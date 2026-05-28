Sauf indication contraire, tous les montants sont libellés en dollars canadiens et sont basés sur nos états financiers présentés selon la Norme comptable internationale 34 Information financière intermédiaire. Notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2026 est disponible sur notre site Web, à l'adresse rbc.com/investisseurs, sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com, et sur le site Web de la SEC, à l'adresse sec.gov, et notre document d'information financière complémentaire portant sur le deuxième trimestre de 2026 est disponible sur notre site Web, à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Bénéfice net 5,5 milliards de dollars Hausse de 25 % d'un exercice à l'autre Baisse de 5 %

d'un trimestre à l'autre Bénéfice dilué par action(1) 3,85 $ Hausse de 27 % d'un exercice à l'autre Baisse de 4 %

d'un trimestre à l'autre RCP(1) 17,2 % Hausse de 300 p.b.(1)

d'un exercice à l'autre Baisse de 40 p.b.

d'un trimestre à l'autre Total de la DPPC(1) 0,9 milliard de dollars Ratio de la DPPC liée aux prêts(1) en baisse de 6 p.b. d'un trimestre à l'autre Ratio CET1(1) 13,5 % Supérieur au seuil réglementaire et en

baisse de 20 p.b. d'un

trimestre à l'autre Bénéfice net ajusté(2) 5,6 milliards de dollars Hausse de 23 % d'un exercice à l'autre Baisse de 5 %

d'un trimestre à l'autre Bénéfice dilué

par action ajusté(2) 3,90 $ Hausse de 25 % d'un exercice à l'autre Baisse de 4 %

d'un trimestre à l'autre RCP ajusté(2) 17,4 % Hausse de 270 p.b.

d'un exercice à l'autre Baisse de 40 p.b.

d'un trimestre à l'autre Total de la CVPC(1) 7,8 milliards de dollars Ratio de la CVPC liée aux prêts(1) en baisse de 1 p.b. d'un trimestre à l'autre Ratio de liquidité

à court terme(1) 126 % Hausse par rapport à 124 % au trimestre précédent

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada(3) (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 5,5 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 avril 2026, soit une hausse de 1 119 millions, ou 25 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 3,85 $, en hausse de 27 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui reflète la croissance de chacun de nos secteurs d'exploitation. Le bénéfice net ajusté(2) de 5,6 milliards de dollars et le bénéfice dilué par action ajusté(2) de 3,90 $ affichent une hausse respective de 23 % et de 25 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

« Dans un monde en constante évolution et de plus en plus complexe, notre engagement à offrir des conseils avisés et à aider notre clientèle à composer avec les risques continue de produire des résultats exceptionnels. Nos résultats du deuxième trimestre témoignent de notre capacité à offrir de manière constante une rentabilité de premier ordre et une valeur à long terme pour les actionnaires grâce à une croissance solide dans l'ensemble de nos secteurs diversifiés et à la solidité de notre bilan. Pour l'avenir, nous demeurons engagés à bâtir la banque de demain et à évoluer au rythme des besoins de notre clientèle. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

Le bénéfice avant dotation et impôt(2) de 8,0 milliards de dollars a progressé de 1,1 milliard, ou 15 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, en raison principalement de l'augmentation des revenus du secteur Marchés des Capitaux du fait de la robustesse des secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement, ainsi que de la hausse des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes. La hausse du revenu net d'intérêt dans nos secteurs Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, qui rend compte de l'accroissement de la croissance moyenne des volumes et l'élargissement des écarts, a également contribué à cette augmentation. Ces facteurs ont été annulés en partie par l'accroissement de la rémunération proportionnelle à l'amélioration des résultats.

