3 892 $

15 807 $ 16 050 $























Autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt





















Éléments qui seront reclassés en résultat dans une période future :





















Variation nette des profits (pertes) latents sur les titres d'emprunt

et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global





















Profits nets (pertes nettes) latents sur les titres d'emprunt et les prêts évalués

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (849)

(247)

(183)



(2 241)

177

Dotation à la provision pour pertes de crédit comptabilisée en résultat (3)

(2)

(1)



(16)

(9)

Reclassement en résultat de pertes nettes (profits nets) sur les titres d'emprunt

et les prêts évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments

du résultat global 22

(5)

(11)



(12)

(117)



(830)

(254)

(195)



(2 269)

51

Écarts de change





















Profits (pertes) de change latents 3 878

(459)

(613)



5 091

(4 316)

Profits nets (pertes nettes) de change liés aux activités de couverture (1 292)

213

280



(1 449)

1 740

Reclassement en résultat de pertes (profits) de change -

-

(2)



(18)

(7)

Reclassement en résultat de pertes (profits) liés aux activités

de couverture de l'investissement net -

-

-



17

(1)



2 586

(246)

(335)



3 641

(2 584)

Variation nette des couvertures de flux de trésorerie





















Profits nets (pertes nettes) sur les dérivés désignés comme couvertures

de flux de trésorerie 963

(296)

767



1 634

1 373

Reclassement en résultat de pertes (profits) sur les dérivés désignés comme

couvertures de flux de trésorerie -

46

99



194

272



963

(250)

866



1 828

1 645

Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat dans

une période future :





















Réévaluations des régimes d'avantages du personnel 92

(319)

456



821

2 251

Variation nette de la juste valeur attribuable au risque de crédit lié aux passifs

financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais

du résultat net 390

324

67



1 747

55

Profits nets (pertes nettes) sur les titres de participation désignés comme étant

à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (3)

10

40



50

38



479

15

563



2 618

2 344

Total des autres éléments du résultat global, déduction faite de l'impôt 3 198

(735)

899



5 818

1 456

Total du résultat global 7 080 $ 2 842 $ 4 791 $

21 625 $ 17 506 $ Total du résultat global attribuable aux :





















Actionnaires 7 068 $ 2 841 $ 4 787 $

21 604 $ 17 501 $ Participations ne donnant pas le contrôle 12

1

4



21

5



7 080 $ 2 842 $ 4 791 $

21 625 $ 17 506 $

(1) Tiré des états financiers non audités. (2) Tiré des états financiers audités.

États consolidés des variations des capitaux propre



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2022 1





















Autres composantes des capitaux propres







(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux

de trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 7 323 $ 17 367 $ 5 $ (275) $ 76 466 $ (1 527) $ 3 108 $ 1 431 $ 3 012 $ 103 898 $ 100 $ 103 998 $ Variation des capitaux propres















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

49

-

-

-

-

-

-

-

49

-

49

Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(98)

-

-

(884)

-

-

-

-

(982)

-

(982)

Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

50

1 034

-

-

-

-

-

1 084

-

1 084

Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(60)

(1 093)

-

-

-

-

-

(1 153)

-

(1 153)

Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 774)

-

-

-

-

(1 774)

-

(1 774)

Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(67)

-

-

-

-

(67)

(1)

(68)

Autres -

-

-

-

(59)

-

-

-

-

(59)

-

(59)

Bénéfice net -

-

-

-

3 876

-

-

-

-

3 876

6

3 882

Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

479

(830)

2 580

963

2 713

3 192

6

3 198

Solde à la fin de la période 7 323 $ 17 318 $ (5) $ (334) $ 78 037 $ (2 357) $ 5 688 $ 2 394 $ 5 725 $ 108 064 $ 111 $ 108 175 $



Pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 1





















Autres composantes des capitaux propres







(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres et

prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments du

résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total des

autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 7 473 $ 17 713 $ (57) $ (57) $ 68 951 $ 107 $ 2 389 $ (300) $ 2 196 $ 96 219 $ 91 $ 96 310 $ Variation des capitaux propres















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis -

15

-

-

-

-

-

-

-

15

-

15

Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres (750)

-

-

-

-

-

-

-

-

(750)

-

(750)

Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

205

994

-

-

-

-

-

1 199

-

1 199

Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(187)

(1 010)

-

-

-

-

-

(1 197)

-

(1 197)

Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

(2)

-

-

-

-

(2)

-

(2)

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(1 540)

-

-

-

-

(1 540)

-

(1 540)

Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(68)

-

-

-

-

(68)

-

(68)

Autres -

-

-

-

4

-

-

-

-

4

-

4

Bénéfice net -

-

-

-

3 887

-

-

-

-

3 887

5

3 892

Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

563

(195)

(334)

866

337

900

(1)

899

Solde à la fin de la période 6 723 $ 17 728 $ (39) $ (73) $ 71 795 $ (88) $ 2 055 $ 566 $ 2 533 $ 98 667 $ 95 $ 98 762 $

(1) Tiré des états financiers non audités.



