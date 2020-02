La Banque CIBC et RE/MAX INTEGRA unissent leurs forces pour aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs d'acquisition de propriété

TORONTO, le 18 févr. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC et RE/MAX INTEGRA sont heureuses d'annoncer aujourd'hui leur partenariat exclusif visant à aider les Canadiens de l'Ontario et des provinces de l'Atlantique à atteindre leurs objectifs d'acquisition de propriété.

Grâce à ce partenariat, les clients RE/MAX profiteront des conseils d'expert de la Banque CIBC pour choisir le prêt hypothécaire qui répond à leurs besoins uniques.

Que ce soit pour l'achat d'une première maison, d'une habitation plus grande ou plus petite, ou d'un immeuble de placement, un conseiller mobile en prêts hypothécaires de la Banque CIBC peut fournir aux clients RE/MAX des conseils d'expert au moment et à l'endroit qui leur conviennent.

« Posséder son propre foyer est un objectif personnel et financier important de nombreux Canadiens, a déclaré Tracy Best, première vice-présidente, Conseils, Services bancaires mobiles, Banque CIBC. Grâce à ce partenariat, les résidents de l'Ontario et du Canada atlantique peuvent profiter de la force combinée de la Banque CIBC et de RE/MAX INTEGRA pour les aider à réaliser leur ambition de devenir propriétaires. »

Le partenariat avec la Banque CIBC signifie que les courtiers et agents RE/MAX INTEGRA auront accès aux qualifications hypothécaires pour aider leurs clients à savoir ce qu'ils peuvent se permettre avant de commencer à chercher une résidence convenable.

Les clients RE/MAX pourront également consulter les ressources et les calculateurs en ligne de la Banque CIBC tout au long du processus d'achat en plus de profiter de conseils et d'une expertise pour répondre à leurs besoins généraux en matière de services bancaires, d'investissement et de planification financière.

« L'achat d'une maison est l'une des décisions financières les plus importantes, a expliqué Christopher Alexander, vice-président directeur et directeur régional, RE/MAX INTEGRA, Ontario-Atlantique. Ce partenariat permet de veiller à ce que tous les clients RE/MAX aient accès à des conseillers de confiance pour les aider à prendre des décisions d'achat de maison qui correspondent à leurs objectifs avant de commencer leur recherche. »

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/ca/media-centre/index-fr.html .

RE/MAX INTEGRA

RE/MAX INTEGRA, fondée en 1980, est une entreprise privée appartenant à des entrepreneurs canadiens. Disposant de bureaux régionaux à Mississauga, Boston, Minneapolis, Indianapolis, Zug et Vienne, RE/MAX INTEGRA représente près du tiers de tous les associés aux ventes RE/MAX dans le monde. L'entreprise a été fondée pour offrir un service et un soutien exceptionnels tant au consommateur final qu'à l'échelle régionale. La région de l'Ontario et du Canada atlantique compte maintenant plus de 11 400 associés de qualité. Les régions des États-Unis - la Nouvelle-Angleterre et le Midwest (y compris le Minnesota, le Wisconsin et l'Indiana) - comptent plus de 6 700 associés, soit plus de 2 600 et de 4 100 associés respectivement. La région de l'Europe est en tête avec plus de 24 000 associés. Pour en savoir plus, visitez remaxintegra.com (en anglais) et remax.ca (en anglais).