Nos résultats consolidés reflètent une diminution de 512 millions de dollars du total de la dotation à la provision pour pertes de crédit par rapport à il y a un an, en raison essentiellement du repli des dotations dans les secteurs Services bancaires aux entreprises et Services bancaires aux particuliers. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 35 p.b., en baisse de 23 p.b. par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux(1) s'est chiffré à 34 p.b., en baisse de 1 p.b., alors que le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs(1) s'est établi à 1 p.b., une diminution de 22 p.b. s'expliquant par le fait qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse des dotations attribuable essentiellement à l'incidence des perturbations commerciales (y compris les tarifs douaniers) avait été enregistrée. Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 7,1 milliards de dollars, en hausse de 1,6 milliard, ou 29 %, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est replié de 5 %, reflétant la baisse du résultat dans les secteurs Gestion de patrimoine, Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, qui comprend le fait que le trimestre à l'étude comptait trois jours de moins, et Services de soutien généraux, facteur atténué par la hausse du résultat dans les secteurs Marchés des Capitaux et Assurances. Le bénéfice net ajusté(2) a affiché une baisse de 5 % par rapport à cette même période. Le bénéfice avant dotation et impôt(2) a diminué de 0,5 milliard de dollars, ou 6 %, car les revenus ont diminué et les dépenses sont demeurées stables. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 35 p.b., en baisse de 6 p.b. par rapport au trimestre précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est chiffré à 34 p.b., un recul de 6 p.b. par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de la baisse des dotations dans le secteur Marchés des Capitaux et, dans une moindre mesure, dans ceux des Services bancaires aux particuliers et des Services bancaires aux entreprises, alors que le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est établi à 1 p.b., ce qui est stable par rapport au trimestre précédent.

Notre position de capital demeure forte, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1)(1) de 13,5 %, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. Nous avons également versé à nos actionnaires 4,0 milliards de dollars, dont 1,7 milliard sous forme de rachats d'actions et 2,3 milliards sous forme de dividendes sur actions ordinaires.

Aujourd'hui, nous avons déclaré un dividende trimestriel de 1,76 $ par action, soit une hausse de 0,12 $, ou 7 %. Nous avons également annoncé notre intention, sous réserve de l'approbation de la Bourse de Toronto et du Bureau du surintendant des institutions financières, de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités et de racheter aux fins d'annulation jusqu'à 45 millions de nos actions ordinaires, ce qui représente environ 3 % des actions ordinaires en circulation de la banque au 15 mai 2026.

___________________________________ (1) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 27 mai 2026, disponible sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com, et sur le site Web de la SEC, à l'adresse sec.gov, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes. (2) Il s'agit de mesures ou de ratios hors PCGR. Pour plus de détails, y compris un rapprochement, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR à la page 5 et 6 du présent communiqué portant sur les résultats. (3) Les expressions « nous », « notre », « la banque » ou « RBC » désignent la Banque Royale du Canada et ses filiales, le cas échéant.

Services bancaires aux particuliers

Le bénéfice net de 1 870 millions de dollars a augmenté de 268 millions, ou 17 %, sur un an, en raison principalement de la hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de 2 % et l'élargissement des écarts, ce qui comprend l'incidence défavorable de la baisse du cumul des ajustements de la juste valeur liés à l'acquisition de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada). La baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit, qui s'explique par le fait qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse des dotations liée aux prêts productifs attribuable essentiellement à l'incidence des perturbations commerciales (y compris les tarifs douaniers) avait été enregistrée, ainsi que la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ont également contribué à la hausse.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net s'est replié de 92 millions de dollars, ou 5 %, en raison principalement de la baisse du revenu net d'intérêt découlant du fait que le trimestre considéré comptait trois jours de moins.

Services bancaires aux entreprises

Le bénéfice net de 854 millions de dollars s'est accru de 257 millions, ou 43 %, sur un an, en raison essentiellement de la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit, qui s'explique par le fait qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse des dotations liées aux prêts productifs attribuable essentiellement à l'incidence des perturbations commerciales (y compris les tarifs douaniers) avait été enregistrée et que le trimestre considéré a été marqué par la diminution des dotations liées aux prêts douteux. L'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de 3 % pour les prêts et les dépôts, et l'élargissement des écarts ont aussi contribué à la hausse.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a diminué de 9 millions de dollars, ou 1 %, en raison principalement de la baisse du revenu net d'intérêt découlant du fait que le trimestre considéré comptait trois jours de moins. Ce facteur a été partiellement neutralisé par la baisse de la dotation à la provision pour pertes de crédit qui s'explique surtout par la diminution des dotations liées aux prêts douteux.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net de 1 185 millions de dollars a augmenté de 256 millions, ou 28 %, par rapport à il y a un an, en raison essentiellement de la croissance des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes, ce qui a aussi entraîné une augmentation de la rémunération variable. La hausse du revenu net d'intérêt reflétant la croissance moyenne des volumes de prêts et de dépôts et l'élargissement des écarts a également contribué à l'augmentation.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a diminué de 110 millions de dollars, ou 8 %, en raison essentiellement des variations de la juste valeur des investissements en capital de démarrage, du repli saisonnier des honoraires liés au rendement et de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, qui reflète principalement des dotations constituées à l'égard des prêts productifs, comparativement à des contrepassations de dotations au trimestre précédent, et des dotations liées aux prêts douteux. Ces facteurs ont été atténués par la baisse des coûts liés au personnel.