Pour l'exercice clos le 31 octobre 2022 1





















Autres composantes des capitaux propres









(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le contrôle

Total des

capitaux

propres



Solde au début de la période 6 723 $ 17 728 $ (39) $ (73) $ 71 795 $ (88) $ 2 055 $ 566 $ 2 533 $ 98 667 $ 95 $ 98 762 $

Variation des capitaux propres

















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis 750

99

-

-

(1)

-

-

-

-

848

-

848



Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

(509)

-

-

(4 917)

-

-

-

-

(5 426)

-

(5 426)



Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres (150)

-

-

-

(5)

-

-

-

-

(155)

-

(155)



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

552

4 922

-

-

-

-

-

5 474

-

5 474



Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(518)

(5 183)

-

-

-

-

-

(5 701)

-

(5 701)



Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2



Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(6 946)

-

-

-

-

(6 946)

-

(6 946)



Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(247)

-

-

-

-

(247)

(5)

(252)



Autres -

-

-

-

(56)

-

-

-

-

(56)

-

(56)



Bénéfice net -

-

-

-

15 794

-

-

-

-

15 794

13

15 807



Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

2 618

(2 269)

3 633

1 828

3 192

5 810

8

5 818



Solde à la fin de la période 7 323 $ 17 318 $ (5) $ (334) $ 78 037 $ (2 357) $ 5 688 $ 2 394 $ 5 725 $ 108 064 $ 111 $ 108 175 $





Pour l'exercice clos le 31 octobre 2021 1





















Autres composantes des capitaux propres







(en millions de dollars canadiens) Actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

ordinaires

Instruments

en propre -

actions

privilégiées

et autres

instruments

de capitaux

propres

Actions

propres -

ordinaires

Bénéfices

non

distribués

Titres

et prêts

évalués à la

juste valeur

par le biais

des autres

éléments

du résultat

global

Écart de

change

Couverture

de flux de

trésorerie

Total

des autres

composantes

des capitaux

propres

Capitaux

propres

attribuables

aux

actionnaires

Participations

ne donnant

pas le

contrôle

Total des

capitaux

propres

Solde au début de la période 5 948 $ 17 628 $ (3) $ (129) $ 59 806 $ (139) $ 4 632 $ (1 079) $ 3 414 $ 86 664 $ 103 $ 86 767 $ Variation des capitaux propres















































Capital social et autres instruments

de capitaux propres émis 2 250

100

-

-

(5)

-

-

-

-

2 345

-

2 345

Actions ordinaires rachetées

aux fins d'annulation -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rachat d'actions privilégiées et d'autres

instruments de capitaux propres (1 475)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 475)

-

(1 475)

Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - vente -

-

647

4 116

-

-

-

-

-

4 763

-

4 763

Actions propres et autres instruments

de capitaux propres - achat -

-

(683)

(4 060)

-

-

-

-

-

(4 743)

-

(4 743)

Attributions de rémunération fondée

sur des actions -

-

-

-

(6)

-

-

-

-

(6)

-

(6)

Dividendes sur actions ordinaires -

-

-

-

(6 158)

-

-

-

-

(6 158)

-

(6 158)

Dividendes sur actions privilégiées

et distributions sur les autres instruments

de capitaux propres -

-

-

-

(257)

-

-

-

-

(257)

(3)

(260)

Autres -

-

-

-

33

-

-

-

-

33

(10)

23

Bénéfice net -

-

-

-

16 038

-

-

-

-

16 038

12

16 050

Total des autres éléments du résultat global,

déduction faite de l'impôt -

-

-

-

2 344

51

(2 577)

1 645

(881)

1 463

(7)

1 456

Solde à la fin de la période 6 723 $ 17 728 $ (39) $ (73) $ 71 795 $ (88) $ 2 055 $ 566 $ 2 533 $ 98 667 $ 95 $ 98 762 $

(1) Tiré des états financiers audités.

