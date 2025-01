La Banque CIBC rend hommage à John Hunkin

TORONTO, le 7 janv. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) rend hommage à son ancien président et chef de la direction, John Hunkin, qui est décédé plus tôt cette semaine. M. Hunkin a dirigé la Banque CIBC de 1999 à 2005.

« John Hunkin était un dirigeant inspirant qui a consacré sa carrière à la Banque CIBC », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Il laisse un héritage durable, y compris ses nombreuses réalisations accomplies au cours de sa carrière de 36 ans au sein de notre banque, et notre équipe CIBC se souviendra longtemps de lui. De plus, ses contributions philanthropiques dans les domaines des soins de santé et de l'éducation ont eu une incidence positive sur la vie de nombreux Canadiens, et on se souviendra de lui comme d'un véritable exemple de réussite canadienne qui n'a cessé de redonner pour offrir à d'autres un avenir meilleur. »

M. Hunkin a pris la direction de la Banque CIBC en 1999. Au cours de son mandat, la Banque CIBC a fait l'acquisition fondamentale des activités de courtage de Merrill Lynch au Canada, renforçant ainsi CIBC Wood Gundy et la position de la banque dans la gestion des avoirs, et constituant un pilier clé de sa réussite actuelle dans ce secteur.

Il a toujours été guidé par sa conviction à l'égard du potentiel de croissance de la Banque CIBC et de sa capacité d'être chef de file, des éléments essentiels à l'objectif de la banque qui consiste à aider à faire passer les idées de ses clients à la réalité.

En dehors de sa carrière professionnelle, M. Hunkin se consacrait souvent à aider les autres.

« John et son épouse, Susan Crocker, ont contribué à l'avancement de l'éducation et des soins de santé au Canada grâce à leurs nombreux dons de bienfaisance au fil des ans, y compris des contributions remarquables aux soins de santé en Nouvelle-Écosse, où John s'est établi après avoir pris sa retraite de notre banque en 2005. » a ajouté M. Dodig.

En hommage à son influence sur nos activités et notre pays, M. Hunkin a reçu l'Ordre du Canada en 2019 pour sa contribution extraordinaire au Canada et pour son leadership en matière de philanthropie en vue de renforcer notre pays pour l'avenir.

« L'ensemble de l'équipe de la Banque CIBC offre ses condoléances à la famille de M. Hunkin et se souviendra de lui comme d'un dirigeant audacieux et authentique qui se souciait des collectivités où nous vivons », a ajouté M. Dodig.