Assurances

Le bénéfice net de 218 millions de dollars a augmenté de 7 millions, ou 3 %, par rapport à il y a un an, en raison surtout la hausse du résultat des placements d'assurance reflétant la diminution des coûts de financement, ce qui a été en partie neutralisé par la baisse du résultat des activités d'assurance, l'incidence favorable des reprises de contrats de réassurance ayant été plus que compensée par l'incidence de la sinistralité.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net a augmenté de 5 millions de dollars, ou 2 %, en raison essentiellement de l'accroissement du résultat des placements d'assurance découlant de la hausse de la sinistralité favorable liée aux placements. Ce facteur a été atténué par la baisse du résultat des activités d'assurance, l'incidence favorable des reprises de contrats de réassurance ayant été plus que compensée par l'incidence de la sinistralité.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net de 1 484 millions de dollars a augmenté de 282 millions, ou 23 %, sur un an, en raison surtout de la hausse des revenus des secteurs Marchés mondiaux et Grande entreprise et services de banque d'investissement. Ces facteurs ont été atténués par l'augmentation de l'impôt reflétant la composition du bénéfice et par la hausse de la rémunération par suite de l'amélioration des résultats.

Comparativement au trimestre précédent, le bénéfice net est demeuré relativement stable. Le recul de la dotation à la provision pour pertes de crédit, qui reflète surtout la baisse des dotations liées aux prêts douteux dans quelques secteurs d'activité, dont ceux de la consommation discrétionnaire et des services financiers, et l'intensification des activités d'originations de titres de participation et de titres de créance dans toutes les régions ont été neutralisés par la diminution des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe dans toutes les régions.

Services de soutien généraux

La perte nette s'est dégagée à 102 millions de dollars pour le trimestre considéré, en raison principalement des réserves légales et des coûts non affectés résiduels.

La perte nette s'est chiffrée à 26 millions de dollars au trimestre précédent, en raison principalement des coûts non affectés résiduels, neutralisés partiellement par les activités de gestion actif-passif.

La perte nette s'est chiffrée à 151 millions de dollars à la période correspondante de l'exercice précédent, du fait essentiellement des coûts non affectés résiduels y compris les indemnités de départ.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres

Au 30 avril 2026, notre ratio CET1(4) s'est chiffré à 13,5 %, en baisse de 20 p.b. par rapport au trimestre précédent, le montant net des capitaux autogénérés ayant été plus que compensé par les rachats d'actions, l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques attribuable à l'expansion des activités et l'incidence nette des actualisations des modèles ainsi que d'autres facteurs.

Liquidité

Pour le trimestre clos le 30 avril 2026, le ratio de liquidité à court terme(4) moyen s'est établi à 126 %, ce qui représente un excédent d'environ 96 milliards de dollars, comparativement à 124 % et à un excédent d'environ 91 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à court terme(4) moyen a augmenté par rapport au trimestre précédent, en raison principalement de changements dans la composition des titres, en partie contrebalancés par la croissance des prêts.

Au 30 avril 2026, le ratio de liquidité à long terme(4) s'établissait à 111 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 115 milliards de dollars, comparativement à 111 % et à un excédent d'environ 113 milliards au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme(4) est demeuré stable par rapport au trimestre précédent, car la croissance des dépôts et du financement été contrebalancée par celle des prêts.

_____________________________________ (4) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 27 mai 2026, disponible sur SEDAR+, à l'adresse sedarplus.com, et sur le site Web de la SEC, à l'adresse sec.gov. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Qualité du crédit

Deuxième trimestre de 2026 par rapport au deuxième trimestre de 2025

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 912 millions de dollars a diminué de 512 millions, ou 36 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la baisse des dotations dans les secteurs Services bancaires aux entreprises et Services bancaires aux particuliers. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est élevé à 35 p.b., en baisse de 23 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux de 34 p.b. a diminué de 1 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs de 18 millions de dollars a diminué de 550 millions, ce qui s'explique par le fait qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent, une hausse des dotations attribuable essentiellement à l'incidence des perturbations commerciales (y compris les tarifs douaniers) avait été enregistrée.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux de 899 millions de dollars s'est accrue de 47 millions, ou 6 %, en raison surtout de l'augmentation des dotations dans le secteur Services bancaires aux particuliers, qui a été neutralisée en partie par la diminution des dotations dans le secteur Services bancaires aux entreprises.

