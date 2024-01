TORONTO, le 25 janv. 2024 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui les taux de dividende applicables à ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BO, traitées en tant que fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV) (les « actions de série BO ») et à ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif à taux flottant, série BP, traitées en tant que FPUNV (les « actions de série BP »).

S'il reste des actions de série BO en circulation après le 24 février 2024, leurs porteurs seront admissibles à des dividendes en espèces préférentiels non cumulatifs à taux fixe versés trimestriellement, si le Conseil d'administration de la Banque Royale du Canada en déclare, sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada).

Le taux de dividende applicable aux actions de série BO pendant la période de cinq ans allant du 24 février 2024 au 23 février 2029 inclusivement sera de 5,885 %, ce qui équivaut au rendement en revenu d'une obligation de cinq ans du gouvernement du Canada établi au 25 janvier 2024, plus 2,38 %, conformément aux conditions relatives aux actions de série BO.

Si des actions de série BP sont émises le 24 février 2024, leurs porteurs seront admissibles à des dividendes en espèces préférentiels non cumulatifs à taux flottant versés trimestriellement, calculés en fonction du nombre réel de jours que compte le trimestre divisé par 365, si le Conseil d'administration de la Banque Royale du Canada en déclare, sous réserve des dispositions de la Loi sur les banques (Canada).

Le taux de dividende applicable pour la période de taux flottant allant du 24 février 2024 au 23 mai 2024 inclusivement sera de 7,421 %, ce qui équivaut au rendement en revenu d'une obligation de cinq ans du gouvernement du Canada établi au 25 juin 2024, plus 2,38 %, conformément aux conditions relatives aux actions de série BP.

Les propriétaires réels des actions de série BO qui souhaitent exercer leur droit de conversion doivent communiquer avec leur courtier ou autre prête-nom concernant l'exercice de ce droit au plus tard à l'échéance du préavis de conversion, le 9 février 2024, à 17 h (HE).

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Personnes-ressources, investisseurs : Asim Imran, Relations avec les investisseurs, [email protected], 416 955-7804 ; Personne-ressource, médias : Fiona McLean, Communications financières, [email protected], 437 778-3506