Dans le communiqué Dévoilement par RBC Fondation des bénéficiaires de la Subvention pour des espaces communautaires 2026 visant à promouvoir la durabilité environnementale et l'accessibilité des bâtiments et des espaces, diffusé le 26-May-2026 par RBC via PR Newswire, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Dévoilement par RBC Fondation des bénéficiaires de la Subvention pour des espaces communautaires 2026 visant à promouvoir la durabilité environnementale et l'accessibilité des bâtiments et des espaces

Nouveau financement visant à améliorer l'accessibilité, l'efficacité énergétique et la résilience climatique des collectivités partout au Canada

RBC Fondation accorde 12,5 millions de dollars à 41 organismes partout au Canada dans le cadre de la Subvention pour des espaces communautaires 2026.

Les subventions appuient des projets d'immobilisation à forte incidence et des améliorations apportées à des bâtiments et des espaces communautaires afin de favoriser la durabilité environnementale et l'accessibilité.

Depuis son lancement, en avril 2024, le programme s'est engagé à hauteur de 37,4 millions de dollars dans 120 projets d'un océan à l'autre.

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - RBC Fondation a annoncé aujourd'hui le nom des 41 bénéficiaires de la Subvention pour des espaces communautaires 2026, qui recevront des subventions pluriannuelles et uniques totalisant 12,5 millions de dollars. La Subvention pour des espaces communautaires finance des projets d'investissement visant à réduire les émissions et leur impact environnemental et à améliorer l'accessibilité des espaces publics au Canada.

« Alors que 27 % des Canadiens vivent avec un handicap1 et que les bâtiments sont responsables de 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre2, nous avons une occasion concrète de moderniser et d'améliorer les espaces dont les collectivités dépendent au quotidien », a déclaré Andrea Barrack, première vice-présidente, Impact et développement durable, RBC. « Grâce à la Subvention pour des espaces communautaires RBC Fondation, nous sommes fiers de soutenir des projets en phase avec les besoins des collectivités qu'ils servent : modernisation de la signalisation pour permettre aux personnes de mieux s'orienter, élargissement des portes pour faciliter l'accès à tous et installation de panneaux solaires pour favoriser des environnements plus sains. »

Contribuer à renforcer les collectivités par la Subvention pour des espaces communautaires RBC Fondation

À ce jour, la Subvention pour des espaces communautaires RBC Fondation (anciennement connue sous le nom Fonds d'infrastructure communautaire RBC Fondation) a versé un montant total de 37,4 millions de dollars en subventions pluriannuelles ou uniques à 120 projets partout au Canada. Le fonds finance les rénovations, réparations ou améliorations apportées à des bâtiments communautaires existants, ainsi que la construction de nouveaux espaces publics. Il a deux principaux objectifs :

Contribuer à améliorer la durabilité environnementale : Soutien financier aux projets d'envergure et aux travaux d'amélioration des bâtiments communautaires intégrant des solutions techniques et naturelles pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et accroître la résilience face aux changements climatiques.

Soutien financier aux projets d'envergure et aux travaux d'amélioration des bâtiments communautaires intégrant des solutions techniques et naturelles pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les émissions et accroître la résilience face aux changements climatiques. Contribuer à améliorer l'accessibilité : Soutien financier aux projets d'envergure et aux travaux d'amélioration des bâtiments communautaires afin de renforcer leur accessibilité.

Bénéficiaires de la Subvention pour des espaces communautaires 2026

Depuis son lancement en avril 2024, la Subvention pour des espaces communautaires RBC Fondation a appuyé un large éventail d'organismes communautaires partout au Canada.

Voici la liste des bénéficiaires 2026 qui œuvrent à créer des espaces plus accessibles et durables sur le plan environnemental :

Subventions pour l'accessibilité :

Alberta

Battle River Lending Place Society Camrose (Alberta) Glenrose Rehabilitation Hospital Foundation Edmonton (Alberta) Maskwa Medical Center Grande Prairie (Alberta)

Colombie-Britannique Rick Hansen Foundation Royal Columbian Hospital Foundation Richmond (Colombie-Britannique) New Westminster (Colombie-Britannique) St. Paul's Hospital Foundation de Vancouver British Columbia Centre for Ability Foundation Pacific Autism Family Centre Foundation Pacific Community Resources Society Vancouver (Colombie-Britannique) Burnaby (Colombie-Britannique) Richmond (Colombie-Britannique) Surrey (Colombie-Britannique)



Maritimes Maritime Conservatory of Performing Arts New Dawn Community Development Educational Foundation inc. Queen Elizabeth Hospital Foundation Inc. Queen Elizabeth II Health Sciences Centre Foundation Halifax (Nouvelle-Écosse) Glace Bay (Nouvelle-Écosse) Charlottetown (Î.-P.-É.) Halifax (Nouvelle-Écosse)