Deuxième trimestre de 2026 par rapport au premier trimestre de 2026

Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a reculé de 178 millions de dollars, ou 16 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement de la baisse des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux, Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises, en partie contrebalancée par la hausse des dotations dans le secteur Gestion de patrimoine. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est replié de 6 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a diminué de 6 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est repliée de 10 millions de dollars, ou 36 %, du fait surtout des changements concernant la qualité du crédit, atténués par des changements défavorables dans nos perspectives macroéconomiques.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a diminué de 169 millions de dollars, ou 16 %, en raison principalement de la diminution des dotations dans les secteurs Marchés des Capitaux, Services bancaires aux particuliers et Services bancaires aux entreprises.

Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR

Mesures de rendement

Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières.

Mesures hors PCGR

Les mesures et les ratios hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures et des ratios hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt

Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit. Le bénéfice avant dotation et impôt peut améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes. Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et du bénéfice avant dotation et impôt, et illustre le calcul du bénéfice avant dotation et impôt présenté.



Pour les trimestres clos les

Pour les semestres clos les (en millions de dollars canadiens) 30 avril

2026

31 janvier

2026

30 avril

2025



30 avril

2026

30 avril

2025

Bénéfice net 5 509 $ 5 785 $ 4 390 $

11 294 $ 9 521 $ Plus : Impôt sur le résultat 1 595

1 622

1 128



3 217

2 430

Plus : Dotation à la provision pour pertes de crédit 912

1 090

1 424



2 002

2 474

Bénéfice avant dotation et impôt 8 016 $ 8 497 $ 6 942 $

16 513 $ 14 425 $

Résultats et ratios ajustés

Nous sommes d'avis que les résultats ajustés sont plus représentatifs de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de la performance. Les éléments spécifiés décrits ci-après peuvent entraîner une volatilité qui pourrait occulter les tendances de la performance des activités sous-jacentes, et l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions peut varier considérablement d'une organisation à l'autre. Exclure l'incidence des éléments spécifiés et de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition pourrait améliorer la comparabilité de notre performance financière et permettre aux lecteurs de mieux évaluer les tendances liées aux activités sous-jacentes.

Nos résultats du trimestre et du semestre clos le 30 avril 2025 ont été ajustés de manière à refléter l'élément spécifié suivant :

Les coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada.

Les ratios ajustés, y compris le bénéfice par action ajusté (de base et dilué), le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ajusté et le ratio d'efficience ajusté, qui sont tirés des résultats ajustés, sont utiles aux lecteurs puisqu'ils peuvent améliorer la comparabilité dans le cadre de l'évaluation de la rentabilité calculée par action, de l'efficience avec laquelle les bénéfices sont générés à partir de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et de l'efficience avec laquelle les coûts sont gérés par rapport aux revenus. Les résultats et les ratios ajustés peuvent également servir de base pour aider les lecteurs à prendre des décisions en matière de stratégie et d'attribution des fonds propres.

Résultats consolidés, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement de nos résultats présentés et de nos résultats ajustés et illustre le calcul des mesures ajustées présentées. Les résultats et ratios ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.



Aux ou pour les trimestres clos les

Aux ou pour les semestres clos les (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action, les nombres d'actions

et les pourcentages) 30 avril

2026

31 janvier

2026

30 avril

2025



30 avril

2026

30 avril

2025

Total des revenus 17 453 $ 17 960 $ 15 672 $

35 413 $ 32 411 $ Dotation à la provision pour pertes de crédit 912

1 090

1 424



2 002

2 474

Frais autres que d'intérêt 9 437

9 463

8 730



18 900

17 986

Bénéfice avant impôt 7 104

7 407

5 518



14 511

11 951

Impôt sur le résultat 1 595

1 622

1 128



3 217

2 430

Bénéfice net 5 509 $ 5 785 $ 4 390 $

11 294 $ 9 521 $ Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires 5 372 $ 5 643 $ 4 274 $

11 015 $ 9 285 $ Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 393 332

1 398 580

1 411 362



1 396 000

1 412 671

Bénéfice de base par action (en dollars) 3,86 $ 4,03 $ 3,03 $

7,89 $ 6,57 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 396 548

1 401 884

1 413 517



1 399 262

1 415 037

Bénéfice dilué par action (en dollars) 3,85 $ 4,03 $ 3,02 $

7,87 $ 6,56 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 17,2 % 17,6 % 14,2 %

