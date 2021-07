TORONTO, le 15 juill. 2021 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui l'émission d'obligations vertes à cinq ans totalisant 750 millions de dollars américains.

Il s'agit de la deuxième émission d'obligations vertes de RBC suivant sa première émission, en 2019, d'obligations vertes à cinq ans d'un montant de 500 millions d'euros. Fait important, cette opération est la première émission de RBC par l'entremise du Cadre des obligations durables RBC lancé en 2020, conformément à l'engagement de la Banque à accroître son leadership en matière de finance durable et d'adhésion aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le produit de l'émission servira à financer ou à refinancer un portefeuille d'actifs principalement dans les catégories de l'énergie renouvelable, des bâtiments écologiques, de l'utilisation durable des terres et des transports non polluants.

RBC Capital Markets, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, ING Financial Markets LLC et NatWest Markets Securities Inc. ont agi à titre de coteneurs de plume lors de l'opération. Academy Securities Inc., Samuel A. Ramirez & Company, Inc., R. Seelaus & Co., LLC, et Siebert Williams Shank & Co., LLC ont agi à titre de cochefs de file, en plus de représenter des maisons de courtage de valeurs détenues ou exploitées par des dirigeants provenant de divers groupes sous-représentés (personnes de couleur, femmes, anciens combattants ayant une invalidité liée au service, etc.). La participation de ces maisons de courtage de valeurs représentatives de la diversité a permis de rehausser l'émission, de faciliter la répartition dans des niches de demande uniques et d'améliorer la distribution.

« Notre deuxième émission d'obligations vertes représente un autre pas important dans la progression de notre approche axée sur notre raison d'être qui vise à accélérer la transition vers une économie à zéro émission nette et à appuyer les projets et les organisations qui partagent notre objectif de contribuer à un avenir plus durable et plus inclusif, a déclaré Lindsay Patrick, cheffe, Initiatives stratégiques et ESG, RBC Marché des Capitaux. Nous croyons depuis longtemps que le capital peut être un facteur de changement positif. Ce partenariat avec un groupe de placeurs représentatifs de la diversité, ainsi que l'émission d'obligations aux États-Unis, le deuxième marché intérieur de RBC, diversifient davantage notre clientèle d'investisseurs des obligations vertes alors que nous cherchons à créer une valeur durable à long terme pour nos clients, les collectivités, nos employés et nos actionnaires. »

En février dernier, RBC a annoncé, outre l'atteinte de son engagement initial de 100 milliards de dollars en 2020, des objectifs plus audacieux dans le cadre de sa Stratégie climatique, soit la prestation de 500 milliards de dollars en financement durable d'ici 2025. RBC s'est également engagée à atteindre la cible de zéro émission nette découlant de ses activités de prêt d'ici 2050, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris. Vous trouverez de plus amples renseignements dans de récents rapports qui témoignent de l'engagement accru de RBC à contribuer à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités :

Le Rapport de performance ESG (environnement, société et gouvernance) 2020 de RBC présente des perspectives sur ses stratégies globales, ses engagements et sa performance relativement aux enjeux ESG.

Le rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) 2020 de RBC souligne les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du GIFCC en ce qui concerne la communication des risques et des occasions liés aux changements climatiques.

Le Rapport sur les obligations vertes 2020 de RBC fournit aux investisseurs des renseignements - notamment des détails sur le Portefeuille d'obligations vertes, l'affectation du produit de l'émission à ce portefeuille, et les incidences environnementales connexes - concernant l'émission, en 2019, d'obligations vertes à cinq ans d'un montant de 500 millions d'euros.

RBC montre la voie à suivre sur le plan environnemental depuis 1991, année où elle a adopté sa première politique environnementale. En 2017, RBC a été la première banque canadienne à publier un document d'information aligné sur les travaux du GIFCC décrivant les mesures qu'elle prenait pour gérer les risques et les occasions ayant une incidence sur le climat, de même que son engagement continu à l'égard des divulgations liées au climat.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat d'obligations vertes ou de toute autre valeur mobilière. Aucune vente d'obligations vertes n'aura lieu dans un État ou tout autre territoire dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la délivrance d'un visa aux termes des lois en valeurs mobilières de cet État ou autre territoire.

