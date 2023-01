TORONTO, le 24 janv. 2023 /CNW/ - Pour la 11e année consécutive, la Banque CIBC fait partie des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens par Mediacorp Canada Inc. Ce prix récompense les organisations qui offrent les meilleurs milieux de travail et des possibilités supérieures aux jeunes en début de carrière.

« Nous sommes honorés d'être reconnus pour notre appui et notre engagement envers la prochaine génération de jeunes Canadiens qui entreront sur le marché du travail », a déclaré Sandy Sharman, chef de groupe, Personnel, culture et marque. « La Banque CIBC est fière de sa culture axée sur la raison d'être grâce à laquelle les membres de l'équipe de tous les milieux peuvent réaliser leurs ambitions professionnelles. »

Le classement des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens est fondé sur un examen des avantages et des initiatives des employeurs, notamment l'aide à l'égard des frais de scolarité, les programmes de travail-études et d'autres programmes importants pour les jeunes talents qui commencent leur carrière.

En plus d'être un employeur de choix pour les jeunes, la Banque CIBC a reçu de nombreuses autres récompenses :

Elle fait partie des 100 meilleurs employeurs au Canada selon Mediacorp Canada Inc.

selon Mediacorp Canada Inc. Elle est l'une des 10 meilleures entreprises au Canada selon LinkedIn

selon LinkedIn Elle figure au premier rang au Canada pour l'égalité des sexes selon Equileap, et ce, pour la deuxième année consécutive

pour l'égalité des sexes selon Equileap, et ce, pour la deuxième année consécutive Bloomberg l'a incluse dans son indice d'égalité des sexes pour la septième année consécutive

Forbes l'a nommée comme l'une des entreprises les plus accueillantes au monde pour les femmes

Elle figure sur la liste de 2022 du programme Women Lead Here du Globe and Mail pour l'équilibre entre les genres au sein de la direction

pour l'équilibre entre les genres au sein de la direction Elle a reçu deux médailles décernées par Brandon Hall Group, soit l'or pour le meilleur programme d'apprentissage et de perfectionnement unique ou novateur ainsi que l'argent pour le meilleur programme d'apprentissage en soutien au changement et à la transformation d'une stratégie d'entreprise

Pour en savoir plus sur les carrières à la Banque CIBC, visitez notre site Web .