17,4 % 15,5 % Taux d'imposition effectif 22,5 % 21,9 % 20,4 %

22,2 % 20,3 % Total des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net (avant impôt) 101 $ 102 $ 184 $

203 $ 349 $ Élément spécifié : Coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

31



-

43

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (2) 101

102

153



203

306

Total de l'impôt sur le résultat au titre des ajustements ayant une incidence sur le bénéfice net 27 $ 26 $ 46 $

53 $ 88 $ Élément spécifié : Coûts de transaction et d'intégration de HSBC Canada (1) -

-

7



-

13

Amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (2) 27

26

39



53

75

Résultats ajustés (3)





















Bénéfice avant impôt ajusté 7 205 $ 7 509 $ 5 702 $

14 714 $ 12 300 $ Impôt sur le résultat ajusté 1 622

1 648

1 174



3 270

2 518

Bénéfice net ajusté 5 583

5 861

4 528



11 444

9 782

Bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires ajusté 5 446

5 719

4 412



11 165

9 546

Nombre moyen d'actions ordinaires (en milliers) 1 393 332

1 398 580

1 411 362



1 396 000

1 412 671

Bénéfice de base par action ajusté (en dollars) (3) 3,91 $ 4,09 $ 3,13 $

8,00 $ 6,76 $ Nombre moyen d'actions ordinaires diluées (en milliers) 1 396 548

1 401 884

1 413 517



1 399 262

1 415 037

Bénéfice dilué par action ajusté (en dollars) (3) 3,90 $ 4,08 $ 3,12 $

7,98 $ 6,75 $ Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires - ajusté (3) 17,4 % 17,8 % 14,7 %

17,6 % 15,9 % Taux d'imposition effectif ajusté (3) 22,5 % 21,9 % 20,6 %

22,2 % 20,5 %

(1) Ces montants ont été comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux. (2) Représente l'incidence de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition (excluant l'amortissement des logiciels), et de toute dépréciation du goodwill. (3) Se reporter au glossaire de notre rapport de gestion intermédiaire daté du 27 mai 2026, disponible sur SEDAR+ à l'adresse sedarplus.com et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov, pour une explication de la composition de ces mesures. Cette explication est intégrée par renvoi aux présentes.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres principales mesures du rendement et mesures et ratios hors PCGR, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2026.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la Securities and Exchange Commission, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. En outre, nos représentants peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations prospectives dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations de notre président et chef de la direction. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction et sont présentées afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière attendue, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « laisser supposer », « chercher », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « s'engager », « cibler », « objectif », « planifier », « perspectives », « échéancier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux, sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information, les cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude géopolitique (y compris les risques liés au conflit au Moyen-Orient), les risques environnementaux et sociaux, les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance, de non-conformité et de réputation, les risques opérationnel et stratégique, les autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel 2025 et dans la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2026, y compris les risques liés au cadre juridique et réglementaire, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, les risques associés à l'escalade des tensions commerciales, y compris les politiques commerciales protectionnistes comme l'imposition de tarifs douaniers, les risques liés à l'adoption de technologies émergentes, telles que l'infonuagique, l'intelligence artificielle (IA), y compris l'IA générative, et la robotique, le risque de fraude ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont présentés dans la rubrique portant sur les risques de notre rapport annuel 2025 et dans la rubrique Gestion du risque de notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2026, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que de l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent document sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2025, mises à jour dans la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives de notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2026. Ces rubriques peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reflètent les points de vue de la direction uniquement à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Accès aux documents traitant des résultats trimestriels

Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport aux actionnaires portant sur le deuxième trimestre de 2026 en accédant à l'adresse www.rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web

Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 28 mai 2026 à 8 h 30 (HE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le deuxième trimestre. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse www.rbc.com/investisseurs/information-financiere ou en composant le 647 557-5257 ou le 888-440-2170 et en entrant le code d'accès 5994534#, entre 8 h 20 et 8 h 25 (HE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 28 mai 2026 à 17 h (HE), et ce, jusqu'au 26 août 2026, en accédant à l'adresse www.rbc.com/investisseurs/information-financiere ou en composant le 647 362-9199 ou le 800 770-2030 et en entrant le code d'accès 5994534#.

Renseignements aux médias

Gillian McArdle, vice-présidente, Communications, [email protected], 416 842-4231

Renseignements aux investisseurs

Asim Imran, premier vice-président et chef, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent document. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

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SOURCE Banque Royale du Canada