MISE EN GARDE AU SUJET DES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent communiqué portant sur les résultats, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la SEC, dans les rapports aux actionnaires et dans d'autres communications, y compris les déclarations de notre président et chef de la direction. Les déclarations prospectives dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs en matière de rendement financier, à notre vision et à nos objectifs stratégiques. L'information prospective contenue dans le présent communiqué portant sur les résultats est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « planifier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas et que nos résultats réels pourraient différer de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance et de non-conformité à la réglementation (ce qui pourrait faire en sorte que nous fassions l'objet de procédures juridiques et réglementaires dont l'issue potentielle pourrait notamment mener à des restrictions, sanctions et amendes réglementaires), le risque de réputation, le risque lié aux modèles, les risques liés au cadre juridique et réglementaire et à la concurrence, ainsi que les risques opérationnel, stratégique et systémique et d'autres risques qui sont traités aux rubriques portant sur les risques de notre rapport annuel de l'exercice clos le 31 octobre 2022 (le « rapport annuel 2022 »). Ces autres risques incluent le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'immobilier canadien et l'endettement des ménages , les technologies de l'information et les cyberrisques, l'incertitude géopolitique, les risques environnementaux et sociaux (y compris les changements climatiques), les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité, aux données et aux tierces parties, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, et l'émergence d'urgences sanitaires ou de crises de santé publique généralisées, telles que des épidémies et des pandémies, dont celle de COVID-19 et son incidence sur l'économie mondiale et la conjoncture des marchés financiers ainsi que sur nos activités commerciales et sur nos résultats financiers, notre situation financière et nos objectifs financiers. Des facteurs supplémentaires pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont fournis à la rubrique portant sur les risques de notre rapport annuel 2022.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent communiqué portant sur les résultats sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux sections Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2022. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements complémentaires sur ces facteurs et d'autres sont fournis aux rubriques portant sur les risques du rapport annuel 2022. L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent communiqué portant sur les résultats. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent communiqué portant sur les résultats sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport annuel 2022 en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 30 novembre 2022 à 8 h (HNE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 416-340-2217 ou le 866-696-5910 et en entrant le code d'accès 6983188#, entre 7 h 50 et 7 h 55 (HNE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 30 novembre 2022 à 17 h (HNE), et ce, jusqu'au 28 février 2023, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en entrant le code d'accès 4264780#.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

Les désignations commerciales utilisées dans le présent communiqué portant sur les résultats comprennent l'emblème du LION et du GLOBE TERRESTRE RBC, BANQUE ROYALE DU CANADA et RBC, lesquelles sont des désignations commerciales de la Banque Royale du Canada utilisées par la Banque Royale du Canada ou par ses filiales autorisées. Toutes les autres désignations commerciales mentionnées dans le présent communiqué portant sur les résultats, y compris celles qui ne sont pas la propriété de la Banque Royale du Canada, sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

__________________________________________ (1) DPPC : Dotation à la provision pour pertes de crédit. (2) p.b. : Points de base. (3) RCP : Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR figurant à la page 11 du présent communiqué portant sur les résultats. (4) Ce ratio est calculé en divisant le total des fonds propres de première catégorie (CET1) par l'actif pondéré en fonction des risques conformément à la ligne directrice sur les normes de fonds propres du BSIF au titre de Bâle III. (5) Le ratio de levier est calculé à partir de la ligne directrice sur les exigences de levier du BSIF. (6) Les mentions « nous », « notre », « nos » renvoient à la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant. (7) Le bénéfice avant dotations et impôts correspond au bénéfice (15 807 millions de dollars en 2022, 16 050 millions en 2021) avant impôt (4 302 millions de dollars en 2022, 4 581 millions en 2021) et avant dotation à la provision pour pertes de crédit (484 millions de dollars en 2022, (753) millions de dollars en 2021). Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR figurant à la page 11 du présent communiqué portant sur les résultats. (8) Dealogic, selon les honoraires des banques d'investissement mondiales, exercice 2022. (9) Le bénéfice avant dotation et impôt correspond au bénéfice (3 882 millions de dollars au T4 2022; 3 892 millions au T4 2021) avant impôt (979 millions de dollars au T4 2022; 1 096 millions au T4 2021) et avant dotation à la provision pour pertes de crédit (381 millions de dollars au T4 2022; (277) millions au T4 2021). Il s'agit d'une mesure hors PCGR. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR figurant à la page 11 du présent communiqué portant sur les résultats.

