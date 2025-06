TORONTO, le 5 juin 2025 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la cote de satisfaction de la clientèle la plus élevée parmi les applications de services bancaires en ligne et mobiles offertes par les cinq grandes banques du Canada, selon la plus récente étude de J.D. Power, un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses.

« Il est important pour nous d'offrir une valeur et de l'innovation qui permettent aux clients d'exercer leurs activités bancaires au moment et de la façon dont ils le souhaitent. C'est donc un honneur d'être reconnus dans l'étude sur la satisfaction de la clientèle de J.D. Power », a affirmé Michael Clabby, vice-président à la direction, Plateformes numériques et Mobilisation de la clientèle, Banque CIBC. « Le fait que la Banque CIBC se retrouve au premier rang témoigne de notre engagement à offrir une expérience bancaire numérique exceptionnelle à nos clients. »

Les études sur la satisfaction de la clientèle à l'égard des services bancaires numériques et des cartes de crédit 2025 de J.D. Power au Canada mesurent la satisfaction globale en fonction de quatre facteurs clés : la navigation, l'aspect visuel, la vitesse et la disponibilité des renseignements clés. La Banque CIBC a excellé dans les quatre catégories pour son application Services bancaires mobiles et son site Web de Services bancaires en direct, renforçant ainsi sa position de chef de file dans le domaine des services bancaires numériques.

« Ces résultats soulignent notre engagement à accroître la satisfaction de la clientèle grâce à l'amélioration continue et à l'innovation dans l'ensemble de nos plateformes numériques pour aider nos clients à réaliser leurs ambitions », a ajouté M. Clabby.

À propos de la Banque CIBC