Ontario Fondation du Centre régional de santé de North Bay Centre de santé communautaire Somerset West Fondation du Royal Ontario Museum Galerie d'art de Thunder Bay North Bay (Ontario) Ottawa (Ontario) Toronto (Ontario) Thunder Bay (Ontario) Fondation de l'Hôpital de Timmins et du District Timmins (Ontario) YMCA d'Oakville Oakville (Ontario) YMCA de Simcoe/Muskoka Barrie (Ontario)

Québec Fondation du refuge pour femmes Chez Doris Inc. Montréal (Québec)

Saskatchewan Remai Modern Foundation inc. Saskatoon (Saskatchewan)

Subventions pour la durabilité environnementale :



Alberta Heartland Youth Centre Society Calgary (Alberta) Red Deer Food Bank Society Red Deer (Alberta)



Colombie-Britannique

The Children's Family House Society of BC Vancouver (Colombie-Britannique) Nation Kitasoo Xai'xais Klemtu (Colombie-Britannique)



Manitoba

South Chiefs' Organization Reconciliation Foundation Inc Winnipeg (Manitoba)



Maritimes

Maggie's Place - A Resource Centre for Families Association Halifax (Nouvelle-Écosse) Fondation du Sentier Transcanadien Fredericton (Nouveau-Brunswick)



Ontario Chinese Cultural Centre of Greater Toronto Foundation McMichael Canadian Art Foundation Mon Sheong Foundation Ross Memorial Hospital Foundation Shaw Festival Theatre, Canada Southwest Middlesex Health Centre The Halton Region Conservation Foundation Fondation Trillium Health Partners Scarborough (Ontario) Kleinberg (Ontario) Scarborough (Ontario) Lindsay (Ontario) Niagara-on-the-Lake (Ontario) Mount Brydges (Ontario) Milton (Ontario) Mississauga (Ontario)



Québec Centre culturel afro-canadien de Montréal Centre de répit Philou Service d'aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée Première Nation de Wolf Lake Montréal (Québec) Montréal (Québec) Montréal (Québec) Témiscaming (Québec)

La Subvention pour des espaces communautaires RBC s'appuie sur l'engagement global pris par RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. de consacrer deux milliards de dollars à l'investissement dans la collectivité d'ici 2035. RBC, l'une des plus importantes sociétés donatrices au Canada, collabore avec des milliers d'organismes de bienfaisance et d'OSBL partout au pays et à l'étranger pour contribuer à la consolidation des collectivités. Pour obtenir plus de renseignements, visitez rbc.com/espacescommunautaires.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, qui peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, des déclarations portant sur l'engagement de la Banque Royale du Canada (RBC), RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U. (collectivement, « nous », « notre » ou « nos »), à verser 2 G$ CA en investissements dans la collectivité d'ici 2035, ainsi que sur les objectifs, priorités, solutions et idées qui s'y rapportent. De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que nos prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas, et que notre engagement à verser 2 G $ CA en investissements dans la collectivité, ainsi que les objectifs et priorités qui s'y rapportent, ne soient pas atteints. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque, y compris ceux mentionnés dans les sections portant sur le risque de notre Rapport annuel 2025 et de la section Gestion du risque de notre Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026. Les hypothèses économiques importantes qui sous-tendent les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont présentées à la rubrique « Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives » et, pour chacun de nos secteurs d'exploitation, aux rubriques « Priorités stratégiques » et « Perspectives » de notre Rapport annuel 2025, telles que mises à jour à la rubrique « Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives » de notre Rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2026. Ces sections peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Sauf si la loi l'exige, nous n'actualisons pas nos déclarations prospectives.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de la Subvention pour des espaces communautaires RBC Fondation

Le financement par l'entremise de la Subvention pour des espaces communautaires RBC Fondation est offert aux hôpitaux, aux institutions culturelles, aux centres communautaires et aux autres organismes de bienfaisance enregistrés au Canada. Pour obtenir plus de renseignements et connaître la marche à suivre pour présenter une demande de subvention, visitez rbc.com/espacescommunautaires.

À propos de RBC Fondation

RBC Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et une fondation privée. Uniquement financée par RBC et ses filiales, RBC Fondation verse des dons tirés exclusivement du bénéfice annuel de RBC et de ses filiales, et non des dons de tiers ou de clients.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Ema Asler, Communications, RBC

Correction : Une version antérieure de ce communiqué ne comportait pas d'avertissement dans la section Mise en garde.

SOURCE RBC