Les besoins essentiels et les expériences de tous les jours ont la priorité

TORONTO, le 4 juin 2025 /CNW/ - Au moment où le temps se réchauffe, un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que les Canadiens sont peu enthousiastes quant aux dépenses estivales, 88 % d'entre eux étant préoccupés par l'incidence du coût de la vie sur les plaisirs de l'été.

Comme les dépenses sont une priorité pour beaucoup de Canadiens, les deux tiers (67 %) d'entre eux se concentreront sur l'épargne plutôt que sur les dépenses cette saison. Les Canadiens prévoient d'affecter la majeure partie de leur argent à des dépenses quotidiennes, comme l'essence et l'épicerie, près de la moitié (46 %) d'entre eux essayant de réduire leurs dépenses quotidiennes et plus du quart (30 %) retardant leurs achats importants.

Voici les principales dépenses que les Canadiens cherchent à mieux gérer :

Dépenses quotidiennes comme l'essence et l'épicerie

Sorties au restaurant

Voyages

Les voyages internationaux sont relégués au second plan cette année, les deux tiers des Canadiens (65 %) choisissant de rester dans leur région et seulement 14 % prévoyant de voyager aux États-Unis cet été.

Malgré les difficultés économiques, les Canadiens trouvent des façons de s'amuser cet été sans se ruiner, comme réduire les dépenses quotidiennes, établir un budget plus strictement, chercher des aubaines et planifier des expériences locales.

« Le désir de gérer les coûts influence les décisions de dépenses des Canadiens, et il est compréhensible que bon nombre d'entre eux cherchent des moyens d'optimiser leurs finances et de tirer le meilleur parti de l'été sans dépasser leur budget, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et conseils, Banque CIBC. L'établissement d'un budget et d'objectifs d'épargne peut vous aider à vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos ambitions financières tout en profitant d'un été sous le signe des économies. »

Le sondage a révélé que, même si les Canadiens sont incertains au sujet de l'économie, les deux tiers (65 %) d'entre eux se sentent prêts à prendre en main leurs finances cet été.

Autres conclusions importantes du sondage :

76 % trouvent plus difficile que jamais d'économiser

72 % décrivent négativement la situation économique actuelle

68 % s'inquiètent des taux d'intérêt

Mentions juridiques :

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 14 au 22 avril 2025 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Une pondération a été utilisée pour équilibrer les données démographiques pour que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

