Ces prix annuels récompensent les fournisseurs de services financiers qui offrent une expérience client supérieure

TORONTO, le 9 juin 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a remporté le prix « Best Use of AI for Customer Experience award » dans le cadre des Digital CX Awards de 2025 de The Digital Banker, récompensant le travail novateur de la banque à l'égard de son assistant vocal alimenté par l'IA.

Ces prix reconnaissent l'excellence de l'expérience client dans l'ensemble du secteur des services financiers et visent à fournir des points de repère impartiaux et objectifs pour l'industrie mondiale, en mettant en évidence les fournisseurs de services financiers qui offrent une expérience client supérieure et uniforme.

« Ce prix reconnaît l'engagement continu de la Banque CIBC à tirer parti de l'innovation pour en faire plus pour nos clients et répondre plus rapidement à leurs besoins, alors que nous continuons de mettre l'accent sur l'offre d'une excellente expérience client », a déclaré Jane Yuen, chef des canaux d'entreprise, Banque CIBC. « Grâce à notre assistant vocal qui comprend les conversations naturelles, nous pouvons répondre rapidement aux demandes simples et, pour les demandes plus complexes, mettre le client en contact avec la personne qui est la mieux placée pour l'aider à répondre à ses besoins. »

Par conséquent, plus de clients peuvent maintenant utiliser une option en libre-service numérique grâce à l'assistant vocal. Lorsqu'ils doivent parler à un représentant en ligne, l'assistant vocal les oriente plus rapidement vers la bonne personne. Cela simplifie les interactions et crée une expérience plus harmonieuse et axée sur le client.

L'assistant vocal de la Banque CIBC est la plus dernière innovation dans le domaine de l'IA utilisée par la Banque pour mettre en œuvre sa stratégie axée sur le client. L'année dernière, la Banque CIBC a présenté le Centre de connaissances, un portail d'information utilisé par les membres de l'équipe de première ligne pour obtenir des réponses, aider à servir les clients et garantir une expérience positive.

